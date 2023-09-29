Chandrayaan-3 ተልዕኮ እየደበዘዘ እንደ የጨረቃ ሌሊት ሲቃረብ

የጨረቃ ምሽት ሲቃረብ የህንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮን የማደስ ተስፋ እየደበዘዘ ነው። ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨርን ያቀፈው የጠፈር መንኮራኩር ከሴፕቴምበር 2 ጀምሮ በእንቅልፍ ሁነታ ላይ ቆይቷል። ከላንደር እና ሮቨር ዱኦ ጋር እንደገና ለመገናኘት ሙከራዎች ቢደረጉም የፀሐይ ብርሃን ወደ ሺቭ ሻክሪ ፖይንት ከተመለሰ በኋላ ምንም እድገት አልተገኘም። ነገር ግን፣ በሴፕቴምበር 30 ላይ የጨረቃ ምሽት ሲጀምር፣ ግንኙነትን እንደገና የመመስረት እድሉ እየቀነሰ ነው።
የጨረቃ ምሽት ለ14 የምድር ቀናት ያህል የሚቆይ ሲሆን በጨረቃው ገጽ ላይ ብርድ ብርድን እና ፍፁም ጨለማን ያመጣል። የሙቀት መጠኑ ከ180 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ሲቀንስ ማንኛውም ቴክኖሎጂ እንዳይሰራ ያደርገዋል። ይህ ለቪክራም ላንደር እና ለፕራግያን ሮቨር በፀሐይ ብርሃን ላይ ስለሚተማመኑ ከፍተኛ ችግር ይፈጥራል። የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ቀደም ሲል የጠፈር መንኮራኩሩ በጨረቃ ምሽት ከሚደርስበት አስከፊ ሁኔታ እንደሚተርፍ ተስፋ አድርጎ ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ, ሌሊቱ ሲቃረብ, እነዚህ ተስፋዎች እየቀነሱ ይሄዳሉ.
ቻንድራያን-3፣ የህንድ ታላቅ የጨረቃ ፍለጋ ተልእኮ፣ እ.ኤ.አ. ኦገስት 23 ላይ በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ላይ አረፈ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ተልእኮው በአፈፃፀሙ ላይ እንከን የለሽ ነበር፣ ይህም ለህንድ የጠፈር ፕሮግራም ትልቅ ስኬት ነው። ይሁን እንጂ የቪክራም ላንደርም ሆነ የፕራግያን ሮቨር ወደ ምድር ለመመለስ አልተነደፉም። ምንም እንኳን ተልዕኮው መጀመሪያ ላይ ለ14 የምድር ቀናት ብቻ የታቀደ ቢሆንም፣ ISRO መነቃቃትን ተስፋ አድርጎ ነበር።
እየከሰመ ያለው ተስፋ ቢኖርም ፣ የቻንድራያን -3 ተልዕኮ ስለ ጨረቃ ወለል ጠቃሚ መረጃን ቀድሞውኑ አቅርቧል። በሮቨር ላይ ያለው የAPXS ጭነት ጥቃቅን ንጥረ ነገሮች እንዳሉ ሲያውቅ LIBS ደግሞ የሰልፈር መኖሩን አረጋግጧል። እነዚህ ግኝቶች ስለ ጨረቃ እና ስለ አፃፃፉ ግንዛቤ እንድንረዳ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ጥርጥር የለውም።
ምንጭ፡- [The Times of India](example.com)