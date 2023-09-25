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ሳይንስ

የሕንድ ጨረቃ ላንደር የመነቃቃት ዕድሎች እየደበዘዙ ነው።

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 25, 2023
የሕንድ ጨረቃ ላንደር የመነቃቃት ዕድሎች እየደበዘዙ ነው።

የህንድ የጠፈር ሳይንቲስቶች የጨረቃ ላንደር እንደገና የመነቃቃት እድላቸው በየሰዓቱ እየቀነሰ መምጣቱ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ቪክራም የተባለ ላንደር በኦገስት የጨረቃ ደቡብ ምሰሶ አጠገብ ነካ እና በጨረቃ ምሽት በእንቅልፍ ሁነታ ላይ ቆይቷል. የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የተሸከመው ላንደር እና የፕራግያን ሮቨር ባትሪዎቻቸውን እንደሚሞሉ እና ሴፕቴምበር 22 ላይ በጨረቃ ፀሐይ መነሳት እንደሚነቁ ተስፋ አድርጎ ነበር። ሆኖም ግንኙነቱን ለመመስረት ጥረቶች ቢደረጉም, ምንም ምልክት አልደረሰም.

የቀድሞ የISRO ሃላፊ አስ ኪራን ኩመር እንዳሉት በጨረቃ ላይ ያለው ቅዝቃዜ በምሽት እስከ -250C (-418F) ዝቅ ብሎ ሊወርድ የሚችለው የላንደር እና የሮቨር አካላትን ሊጎዳ ይችላል። በሌንደር ላይ ያለው አስተላላፊ ካልበራ፣ አሁንም እየሰራ መሆኑን ለማወቅ የሚያስችል መንገድ እንደማይኖርም አክለዋል።

ህንድ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ የጠፈር መንኮራኩር በተሳካ ሁኔታ በማሳረፍ በቻንድራያን-2 ተልዕኮዋ ከአሜሪካ፣ ከቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት እና ከቻይና ከታዋቂዎቹ የአገሮች ክለብ ጋር በመቀላቀል በጨረቃ ላይ ለስላሳ ማረፊያ እንድትሆን በማድረግ ታሪክ ሰርታለች። ቪክራም እና ፕራግያን እንዲሰሩ ለሁለት ሳምንታት የፀሀይ ብርሀን ለማቅረብ ተልዕኮው ከጨረቃ ቀን መጀመሪያ ጋር ለመገጣጠም በጥንቃቄ ታቅዶ ነበር. ISRO የተሳካ ዳግም መነቃቃትን ተስፋ ቢያደርግም፣ ላንደር እና ሮቨር የማይነቁ ከሆነ የህንድ የጨረቃ አምባሳደሮች ሆነው እንደሚቀጥሉ ገልጿል።

ላንደር እና ሮቨርን ለማነጋገር ጥረቶች ቀጥለዋል፣ነገር ግን ግንኙነትን እንደገና የመጀመር እድላቸው እየጠበበ መጥቷል።

ምንጮች: BBC ዜና

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