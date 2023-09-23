ኢስሮ ከቻንድራያን-3 ላንደር እና ሮቨር ኦን ጨረቃ ምላሽ ይጠብቃል።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ኢስሮ) አሁንም በጨረቃ ላይ ፀሐይ ከወጣች ከሶስት ቀናት በኋላ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ላንደር (ቪክራም) እና ሮቨር (ፕራግያን) ምላሽ እየጠበቀ ነው። የኢስሮ ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት እስካሁን ምንም ምልክት እንደሌለ ገልፀው ነገር ግን ስርዓቶቹ ወደፊት ሊነቁ እንደሚችሉ ተስፋ አለ. ለ 14 የምድር ቀናት የሚቆይ የጨረቃ ቀን, የማያቋርጥ የፀሐይ ብርሃን አለ, ይህም የሙቀት መጠኑ ይጨምራል. ይህ የሙቀት መጠን መጨመር በ 14 ኛው ቀን እንኳን ሳይቀር እንዲነቁ እድል በመስጠት በላንደር እና ሮቨር ላይ ያሉትን ስርዓቶች ሊያሞቅ ይችላል.
ስርዓቶቹ ከእንቅልፋቸው ከተነቁ ብዙ ጥቅሞችን ማግኘት አለባቸው። ከዋናዎቹ ጥቅሞች ውስጥ አንዱ በቦታው ላይ ሙከራዎችን መድገም መቻል ነው። በጨረቃ ገጽ ላይ ከተለያዩ ቦታዎች የተሰበሰበ የሙከራ መረጃ የመሬቱን እና የባህሪያቱን ገጽታ በተሻለ ሁኔታ ያሳያል። በተጨማሪም፣ እንደ Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive Ionosphere እና Atmosphere ያሉ ሌሎች መሳሪያዎች ጨረቃን ከተለያዩ ቦታዎች እና የተለያዩ ጊዜያት በመመርመር ተጠቃሚ ይሆናሉ።
ላንደር እና ሮቨር ባይነቁም የቻንድራያን -3 ተልዕኮ አሁንም ስኬታማ እንደሆነ ሊቆጠር ይችላል። ደህንነቱ የተጠበቀ እና ለስላሳ ማረፊያ፣ የሮቨር ተንቀሳቃሽነት እና በቦታው ላይ ሳይንሳዊ ሙከራዎችን የማሳየት ተልእኮውን አሳክቷል። ቀድሞውንም ከእንቅልፉ ሲስተሞች የተሰበሰበው መረጃ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
የኢስሮ ሳይንቲስቶች ለቪክራም እና ፕራግያን ሁለተኛ ኢኒንግስ መኖሩ ለተልዕኮው ጉርሻ እንደሚሆን ያምናሉ ፣ ግን ዋና ዋናዎቹ ግቦች ቀድሞውኑ ተሳክተዋል። የጨረቃ ኢኳቶሪያል አካባቢ በስፋት ጥናት ተደርጎበታል፣ እና ከበርካታ ቦታዎች መረጃ ማግኘት ስለ ጨረቃ ወለል ያለንን ግንዛቤ ያበለጽጋል።
ምንጮች:
- በጨረቃ ላይ የፀሐይ መውጣት ፣ ኢስሮ ከቻንድራያን-3 ላንደር (ቪክራም) እና ሮቨር (ፕራግያን) ምንም አልሰማም - የሕንድ ታይምስ