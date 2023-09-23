Chandrayaan-3 የቀጥታ ዝመናዎች፡ ከላንደር እና ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር የተደረጉ ጥረቶች

በአሁኑ ጊዜ ከቻንድራያን-3 ላንደር ቪክራም እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ነው። የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የመንቃት ሁኔታቸውን ለማረጋገጥ ከእነሱ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ሲሞክር ቆይቷል፣ አሁን ግን ምንም ምልክት አልደረሰም።
ቪክራም የተባለችው የቻንድራያን-3 ላንደር ከ23 ቀን ጉዞ በኋላ በኦገስት 40 በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ በተሳካ ሁኔታ አረፈ። ይህም ህንድን ይህን የመሰለ ድንቅ ስራ በመስራት የመጀመሪያዋ ሀገር አድርጓታል። ካረፈ በኋላ ሮቨር ፕራግያን በደህና ቆሞ በሴፕቴምበር 2 ላይ ወደ እንቅልፍ ሁኔታ ገብቷል።
የስፔስ አፕሊኬሽን ሴንተር (ኤስኤሲ) ዳይሬክተር ኒልሽ ኤም ዴሳይ እንዳሉት ላንደር እና ሮቨር ከ50-50 የሚደርስ እድል አለ። ኤሌክትሮኒክስ በጨረቃ ላይ ካለው ከፍተኛ ቅዝቃዜ ከተረፈ, ምልክቶችን የመቀበል ተስፋ አለ. ይሁን እንጂ ተሐድሶው ባይከሰትም ተልእኮው ቀድሞውንም ዓላማውን ማሳካት እንደቻለ ዴሳይ ጠቅሰዋል።
የISRO ሊቀመንበር ማድሀቫን ናይር እንዳብራሩት ላንደር እና ሮቨር ለሁለት ሳምንታት ያህል ከባድ እንቅልፍ ውስጥ እንደነበሩና የሙቀት መጠኑ ከ -150 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ቆይተዋል። የፀሀይ ሙቀት መሳሪያዎቹን በማሞቅ ባትሪዎቹን እንደሚሞሉ ያላቸውን ተስፋ ገልጿል። እነዚህ ሁኔታዎች ከተሟሉ, ስርዓቱ እንደገና ወደ ሥራ ለመግባት ጥሩ ዕድል አለ.
ለቻንድራያን-3 ዋና ዋና ተልእኮዎች አንዱ, ላንደር እና ሮቨር ከእንቅልፉ ቢነቁ, በጨረቃ ወለል ላይ ውሃ መኖሩን ማረጋገጥ ነው. ታፓን ሚሽራ, የቀድሞ የ ISRO ሳይንቲስት, የውሃ መኖሩን በእርግጠኝነት ስለሚያረጋግጥ, ሃይድሮጂንን የመለየት አስፈላጊነት አጽንዖት ሰጥቷል. የውሃ መገኘት በርቀት ዳሰሳ በኩል ተጠቁሟል፣ ነገር ግን አካላዊ ማረጋገጫ ጠንካራ ማስረጃዎችን ይሰጣል።
እስካሁን ድረስ፣ የቪክራም እና የፕራግያን መነቃቃትን በተመለከተ ቀጣይነት ያለው እርግጠኛ አለመሆን አለ። ሆኖም፣ ISRO ግንኙነትን ለመፍጠር እና የጨረቃን ገጽታ የበለጠ ለማሰስ ለሚያደርጉት ጥረት ቁርጠኛ ነው።
ምንጮች:
- ISRO
- ኤኤንአይ የዜና ወኪል