ቻንድራያን-3፡ ከቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር የሚጠበቁ እና ሊኖሩ የሚችሉ ግኝቶች

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የቻንድራያን-3 ቪክራም ላንደር እና የፕራግያን ሮቨር መነቃቃት እየጠበቀ ሳለ፣ የተሰበሰበውን መረጃ መመርመር ከጀመሩ በኋላ የሚጠበቁ ቁልፍ መንገዶች አሉ። እነዚህ ግኝቶች ስለ ጨረቃ አፈር ጠቃሚ እውቀትን የመስጠት አቅም አላቸው, ይህም የሰው ልጅን ፍለጋን ጨምሮ ለጨረቃ የወደፊት ተልዕኮዎችን ሊጠቅም ይችላል.
ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር በISRO በእንቅልፍ ሁኔታ ውስጥ ገብተው ሴፕቴምበር 22 እንደሚነቁ ይጠበቃል። የ ISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶምናት እንደተናገሩት የስርአቶቹ ባህሪ የመጨረሻ ግምገማ ሊደረግ የሚችለው ከእንቅልፍ ከተነሱ በኋላ ነው። ምንም እንኳን ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ የተሰበሰበ ቢሆንም፣ የውጤቶቹ ትንተና እና ትርጓሜ ብዙ ወራት ወይም ሁለት ዓመታት ሊወስድ ይችላል።
የፊዚካል ጥናትና ምርምር ላቦራቶሪ (PRL) ዳይሬክተር የሆኑት አኒል ባራድዋጅ እንዳሉት በአሁኑ ጊዜ ትኩረቱ የተለያዩ መለኪያዎች ማለትም የገጽታ ገፅታዎች፣ የሙቀት መጠን፣ ንጥረ ነገሮች ስብጥር፣ የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ እና የአፈር አፈር ሁኔታዎችን በማጥናት ላይ ነው። በመሳሪያዎቹ የተደረጉ ምልከታዎች ስለ ጨረቃ የአፈር አፈር አዳዲስ ግንዛቤዎችን የመስጠት አቅም አላቸው. በመሳሪያዎቹ በተቀረጹ ምስሎች ላይ የሚታየው የሮቨር የእንቅስቃሴ መንገዶች ልቅ አፈርን ያመለክታሉ፣ ወደ አንድ ሴንቲ ሜትር ጥልቀት ያላቸው ጉድጓዶች እና የሌንደር እግሮች ወደ ላይ ጠልቀው ገብተዋል። ተልእኮው ወደ ጨረቃ አፈር ውስጥ እየገባ ሲሄድ, የበለጠ ጥብቅ እንደሚሆን ይጠበቃል.
ቻንድራያን-3፣ የISRO ሶስተኛው የጨረቃ ተልእኮ፣ በጁላይ 14 ከሳቲሽ ዳዋን የጠፈር ማእከል በስሪሃሪኮታ ተጀመረ። ተልዕኮው ለኢንተርፕላኔቶች ተልእኮዎች አስፈላጊ የሆኑ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ማዳበር እና ማሳየት ነው። አገር በቀል ላንደር ሞጁል (ኤል ኤም)፣ ፕሮፑልሽን ሞጁል (PM) እና ሮቨር የጨረቃን ገጽ እና አካባቢ መረጃ ለመሰብሰብ የላቁ መሳሪያዎች የተገጠመላቸው ናቸው።
በአጠቃላይ በቪክራም እና ፕራግያን የተሰበሰበው መረጃ ለሳይንሳዊ እድገቶች አስተዋፅኦ የማድረግ እና ለቀጣይ ፍለጋ በሮች ክፍት የጨረቃን ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ የሰው ልጅ የጠፈር ተልዕኮዎች አቅም አለው.
ምንጮች:
- የህንድ ጊዜዎች (TOI) - www.timesofindia.indiatimes.com
- አካላዊ ምርምር ላቦራቶሪ - www.prl.res.in