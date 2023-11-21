ለጨለማ ጉዳይ ፍለጋ አዲስ ግንዛቤዎች፡ በትልቁ የሃድሮን ግጭት ላይ ጥቁር ፎቶኖችን ማሰስ

የጨለማ ቁስ አካላትን ፍለጋ አስደናቂ የጥናት መስክ ነው፣ ሳይንቲስቶች የምስጢርን ምስጢራት ለመፍታት የተለያዩ ዘዴዎችን እየመረመሩ ነው። በዚህ ተልዕኮ ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ስልቶች ወጥተዋል፣እያንዳንዳቸው ስለጨለማ ቁስ ተፈጥሮ ልዩ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የመጀመሪያው ዘዴ በሚያልፉበት ጊዜ በተፈጥሮ የሚበላሹ ቅንጣቶችን መመልከትን ያካትታል. እንደ IceCube ያሉ የኒውትሪኖ ታዛቢዎች በዚህ አቀራረብ ውስጥ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል፣ ሆኖም እስካሁን ድረስ ምንም ጠቃሚ ግኝቶች አልተገኙም። ሁለተኛው አካሄድ በ CERN ውስጥ እንደ ታዋቂው Large Hadron Collider (LHC) ባሉ ቅንጣት አፋጣኝ ውስጥ ያሉ ቅንጣቶችን አንድ ላይ መጋጨትን ያካትታል።
የ CERN የቅርብ ጊዜ ፈጠራ የጨለማ ፎቶኖች አስገራሚ ግዛትን በመመርመር የጨለማ ቁስ አካላት ህልውና ላይ ብርሃንን ለማብራት ይፈልጋል። እነዚህ መላምታዊ ቅንጣቶች በመደበኛው የቅንጣት ፊዚክስ ሞዴል ላይ የሚሰፋ የአጠቃላይ ንድፈ ሃሳቦች አካል ናቸው። ፅንሰ-ሀሳቡ እንደሚያመለክተው ጨለማ ቁስ ከራሱ ጋር የሚገናኝ ከሆነ በኤሌክትሮማግኔቲክ ሃይል እና በጠንካራ ሃይል ውስጥ ከሚገኙት ግሉኖኖች ጋር ተመሳሳይነት ያለው የሃይል ተሸካሚ ቦሶኖች ሊኖሩት ይገባል። እነዚህ ለጨለማ ቁስ አካላት የታቀዱ የኃይል አጓጓዦች ጨለማ ፎቶኖች በመባል ይታወቃሉ።
በተለምዷዊው የቅንጣት ፊዚክስ ሞዴል፣ ፎቶኖች ከኤሌክትሮማግኔቲክ ኃይል ጋር የተቆራኙ እና እንደ ራዲዮአክቲቭ መበስበስ ባሉ ሂደቶች ውስጥ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። በተመሳሳይ፣ የጨለማ ፎቶኖች እንደ ሙኦን ያሉ የተወሰኑ ቅንጣቶች መበስበስ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ እና በመግነጢሳዊ ጊዜያቸው ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ይጠበቃል። በቅርቡ የተደረገ ጥናት የጨለማ ፎቶኖች በሙንኦን መግነጢሳዊ አፍታ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖ እንኳን ፍንጭ ሰጥቷል።
በኤል.ኤች.ሲ ያለው የኮምፓክት ሙኦን ሶሌኖይድ (ሲኤምኤስ) ሙከራ ቀጣይነት ያለው ሶስተኛው ሩጫ የጨለማ ፎቶን ማስረጃ ፍለጋ የቅርብ ጊዜ ሙከራን ይወክላል። ጥናቱ የሚያተኩረው "የተፈናቀሉ ሙኦንስ" የሚባል ክስተትን በመለየት ላይ ሲሆን ሙኦኖች ከትክክለኛው የመጋጫ ነጥብ ይልቅ ከአጠቃላይ አካባቢ ከፍተኛ ኃይል ያለው ቅንጣቢ ግጭት ሲፈጠሩ ይስተዋላል። ይህ ልዩ ክስተት በመጀመሪያ ግጭት ወቅት በተፈጠሩት የማይታወቁ የጨለማ ፎቶኖች እና ከዚያ በኋላ ሊታወቁ ወደሚችሉ ሙንዎች በመበስበስ ምክንያት ሊታወቅ ይችላል።
ነገር ግን፣ በዚህ ሩጫ የመጀመሪያ ግኝቶች የተፈናቀሉ muons ምንም አጋጣሚዎች አልተገኙም ፣ ይህም እስካሁን ድረስ የጨለማ ፎቶኖች አለመኖራቸውን ይጠቁማል። ምንም እንኳን ተጨማሪ ምልከታዎች የተለያዩ ውጤቶችን ሊሰጡ ቢችሉም, እነዚህ ውጤቶች በጨለመ ፎቶኖች መኖር ላይ ተጨማሪ ገደቦችን ያስገድዳሉ. ይህ ለጨለማ ቁስ አካል ቀጥተኛ ያልሆነ ማስረጃ ሲቀጥል ቀጥተኛ ማስረጃዎች ግልጽ ሆነው ሲቀሩ በመስክ ላይ ተደጋጋሚ ጭብጥ ሆኖ ቆይቷል።
ሳይንቲስቶች የጨለማ ቁስን ምስጢር ለመፍታት ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርጉ፣እንዲህ ያሉት በኤል.ኤች.ሲ.ሲ የተደረጉ ጥናቶች ተጨማሪ ፍንጮችን ለማግኘት ተስፋ ይሰጣሉ። ለጨለማ ጉዳይ ቀጥተኛ ማስረጃዎች በአሁኑ ጊዜ ቀላል ሊሆኑ ቢችሉም፣ የጨለማ ፎቶን እና ሌሎች መንገዶችን መመርመር ስለዚህ እንቆቅልሽ የጠፈር አካል ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ወሳኝ ነው።
በየጥ
ጨለማ ፎቶኖች ምንድን ናቸው?
ጥቁር ፎቶኖች በጨለማ ቁስ ውስጥ ለሚደረጉ ግንኙነቶች እንደ ኃይል ተሸካሚ ሆነው የሚያገለግሉ መላምታዊ ቅንጣቶች ናቸው። በኤሌክትሮማግኔቲክ ኃይል ውስጥ ከሚገኙት ፎቶኖች ጋር ተመሳሳይነት ያለው እና በጠንካራ ኃይል ውስጥ ካሉት ግሉኖች ጋር የጨለማ ቁስ አካላት እርስ በርስ መስተጋብር እንዲፈጠር ለማድረግ ጨለማ ፎቶኖች ይለጠፋሉ።
የ Large Hadron Collider የቅርብ ጊዜ ሩጫ ዓላማ ምንድነው?
በትልቁ ሃድሮን ኮሊደር ላይ ያለው የኮምፓክት ሙኦን ሶሌኖይድ (ሲኤምኤስ) ሙከራ ሶስተኛው ሩጫ ዓላማው የተፈናቀሉ muonsን በመፈለግ የጨለማ ፎቶኖችን መኖር ለመመርመር ነው። የተፈናቀሉ muons ከፍተኛ ኃይል ባለው ቅንጣት ግጭት አካባቢ የሚመነጩ ግን ከግጭቱ በቀጥታ የሚመጡ አይደሉም። ይህ ክስተት በግጭቱ ወቅት የተፈጠሩ የማይታወቁ ጥቁር ፎቶኖች መኖራቸውን ሊያመለክት ይችላል።
የቅርብ ጊዜ ሩጫ የመጀመሪያ ግኝቶች ምን ነበሩ?
አሁን ባለው የCMS ሙከራ የመነሻ መረጃ የተፈናቀሉ muons ወይም ጨለማ ፎቶኖች ምንም ማስረጃ አላገኘም። ሆኖም፣ ተጨማሪ ምልከታዎች እና ትንታኔዎች የተለያዩ ውጤቶችን ሊሰጡ እና የጨለማ ቁስ ተፈጥሮ ላይ አዲስ ግንዛቤ ሊሰጡ ይችላሉ።