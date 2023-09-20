የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት ከቻንድራያን-3 ጋር ለመገናኘት የፀሐይ መውጫን ይጠብቃል።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ኢስሮ) ከቻንድራያን -3 ተልእኮ ከቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ስለሚያስችላቸው በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ የፀሐይ መውጣትን በጉጉት እየጠበቀ ነው። የጨረቃ ድብልብ በጨረቃ ምሽት ምክንያት ላለፉት 15 ቀናት በእንቅልፍ ሁነታ ላይ ቆይቷል, ነገር ግን የፀሐይ ብርሃን በሺቭ ሻክቲ ነጥብ ላይ ሲመጣ, የአሠራር ሁኔታቸው እንደሚሻሻል ይጠበቃል.
የኢስሮ ባለስልጣኖች በማረፊያው ቦታ ላይ የፀሐይ መውጣት በመከሰታቸው ከላንደር እና ሮቨር ጋር ግንኙነቶችን እንደገና ለመመስረት ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል ። ይህ ለተልዕኮው ወሳኝ ጊዜ ነው, ምክንያቱም በፀሐይ የሚሰጠው ሙቀት ላንደር እና ሮቨር እንዲሠራ አስፈላጊ ነው.
የቻንድራያን -3 ተልእኮ በጁላይ 14፣ 2023 የጀመረ ሲሆን ቀደም ሲልም ጉልህ ክንዋኔዎችን አስመዝግቧል። ህንድን በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ላይ በማረፍ አራተኛዋ እና በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ የመጀመሪያዋ አድርጓታል። የተልእኮው ዋና አላማ ከፍተኛ መጠን ያለው የቀዘቀዙ ውሃ እንደያዘ የሚታመንበትን ይህን ሳይንሳዊ ትኩረት የሚስብ ክልል ማሰስ ነው።
ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ኦገስት 23 ካረፉበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ሙከራዎችን ሲያካሂዱ ቆይተዋል።በጨረቃ ionosphere ውስጥ ያለውን የኤሌክትሮን እፍጋቶችን ለካ እና የጨረቃን ወለል የሙቀት መጠን ወስደዋል። ሮቨሩ በጨረቃ ላይ ያለውን የመጀመሪያውን የሌንደር ምስል እንኳን ቀርጿል።
ነገር ግን የጨረቃ ምሽቱ የተሽከርካሪዎቹ ባትሪዎች በፀሃይ ሃይል የሚሰሩ ባትሪዎች ስርዓታቸው ከፀሀይ ብርሀን ውጪ እንዲሰራ ለማድረግ የሚያስችል ጥንካሬ ስላልነበረው ስራውን አቁሟል። ኢስሮ በፀሐይ መውጣት መጀመሪያ ላይ ኤሌክትሮኒክስ ፍርፋሪ በሆነው ምሽት ከተረፈ ተልእኮው አስደናቂ ፍለጋውን ሊቀጥል እንደሚችል ተስፋ አድርጓል።
ኢስሮ በተሳካ ሁኔታ ከቪክራም እና ፕራግያን ጋር ግንኙነትን እንደገና ካቋረጠ አስደናቂ ስኬት ይሆናል, ይህም በጠፈር ፍለጋ መስክ ያላቸውን ጥንካሬ እና የቴክኖሎጂ ብቃታቸውን ያሳያል. በሺቭ ሻክቲ ነጥብ ላይ ያለው የፀሐይ መውጣት የጨረቃን ፍለጋ አዲስ ምዕራፍ መጀመሪያ ላይ ምልክት የማድረግ እድል አለው.
ምንጮች:
- ዛሬ ሕንድ