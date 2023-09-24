ISRO ከቻንድራያን-3 ላንደር እና ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመመስረት የሚያደርገውን ሙከራ ቀጥሏል።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ከቻንድራያን-14 ተልዕኮ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ሌላ 3 ቀናት እንደሚቆይ አስታውቋል። ድርጅቱ ኦክቶበር 6 ቀን ተይዞ በነበረው ጨረቃ ላይ እስከሚቀጥለው ቀን ጀንበር እስክትጠልቅ ድረስ ላንደር እና ሮቨር እንደገና ለማነቃቃት ጥረቱን ይቀጥላል።ነገር ግን የISRO ሃላፊ ኤስ ሶምናት ከመሳሪያዎቹ ጋር ግንኙነቱ መቼ እንደሚጀመር እርግጠኛ አይደለም ብለዋል። የቻንድራያን -3.
የላንደር እና ሮቨር ዋናው ፈተና እስከ -200 ዲግሪ ሴልሺየስ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከቆየ በኋላ እንደገና ማንቃት ነው። የተሳፈሩት መሳርያዎች በጨረቃ ላይ ካለው ከፍተኛ ቅዝቃዜ መትረፍ ከቻሉ ወደ ህይወት ተመልሰው ለሚቀጥሉት አስራ አራት ቀናት መረጃዎችን ከጨረቃ ላይ የማሰባሰብ እና የማስተላለፍ ተልእኳቸውን መቀጠል ይችላሉ።
በ Chandrayaan-3 ሮቨር ሞጁል ላይ ተጨማሪ ሙከራ ተካሂዶ ሙሉ በሙሉ ተፈትኗል። በፕራግያን እና በቪክራም መካከል ያለው የንድፍ ተመሳሳይነት ለፕራግያን የሰሩትን ፈተናዎች ለቪክራም ተግባራዊ ለማድረግ ያስችላል። ይህ ላንደር እና ሮቨር በተሳካ ሁኔታ የመነቃቃት እድልን ይጨምራል።
ከኦገስት 23 እስከ ሴፕቴምበር 4 ድረስ ሙከራዎችን ካደረጉ በኋላ የቻንድራያን -3 ሮቨር እና ላንደር ሞጁሎች በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ ያለውን እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ሁኔታዎችን ለመቋቋም በእንቅልፍ ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል።
ላንደር እና ሮቨር ማደስ ለተልዕኳቸው ቀጣይነት ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት ሙከራዎች ሊሰበሰቡ ለሚችሉት ተጨማሪ መረጃ ጠቃሚ ነው። በጨረቃ ላይ የውሃ መኖሩን ማረጋገጥ ወሳኝ ግኝት ይሆናል.
ምንጮች:
- ሂንዱስታን ታይምስ
- የቀጥታ ሚንት