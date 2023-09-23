በጉት ማይክሮቦች እና በአጥንት ጤና መካከል ያለው ግንኙነት

በ Frontiers in Endocrinology ላይ የታተመ አዲስ ጥናት አንዳንድ የአንጀት ማይክሮቦች በአጥንት ጤና ላይ ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ ይጠቁማል። እንደ “ኦስቲኦሚክሮባዮሎጂ” እየተባለ የሚጠራው ይህ መስክ በአንጀት ማይክሮባዮም እና በአጥንት ጤና መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት ያለመ ሲሆን ይህም የአጥንት ጥንካሬን ወደሚያሻሽሉ ጣልቃገብነቶች ሊያመራ ይችላል።
በዕብራይስጥ ሲኒዮርላይፍ እና በማርከስ የአረጋዊ ምርምር ተቋም ተመራማሪዎች የተመራው ጥናቱ ከፍራሚንግሃም የሶስተኛ ትውልድ ጥናት እና ኦስቲዮፖሮቲክ ስብራት በወንዶች ጥናት የተገኘውን መረጃ ተጠቅሟል። የእጅና እግር ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች በመተንተን ተመራማሪዎቹ የአጥንትን ጤና ለማራመድ ሊሻሻሉ የሚችሉ ነገሮችን ለመለየት ፈልገዋል።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ሁለት ልዩ የባክቴሪያ ዓይነቶች አኬርማንሲያ እና ክሎስትሪያሌስ ባክቴሪያ DTU089 በአረጋውያን ላይ በአጥንት ጤና ላይ አሉታዊ ተፅእኖዎች ጋር ተያይዘዋል። አክከርማንሲያ ከዚህ ቀደም ከመጠን ያለፈ ውፍረት ጋር የተቆራኘ ሲሆን DTU089 ዝቅተኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ፕሮቲን በሚወስዱ ግለሰቦች ላይ በተደጋጋሚ ተገኝቷል. ይህ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ፕሮቲን መውሰድ እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአጥንት ጤና ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ይታወቃል።
ጥናቱ አንዳንድ ጥቃቅን ተህዋሲያን በግለሰቦች ዕድሜ ላይ በሚደረጉ ለውጦች ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ የሚጠቁሙ ንድፎችን አጉልቷል. ይሁን እንጂ እነዚህ የባክቴሪያ ህዋሳት በቀጥታ በአጥንት ጤና ላይ ተጽዕኖ ስለማድረግ አሁንም ግልጽ አይደለም. በተወሰኑ የባክቴሪያ ዝርያዎች እና በአጥንት ታማኝነት መካከል ስላለው ግንኙነት ጥልቅ ግንዛቤ ለማግኘት የወደፊት ጥናቶች ያስፈልጋሉ።
ተጨማሪ ምርምር ካረጋገጠ፣ ይህ እውቀት የአጥንትን ጤንነት ለማሻሻል የአንጀት ማይክሮባዮምን ለታለመ ጣልቃ ገብነት በር ሊከፍት ይችላል። ለምሳሌ፣ በነዚህ ባክቴሪያዎች ተጽእኖ ስር ያሉ ተግባራዊ መንገዶችን መለየት የአጥንትን ጤና ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩትን መሰረታዊ ዘዴዎች ግንዛቤን ሊሰጥ ይችላል።
ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ተባባሪዎች፣ ሃርቫርድ ቲኤች ቻን የህዝብ ጤና ትምህርት ቤት፣ የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ፣ BIDMC፣ የሚኒያፖሊስ እና ፓሎ አልቶ ቪኤ የጤና አጠባበቅ ስርዓት፣ የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ፣ የፒትስበርግ ዩኒቨርሲቲ፣ የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና ኤሞሪ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ፣ ለዚህ ዳግመኛ እይታ አስተዋፅኦ አድርገዋል። የቡድን ጥናት.
ምንጭ:
- ኦኮሮ, ፒሲ እና ሌሎች. (2023) በአንጀት ማይክሮባዮታ እና በአጥንት ጥግግት ፣ በማይክሮ አርክቴክቸር እና በጥንካሬ መካከል ባለው ግንኙነት ላይ ባለ ሁለት ቡድን ጥናት። ኢንዶክሪኖሎጂ ውስጥ ድንበር. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.