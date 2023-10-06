ቻንድራያን 3፡ የህንድ የጨረቃ ተልዕኮ ያበቃል

ህንድ በኦገስት 23 በተሳካ ሁኔታ ከጨረቃ ደቡብ ምሰሶ አጠገብ በመንካት የመጀመሪያዋ ሀገር በመሆን ታሪክ ሰራች። ሆኖም የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ከቪክራም ላንደር እና ከቻንድራያን 3 ተልዕኮ ፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ከሞከረ ሳምንታት በኋላ፣ የቀድሞ የ ISRO ሊቀመንበር አስ ኪራን ተልዕኮውን የማደስ ተስፋ ላይኖረው እንደሚችል አመልክተዋል።
ከላንደር እና ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር የተደረገው ጥረት ሴፕቴምበር 22 ላይ የተጀመረ ቢሆንም እስካሁን ምንም ምልክት አልደረሰም። ኪራን ተልእኮውን የማደስ እድሉ ካለ፣ አሁን መሆን ነበረበት ብሏል። የቻንድራያን 3 ስኬት በክልሉ በእውቀት እና በእቅድ እንቅስቃሴዎች ወደፊት ለሚደረጉ ተልእኮዎች ትልቅ ጥቅም እንደሚያስገኝ ገልጿል።
ምንም እንኳን ለቻንድራያን 3 ተስፋ ባይኖርም፣ ኪራን ለወደፊቱ ISRO የናሙና የመመለስ ተልእኮ ወደ ጨረቃ የማካሄድ እድልን ጠቅሷል። ይሁን እንጂ እንዲህ ላለው ሥራ የተወሰነ የጊዜ ገደብ አላቀረበም. የግብአት እቅድ ማውጣትና መገኘት የናሙና መመለስ ተልዕኮን አዋጭነት እንደሚወስን አስረድተዋል።
እ.ኤ.አ. ኦገስት 23 ህንድ በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ አጠገብ በተሳካ ሁኔታ በማረፍ ትልቅ ምዕራፍ አገኘች። ይህም ህንድን ከአሜሪካ፣ ከቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት እና ከቻይና በመቀጠል በጨረቃ ወለል ላይ ለስላሳ ማረፊያ በማድረስ አራተኛዋ ሀገር አድርጓታል። ተልእኮው ከዚህ በፊት ሌላ ሀገር ከሌለበት አካባቢ ጠቃሚ የውስጠ-ውስጥ መረጃዎችን አቅርቧል። የቻንድራያን 3 መጨረሻ ሊሆን ቢችልም የሕንድ የጨረቃ ተልዕኮ ለወደፊት የጠፈር ፍለጋ ጥረቶች መሰረት ጥሏል።
ምንጮች፡ Hindustan Times, PTI