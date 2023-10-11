ለግንኙነት የቺሊ ድርብ ነዋሪነት የስዊዘርላንድ እና የቺሊ አርቲስቶች ተመርጠዋል

ጥበባት በ CERN እና የስዊስ አርትስ ካውንስል ፕሮ ሄልቬቲያ ለኮኔክተር ቺሊ ባለሁለት ነዋሪነት ሁለት አርቲስቶች ዶሚኒክ ኮች ከስዊዘርላንድ እና ማርሴላ ሞራጋ ከቺሊ መምረጣቸውን አስታውቀዋል። Connect በኪነጥበብ እና በሳይንስ መካከል ለሚደረገው ውይይት ፍላጎት ያላቸውን አርቲስቶች የሚደግፍ ሽልማት ነው። ፕሮግራሙ አርቲስቶች በሁለቱም በጄኔቫ፣ ስዊዘርላንድ እና በሰሜናዊ ቺሊ በሚገኘው የአታካማ በረሃ ውስጥ የመኖሪያ ፈቃድ ሀሳቦችን እንዲያቀርቡ ጋብዟል።
CERN፣ በቅንጣት አፋጣኝ እና ዳሳሾች የሚታወቀው፣ እና የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ESO) እና Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ቺሊ ውስጥ፣ በሥነ ፈለክ ጥናት የሚታወቁት፣ ሁለቱ መሪ ሳይንሳዊ የምርምር ተቋማት ናቸው። የቺሊ ኮኔክተር ነዋሪነት በስዊዘርላንድ እና በቺሊ የተካሄደውን ተጓዳኝ ሳይንሳዊ እና ቴክኖሎጂያዊ ምርምርን በማሳየት በኪነጥበብ እና በሳይንስ መካከል ትርጉም ያለው ውይይትን በባህል ልውውጥ ለመፍጠር ያለመ ነው።
ከባዝል፣ ስዊዘርላንድ የመጣው ዶሚኒክ ኮች የተለያዩ የምርምር ዘርፎችን የሚያዋህዱ፣ የተዳቀሉ ውዝግቦችን እና የአዕምሯዊ ገጠመኞችን በማጣመር ጭነቶችን ይፈጥራል። ማርሴላ ሞራጋ፣ ቺሊያዊት አርቲስት በተፈጥሮ እና በባህል መካከል ያለውን ግንኙነት በስዕሎቿ፣ በጨርቃጨርቅ እና በቪዲዮ ትርኢቶችዋ ትመረምራለች፣ ሰዎችን እና ያልሆኑትን የሚያገናኙ አዳዲስ ትረካዎችን አዘጋጅታለች።
በነዋሪነት ጊዜ ኮች እና ሞራጋ እራሳቸውን በሳይንሳዊ ድረ-ገጾች ውስጥ ያጠምቃሉ, እዚያ ስለሚካሄዱት ምርምር የመጀመሪያ ግንዛቤ ያገኛሉ. አዳዲስ የጥበብ አገላለጾችን ለመመርመር ከሳይንቲስቶች፣ መሐንዲሶች እና ባለሙያዎች ጋር አብረው ይሰራሉ። አርቲስቶቹ ጥናታቸውን እና ልምዳቸውን ወደ ስነ ጥበብ ስራዎች በመቀየር በኪነጥበብ እና በሳይንስ መካከል ያለውን ክፍተት በማጣጣም ላይ ናቸው።
Connect ቺሊ ከዚህ ቀደም በደቡብ አፍሪካ እና በህንድ ውስጥ የመኖሪያ ቦታዎችን ያካተተ የግንኙነት መርሃ ግብር አምስተኛውን እትም ያመለክታል። መርሃግብሩ በአለም ዙሪያ ባሉ ጥበባዊ እና ሳይንሳዊ ማህበረሰቦች መካከል ልውውጥ እና ትብብር መድረክ ሆኖ ያገለግላል። የቺሊ ኮኔክተር አስመራጭ ኮሚቴ ከኪነጥበብ እና ከሳይንስ ዘርፍ የተውጣጡ ባለሙያዎችን ያቀፈ ነበር።
ይህ ባለሁለት ነዋሪነት ለኮች እና ሞራጋ አስደናቂ በሆነው በCERN እና በቺሊ በሚገኘው የALMA-ESO ኦብዘርቫቶሪ እየተከበቡ ወደ ፊዚክስ ምርምር መስኮች እንዲገቡ ልዩ እድልን ይወክላል። መርሃግብሩ አዳዲስ የፍጥረት ሂደቶችን እና መነሳሳትን በሁለገብ እና በባህላዊ ልውውጥ ለማፍለቅ ያለመ ነው። በኪነጥበብ፣ በሳይንስ እና በቴክኖሎጂ መገናኛ ላይ ጥልቅ ምርምር ለማድረግ ቦታን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ጥበብ በ CERN እና Pro Helvetia ድህረ ገጽ