ስለ ጨረቃ ቅንብር አዲስ ግንዛቤ፡ Chandrayaan-3 ከፍ ያለ የሰልፈር ክምችትን አገኘ።

የሕንድ ቻንድራያን-3 ላንደር የጨረቃ ደቡባዊ ምሰሶ አጠገብ በመንካት በጨረቃ ወለል ላይ አዳዲስ መረጃዎችን እና ግንዛቤዎችን አቅርቧል። የላንደር ሮቨር ፕራግያን በጨረቃ አፈር ውስጥ ሰልፈር እንዳለ ፈልጎ አግኝቷል፣ይህም ሰልፈር በተለምዶ በጨረቃ ዓለቶች እና አፈር ውስጥ ዝቅተኛ ክምችት ውስጥ ስለሚገኝ ያልተጠበቀ ነበር።
ከፍ ያለ የሰልፈር ክምችት መገኘቱ ለወደፊቱ የጨረቃ ፍለጋ አስደሳች እድሎችን ያስነሳል። ሰልፈር ለጠፈር ተጓዦች ጠቃሚ ግብአት ሊሆን ይችላል, ምክንያቱም ከመሬት ላይ ለመኖር የሚያስችል ዘዴን ይሰጣል. ለምሳሌ በሰልፈር ላይ የተመረኮዘ ኮንክሪት ለግንባታ ሊውል ይችላል፣ ይህም በሰዓታት ውስጥ ማጠንከር እና የበለጠ ለመልበስ መቋቋም የሚችል ነው። ሰልፈር ለፀሃይ ህዋሶች፣ ባትሪዎች እና ማዳበሪያዎች እድገት ሊያገለግል ይችላል።
የሰልፈር መለኪያ ስለ ጨረቃ የጂኦሎጂካል ሥርዓት ግንዛቤን ይሰጣል። በተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች ምክንያት በጨረቃ ምሰሶዎች ላይ ያለው የደጋ አፈር ስብጥር በመሠረቱ ከምድር ወገብ አካባቢዎች ካለው የተለየ ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም የሰልፈር ዋልታ አካባቢዎች መኖሩ እጅግ በጣም ቀጭን የሆነ የጨረቃ ከባቢ አየር መኖሩን እና ሰልፈር በጠንካራ መልክ እንዲሰበሰብ የሚያስችል ልዩ የሙቀት ሁኔታ መኖሩን ያሳያል።
የመጀመሪያዎቹ ውጤቶቹ ተስፋ ሰጭ ቢሆኑም ተጨማሪ ትንተና እና መረጃን ማስተካከል ትክክለኛውን የሰልፈር መጠን ለማረጋገጥ አስፈላጊ ነው. የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት በአሁኑ ጊዜ መረጃውን በማዘጋጀት ላይ ይገኛል፣ እና ሳይንቲስቶች ከፕራግያን ተጨማሪ መለኪያዎችን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።
ይህ የቻንድራያን -3 አስደናቂ ተልእኮ ስለጨረቃ ስብጥር ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በተጨማሪ ስለ ጨረቃ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ አዳዲስ ጥያቄዎችን እንድንጠይቅ ያስችለናል። የጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ ፍለጋ ቀደም ሲል ከገጽታ ጥናት ያልተደረገለት የሳይንሳዊ ምርምር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ምንጮች:
- የጥናት ጽሑፍ: [ምንጭ]
- ምስል: [ምንጭ]
- ጄፍሪ ጊሊስ-ዴቪስ፣ በሴንት ሉዊስ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ፣ ጥበባት እና ሳይንሶች የምርምር ፕሮፌሰር - የውይይት ጽሑፍ