የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) የተመደበለትን ተግባራቱን በተሳካ ሁኔታ ካጠናቀቀ በኋላ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ቪክራም ላንደር "በጨረቃ ላይ በደስታ ተኝቷል" ሲል አረጋግጧል. የ ISRO ዋና ኃላፊ ኤስ ሶማናት እንደተናገሩት ምንም እንኳን ከላንደር ጋር ግንኙነት ለመመስረት የሚደረገው ጥረት የሚቀጥል ቢሆንም እንደገና የመነቃቃት እድሉ አነስተኛ ነው ።
ቪክራም ላንደር በተዘጋጀው የ14 ቀን የጨረቃ ቀን ተግባራቱን በብቃት አከናውኗል። በጨረቃ ላይ ምሽት ከጀመረ በኋላ ላንደር እና ሮቨር ፕራግያን በእንቅልፍ ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል እና ግንኙነቱ ለጊዜው ቆመ። ነገር ግን፣ ቀጣይ ጥረቶች ቢኖሩም፣ እስካሁን ድረስ ከላንደር ምንም ምልክት አልደረሰም።
የቪክራም ላንደር እና የፕራግያን ሮቨር በጨረቃ ወለል ላይ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሳትፈዋል, ይህም የሰልፈር መኖርን መለየት እና አንጻራዊ የሙቀት መጠን መመዝገብን ያካትታል. የእነዚህ ተግባራት በተሳካ ሁኔታ መከናወኑ የተልእኮውን መሳሪያ እና ቴክኖሎጂ ውጤታማነት ያሳያል።
ከቻንድራያን-3 ተልዕኮ ማሻሻያ በተጨማሪ፣ሶማናት እንዲሁ አድቲያ L1 በመባል የሚታወቀውን ፀሀይን ለማጥናት የ ISRO ዋና ተልእኮ ላይ ማሻሻያ አቅርቧል። መንኮራኩሩ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ እና ወደ ላግራንጅ ፖይንት ኤል 110 በሚወስደው የ1 ቀናት ጉዞ ላይ መሆኑን ገልጿል። የ Aditya L1 ተልዕኮ በጥር ወር አጋማሽ ላይ መድረሻው ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል።
ይህ ማሻሻያ የ ISRO ፕሮጀክቶች በእቅዱ መሰረት እየተከናወኑ መሆናቸውን ለሳይንስ ማህበረሰቡ ያረጋግጥላቸዋል። ኤጀንሲው የጠፈር ምርምርን ድንበር ለመግፋት ያለው ቁርጠኝነት በተከታታይ ጥረታቸውና ባገኙት ስኬት አሁንም እየታየ ነው።
ትርጓሜዎች
– Chandrayaan-3፡ በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት ሶስተኛው የጨረቃ ፍለጋ ተልእኮ።
– ቪክራም ላንደር፡ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ላንደር አካል።
– ISRO፡ የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት የሕንድ መንግሥት የጠፈር ኤጀንሲ ነው።
- ፕራግያን ሮቨር፡ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ሮቨር አካል።
- Lagrange Point L1፡ በመሬት እና በፀሐይ መካከል ያለው የጠፈር ነጥብ የስበት ሃይሎች ሚዛናቸውን የሚወጡበት ነው።
ምንጮች:
[ምንጭ 1፡ የዋናው መጣጥፍ ምንጭ።]