ተመራማሪዎች የኑክሌር እሽክርክሪት በባዮሎጂካል ሂደቶች ላይ ያለውን ተጽእኖ አግኝተዋል

የኢየሩሳሌም የዕብራይስጥ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ከሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር የኑክሌር እሽክርክሪት በባዮሎጂካል ሂደቶች ውስጥ ስላለው ሚና እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አቅርበዋል። ይህ ግኝት ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች የሚፈታተን እና እንደ ባዮቴክኖሎጂ፣ ኳንተም ባዮሎጂ፣ አይሶቶፕ መለያየት እና የኑክሌር ማግኔቲክ ሬዞናንስ (NMR) ቴክኖሎጂን የመሳሰሉ መስኮችን የመቀየር አቅም አለው።
በተለምዶ የኑክሌር ሽክርክሪት በባዮሎጂካል እንቅስቃሴዎች ላይ ምንም ተጽእኖ እንደሌለው ይታመን ነበር. ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደ የተረጋጋ የኦክስጂን አይሶቶፖች ያሉ አንዳንድ አይዞቶፖች በኒውክሌር እሽክርክራቸው ምክንያት የተለየ ባህሪ ያሳያሉ። የተመራማሪዎች ቡድን በተለይ በካይራል አከባቢዎች ውስጥ በኦክስጅን ተለዋዋጭነት ላይ ያተኮረ ሲሆን የኑክሌር እሽክርክሪት መጓጓዣውን በእጅጉ እንደሚጎዳ ደርሰውበታል።
በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመው ጥናቱ ሰፊ አንድምታ አለው። ቁጥጥር የሚደረግበት isotope መለያየትን ወደ መሻሻል ሊያመራ ይችላል ፣ ይህም የበለጠ ቀልጣፋ ሂደቶችን ይፈቅዳል። በተጨማሪም፣ ለህክምና ምስል እና ለምርመራ ቴክኒኮች አዳዲስ እድሎችን በመስጠት የNMR ቴክኖሎጂን ሊቀይር ይችላል።
ዋና ተመራማሪው ፕሮፌሰር ዮሲ ፓልቲኤል ስለ እነዚህ ግኝቶች አስፈላጊነት መደሰታቸውን ገልጸዋል። የኒውክሌር ስፒን በባዮሎጂ ሂደቶች ውስጥ ያለውን ሚና በማጉላት እሱን መጠቀሙ በባዮቴክኖሎጂ እና በኳንተም ባዮሎጂ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ማምጣት እንደሚችል ጠቁመዋል።
ጥናቱ በኳንተም ውጤቶች እና በባዮሎጂካል ሂደቶች መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ይዳስሳል። በሕያዋን ፍጥረታት ውስጥ ያሉት የቺራል ሞለኪውሎች ልዩ ቅርፅ በኳንተም መካኒኮች በተለይም ስፒን በሚባል ንብረት ተጽዕኖ ይደረግበታል። Chiral Induced Spin Selectivity (CISS) በመባል የሚታወቀውን በመፍጠር የቺራል ሞለኪውሎች ስፒን ላይ ተመስርተው ከቅንጣቶች ጋር በተለየ መንገድ መስተጋብር መፍጠር ይችላሉ።
ተመራማሪዎቹ የተለያዩ ስፒን ባላቸው የውሃ ቅንጣቶች ላይ ሙከራዎችን አድርገዋል፣ ስፒን በሴሎች ውስጥ ያለው ውሃ እንዴት እንደሚኖረው ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ደርሰውበታል። ውሃ ወደ ሴሎች ውስጥ በሚገቡበት ፍጥነት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል እና የቺራል ሞለኪውሎች በሚገኙበት ጊዜ ልዩ ምላሽ ይሰጣል.
እሽክርክሪትን መረዳት እና መቆጣጠር ስለ ስነ-ህይወታዊ ሂደቶች ያለን ግንዛቤ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር እና በተለያዩ መስኮች አዳዲስ እድገቶችን ሊፈጥር ይችላል። ይህ ግኝት በሕያዋን ፍጥረታት ውስጥ የኑክሌር እሽክርክሪት ሚና ላይ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት የኑክሌር እሽክርክሪት በባዮሎጂካል ሂደቶች ላይ ያለውን ከፍተኛ ተፅእኖ በተለይም በቺራል አከባቢዎች ውስጥ ያለውን የኦክስጂን ተለዋዋጭነት ላይ ያብራራል። በባዮቴክኖሎጂ፣ በኳንተም ባዮሎጂ፣ በአይሶቶፕ መለያየት እና በኤንኤምአር ቴክኖሎጂ ውስጥ ለሚደረጉ እድገቶች የረጅም ጊዜ እምነቶችን ይፈትናል እና አስደሳች እድሎችን ይከፍታል።
ማጣቀሻ:
- "በባዮሎጂካል ሂደቶች ውስጥ የኑክሌር ሽክርክሪት ተጽእኖዎች" በኦፌክ ቫርዲ, ናአማ ማሮዳስ-ስክላሬ, ዩቫል ኮሎድኒ, አርቴም ቮሎስኒቭ, አሚጃይ ሳራጎቪ, ኒር ጋሊሊ, ስታቭ ፌሬራ, አረግ ጋዛሪያን, ኒር ዩራን, ሃጊት ፒ. አፌክ, ቦአዝ ሉዝ, ዮናቶን ጎልድስሚዝ, ኒር ከረን፣ ሺራ ዮቼሊስ፣ ኢታይ ሃሌቪ፣ ሚካሂል ሌሜሽኮ እና ዮሲ ፓልቲኤል፣ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች፣ DOI፡ 10.1073/pnas.2300828120
ምንጮች:
- የኢየሩሳሌም የዕብራይስጥ ዩኒቨርሲቲ
- የምድር ሳይንሶች እና የህይወት ሳይንስ ተቋም በዕብራይስጥ
- Weizmann ተቋም