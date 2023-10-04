Chandrayaan-3: ቪክራም ላንደር በተሳካ የሆፕ ሙከራ ከሚጠበቀው በላይ ይበልጣል

የቻንድራያን-3 የፕሮጀክት ዳይሬክተር ፒ ቬራሙቱቬል በጨረቃ ላይ የቪክራም ላንደር ሆፕ ሙከራ በመጀመሪያ በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) የታቀደ እንዳልሆነ ገልጿል። ነገር ግን፣ ይህ ድንገተኛ እንቅስቃሴ የተልእኮውን ግቦች በልጦ ለ14 ቀናት በጨረቃ ላይ ባደረገው ተልዕኮ ጠቃሚ መረጃዎችን ሰብስቧል።
በሆፕ ሙከራው ወቅት ቪክራም ላንደር ሞተሩን አኮሰ፣ እራሱን በግምት ወደ 40 ሴንቲሜትር ከፍ በማድረግ ከነበረበት ቦታ ከ30 እስከ 40 ሴንቲሜትር ርቆ በሰላም ከማረፉ በፊት። ይህ የተሳካ ትዕይንት የጠፈር መንኮራኩሩ ከጨረቃ ገጽ ላይ የመነሳት አቅሙን ያሳየ ሲሆን ይህም ለወደፊት የላቀ የጠፈር ምርምር መንገድ ጠርጓል።
የጨረቃ ምሽት ከመጀመሩ በፊት ላንደር እና ሮቨር ወሳኝ ሙከራዎችን አድርገዋል እና ጠቃሚ መረጃዎችን ሰብስበዋል. ቬራሙቱቬል የተልእኮው አላማዎች መሟላታቸው ብቻ ሳይሆን ከተጠበቀው በላይ መሆኑን ገልጿል። የሳይንሳዊ ዓላማው ሙሉ በሙሉ ተሟልቷል፣ ይህም ቡድኑን እና የISRO አመራር እርካታ እንዲሰጥ አድርጓል።
ቻንድራያን-3 በጁላይ 14፣ 2023 ከሳቲሽ ዳዋን የጠፈር ማእከል ተጀመረ። ኦገስት 5 ላይ የጨረቃ ምህዋር ከገባ በኋላ ላንደር ኦገስት 23 በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ በተሳካ ሁኔታ ነካ ። ይህ ስኬት ህንድን በጨረቃ ላይ በማረፍ አራተኛዋ እና የመጀመሪያዋ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ እንድትገኝ አድርጓታል።
ምንጮች:
- ህንድ ዛሬ