ISRO ከቻንድራያን-3 ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመመስረት ያለመ ነው።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ከቻንድራያን-3 ተልዕኮ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር በጉጉት እየጠበቀ ነው። ምንም እንኳን አሁን ያለው የግንኙነት መቋረጥ ቢኖርም ፣ የጨረቃ ቀን እየገፋ ሲሄድ እና የገጽታ ሙቀት እየጨመረ በመምጣቱ ሳይንቲስቶች ግንኙነታቸው እንደገና እንደሚቋቋም ተስፋ አድርገዋል።
የ ISRO ዋና ኃላፊ ኤስ ሶምናት ከመሳሪያዎቹ ጋር ግንኙነት መቼ እንደሚደረግ በትክክል ለመተንበይ አስቸጋሪ መሆኑን አምነዋል። ወደ ላንደር እና ሮቨር ለመድረስ ሙከራ ቢደረግም፣ እስካሁን ምንም ምልክት አልደረሰም። ሆኖም፣ ISRO ግንኙነት ለመፍጠር መሞከሩን ለመቀጠል ያለውን ቁርጠኝነት አረጋግጧል።
የሳይንስ ሊቃውንት የጨረቃ ቀን ከፍተኛ ሙቀትን እንደሚያመጣ ግምት ውስጥ በማስገባት የመነቃቃት ተስፋዎች ላይ ብሩህ ተስፋ አላቸው, ይህም የላንደር እና ሮቨርን የአሠራር ችሎታዎች ሊረዳ ይችላል. ምንም እንኳን የቪክራም ላንደር እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ሙቀትን ለመቋቋም ከሮቨር ጋር ተመሳሳይ ሙከራ ባያደርግም የፕራግያን እና የቪክራም ተመሳሳይ ንድፍ እንደሚያመለክተው ለፕራግያን የተሳካላቸው ሙከራዎች በቪክራም ላይም ሊተገበሩ ይገባል ።
ወደ እንቅልፍ ሁነታ ከመግባቱ በፊት የቻንድራያን -3 መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ ተሞልተው የጨረቃ ቀን እንደጀመረ ብርሃንን ለመያዝ ተቀምጠዋል. በተጨማሪም፣ መሳሪያዎቹ እንደገና እንዲነቃቁ እና ለተጨማሪ 14 ቀናት ምርመራውን እንዲቀጥሉ የሚያስችል ተቀባዩ በተጠባባቂነት እንዲቆይ ተደርጓል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ISRO አስቀድሞ መረጃን ወደ ምድር ለማምጣት በሚፈልጉ የወደፊት ተልእኮዎች ላይ እያተኮረ ነው። በሴፕቴምበር 3 በቪክራም ላንደር የተከናወነው የተሳካ ሆፕ በዚህ አቅጣጫ ትልቅ እርምጃ አሳይቷል። የISRO ባለስልጣናት በጨረቃ ላይ በተደረጉ ሙከራዎች መሰረት ናሙናዎችን ወደ ምድር ለመመለስ ፕሮግራሞች እንደሚዘጋጁ ገልጸዋል። ለዚህም እስካሁን የተወሰነ የጊዜ ሰሌዳ ባይኖርም የስፔስ ኤጀንሲው ስርዓቶቹን በማጣራት ወደ ፊት በተሳካ ሁኔታ የመልስ በረራ ለማድረግ በንቃት እየሰራ ይገኛል።
ምንጮች:
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)