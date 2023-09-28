በቻንድራያን-3 ሞዱል ላይ ያለ ሳይንሳዊ መሳሪያ ለወደፊት የ Exoplanet ጥናት በቂ መረጃ ይልካል

በቻንድራያን-3 ፕሮፑልሽን ሞጁል ላይ ያለው ሳይንሳዊ መሳሪያ Spectro-polarimetry of HABItable Planet Earth (SHAPE) ጨረቃን በተሳካ ሁኔታ ለ52 ቀናት ሲዞር የቆየ ሲሆን ለታለመለት አላማዎች በቂ መረጃ አቅርቧል። SHAPE በጨረቃ ዙሪያ በምትዞርበት ወቅት የምድርን መኖሪያ የሚመስሉ ፕላኔት መሰል ባህሪያትን ለማጥናት የተነደፈ ሲሆን የተሰበሰበው መረጃ በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ወደፊት ኤክስፖፕላኔቶችን ለማጥናት ጥቅም ላይ ይውላል።
መሣሪያው የሚሠራው ከመሬት ላይ ታይነት ጥሩ በሚሆንበት ጊዜ በተወሰኑ ጊዜያት ብቻ ነው። በእነዚህ ጊዜያት ያለማቋረጥ መረጃዎችን ይሰበስባል፣ እነዚህም ጊዜ የማይለዋወጡ ናቸው፣ ይህ ማለት የተያዙት ባህሪያት ቋሚ ሆነው ይቆያሉ እና በጊዜ ሂደት አይለወጡም። ምንም እንኳን የመረጃ ትንተና ብዙ ወራትን ይወስዳል ተብሎ የሚጠበቅ ቢሆንም፣ እስካሁን የተከፈለውን ጭነት አላማ ለማሳካት በቂ መረጃ ተገኝቷል።
ኤክሶፕላኔቶች ሕይወትን ሊደግፉ ስለሚችሉ ለአስትሮፊዚስቶች ዋና ትኩረት ሆነዋል። እስካሁን ድረስ ከ5,000 በላይ ኤክሶፕላኔቶች ተገኝተዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ተጨማሪ ማረጋገጫዎችን በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። የመጀመሪያዎቹ ኤክሶፕላኔቶች የተገኙት በ1990ዎቹ ብቻ ሲሆን ይህም ከራሳችን በላይ ስለ ፕላኔታዊ ስርዓቶች ያለን ግንዛቤ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል።
የቻንድራያን-3 ፕሮፐልሽን ሞጁል በዋናነት የታሰበው የማረፊያ ሞጁሉን ቪክራም እና ፕራግያንን ወደ ጨረቃ ለማጓጓዝ ነበር፣ ነገር ግን SHAPE አቅሙን ከፍ ለማድረግ ተጨምሯል። የSHAPE ዓላማ ለመኖሪያ ወይም ሕይወትን ሊደግፉ የሚችሉ ትናንሽ ኤክስፖፕላኔቶችን የወደፊት ግኝቶችን ማስቻል ነው።
ሞጁሉ መጀመሪያ ላይ ወደ ስድስት ወራት የሚቆይ ዕድሜ ይኖረዋል ተብሎ ሲጠበቅ፣ አሁንም ከፍተኛ መጠን ያለው ነዳጅ አለው፣ ይህም የሥራ ዘመኑን በጥቂት ዓመታት ያራዝመዋል ተብሎ ይገመታል። የፕሮፐልሽን ሞጁል ከማረፊያ ሞጁል ከተለየ በኋላ ከ150 ኪሎ ግራም በላይ ጥቅም ላይ ያልዋለ ነዳጅ ነበረው። ባለፉት 50 ቀናት ውስጥ የተወሰነውን ከዚህ ነዳጅ ቢጠቀምም፣ አሁንም የጨረቃን መዞር ለመቀጠል በቂ ነው።
ምንጮች: TOI, NASA
ትርጓሜዎች
- Spectro-polarimetry of HABItable Planet Earth (SHAPE)፡- በቻንድራያን-3 ሞጁል ላይ ያለው ሳይንሳዊ መሳሪያ በጨረቃ ዙሪያ በምትዞርበት ጊዜ የምድር ፕላኔት መሰል ባህሪያትን ለማጥናት ነው።
- Exoplanet: ከፀሐይ ስርዓት ውጭ በኮከብ ዙሪያ የምትዞር ፕላኔት።