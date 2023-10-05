Chandrayaan-3 የጨረቃ ደቡብ ዋልታ ተልዕኮ እንደገና መንቃት አልቻለም

የጨረቃን ደቡብ ምሰሶ ለመመርመር ያለመው የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ሌላ መሰናክል አጋጥሞታል። የቻንድራያን-3 ተልእኮ አካል የሆነው ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር በጨረቃ ቀን ከ14 የምድር ቀናት ጋር አይነሡም። ተልእኮው በኦገስት 23 በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አጠገብ አርፏል።
በሴፕቴምበር 30 የፀሀይ ብርሀን ከጨረቃ ወለል ላይ መውጣት ከጀመረ በኋላ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) አዲስ ጎህ ሲቀድ ላንደር እና ሮቨር እንደገና እንደሚያንሰራራ ተስፋ አድርጎ ነበር። የፕራግያን ሮቨር በሴፕቴምበር 2 በእንቅልፍ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል ፣ እና ላንደር በሴፕቴምበር 4 ፣ ባትሪዎቹ ሙሉ በሙሉ ተሞልተው ተቀባዩ እንደቀጠለ ነው። የፀሐይ ፓነሎች በሴፕቴምበር 22 በሚጠበቀው የሚቀጥለው የፀሀይ መውጣት ወቅት የፀሐይ ብርሃንን ለማግኘት አቅጣጫ ነበራቸው። ሆኖም ብዙ ሙከራዎች ቢደረጉም ሮቨር እና ላንደር ተኝተው ቆይተዋል።
የ ISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶምናት እንዳብራሩት የጠፈር ኤጀንሲ ላንደር እና ሮቨር ከእንቅልፉ እስኪነቃ ድረስ እስከ መጨረሻው የምድር ቀን ድረስ እንደሚጠብቅ፣ በጨረቃ ወለል ላይ አንዳንድ ሙከራዎችን ለመድገም እድሉን ለማግኘት ተስፋ በማድረግ። ሆኖም ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ምላሽ ሊሰጡ አልቻሉም።
በጨረቃ ላይ ያለው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በፕራግያን ሮቨር ባትሪዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ተገምቷል። የጨረቃ ምሰሶዎች እስከ -253 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ባለው የሙቀት መጠን ሊወርዱ ይችላሉ። በተጨማሪም የፀሐይ ብርሃን አለመኖሩ የፀሐይ ፓነሎች ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል. እንደሌሎች የጨረቃ ተልእኮዎች ሳይሆን ሮቨር እና ላንደር ማሞቂያዎች አልተገጠሙም።
ISRO ሁሉንም ተስፋ ባይሰጥም፣ ቻንድራያን-3ን የማደስ ዕድሉ ጠባብ ነው። የፕራግያን እና የቪክራም ዱዮዎች ካልተነሱ የሕንድ የጨረቃ አምባሳደሮች ሆነው በጨረቃ ላይ ይቆያሉ። ወደ ምድር ለመመለስ አልተነደፉም።
ምንጮች፡ ዘ ታይምስ ኦፍ ኢንዲያ፣ Space.com