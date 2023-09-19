የፊዚክስ ሊቃውንት ትልቅ የሃድሮን ኮሊደር ዳታ በመጠቀም መግነጢሳዊ ሞኖፖል ፍለጋን ያቆማሉ

የፊዚክስ ሊቃውንት መግነጢሳዊ ሞኖፖሎች እንዳሉ ሲጠራጠሩ ቆይተዋል - የሰሜን ወይም የደቡብ ዋልታ ያለ ተጓዳኝ የያዙ ቅንጣቶች። እነዚህ የማይታወቁ ሞኖፖልሎች ገና ያልተገኙ ቢሆንም፣ ከ Large Hadron Collider (LHC) የተገኘው አዲስ መረጃ ተመራማሪዎች ማግኔቲክ ሞኖፖሊዎች ሊኖሩበት የሚችለውን የኃይል-ቦታ ለማጥበብ አስችሏቸዋል።
የመግነጢሳዊ ሞኖፖል ጽንሰ-ሀሳብ በመጀመሪያ የቀረበው የፊዚክስ ሊቅ ፖል ዲራክ ነው። የመግነጢሳዊ ሞኖፖሎች መገኘት ከኳንተም ሜካኒክስ ጋር የሚጣጣም እና አንዳንድ ያልተገለጹ የባትሪ ባህሪያትን ሊያብራራ እንደሚችል ጠቁሟል። በዲራክ ቲዎሪ መሠረት ለአንድ ነጠላ ሞኖፖል በጣም ትንሹ መግነጢሳዊ ክፍያ በኤሌክትሮን ላይ 68.5 እጥፍ ሲሆን ትላልቅ ሞኖፖልሎች የዚያ ብዜቶች ናቸው።
እ.ኤ.አ. በ 1970 ዎቹ አጠቃላይ አንፃራዊነት እና የኳንተም መካኒኮችን አንድ ለማድረግ ለሚያስቡ ንድፈ ሐሳቦች ቁልፍ ፈተና በመሆኑ የማግኔቲክ ሞኖፖል ፍለጋ ከፍተኛ ፍጥነት አገኘ። የመግነጢሳዊ ሞኖፖል መገኘቱን የሚገልጹ ሪፖርቶች አልፎ አልፎ ቢወጡም፣ ብዙ ጊዜ ተሰርዘዋል ወይም የተሳሳቱ ዘገባዎች አሉ።
በ CERN የሚገኘው የATLAS ትብብር፣ ከኤል.ኤች.ሲ. የተገኘ መረጃን በመጠቀም፣ በፕሮቶኖች መካከል ከፍተኛ ኃይል ያለው ግጭት እስከ 4 ቴቪ የሚደርስ መግነጢሳዊ ሞኖፖል ሊፈጥር የሚችልባቸውን ሁለት ዘዴዎች ለይቷል። ሁለቱም ስልቶች ምናባዊ ፎቶኖች በፕሮቶኖች መለቀቅን ያካትታሉ። በአንደኛው ሁኔታ፣ ቨርቹዋል ፎቶን በራሱ መግነጢሳዊ ሞኖፖል ይፈጥራል፣ በሌላኛው ደግሞ ሁለት ፎቶኖች ሞኖፖል ለመፍጠር ይገናኛሉ። ከእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ አንዳቸውም በማክስዌል እኩልታዎች ውስጥ የተሰበረውን የኤሌክትሪክ-መግነጢሳዊ ድርብ ሲሜትሪ ይመልሳሉ።
ATLAS የማግኔቲክ ሞኖፖሊዎችን በማወቂያቸው ላይ ቻርጅ በመፈለግ የመግነጢሳዊ ሞኖፖል ማስረጃዎችን ይፈልጋል። አንድ ሞኖፖል ከኤሌክትሮን እጅግ የሚበልጥ ቻርጅ ስለሚያደርግ፣ ክምችቶቹ ከሌሎች የሱባቶሚክ ቅንጣቶች ጎልተው መታየት አለባቸው።
ምንም እንኳን ATLAS የመግነጢሳዊ ሞኖፖሊዎችን ቀጥተኛ ማስረጃ ባያገኝም ከ2015-2018 ባለው የኤልኤችሲ መረጃ ላይ ያደረጉት ትንተና ለትናንሾቹ ሞኖፖሎች በሦስት እጥፍ የሚደርሰውን የጅምላ እና የምርት መጠን ለማጥበብ አስችሏቸዋል።
ማለቂያ የሌለው ፍለጋ ቢመስልም የፊዚክስ ማህበረሰብ መግነጢሳዊ ሞኖፖሎችን የማግኘት አስፈላጊነት ያምናል። ግኝታቸው ሕልውናቸውን የሚተነብዩ ንድፈ ሐሳቦችን የሚያረጋግጥ ብቻ ሳይሆን፣ የእነዚህ ሞኖፖሊዎች ብዛት በተወዳዳሪ ንድፈ ሐሳቦች መካከል ያለውን ልዩነትም መለየት ይችላል።
ስለነዚህ ግኝቶች የሚያብራራው የጥናት ወረቀት ለከፍተኛ ኢነርጂ ፊዚክስ ጆርናል ገብቷል እና በ ArXiv.org ላይ እንደ ቅድመ-ህትመት ይገኛል።
ምንጮች:
- Phys.org
- CERN (ATLAS ትብብር)
- የከፍተኛ ኢነርጂ ፊዚክስ ጆርናል (ቅድመ-ህትመት)