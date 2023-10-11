የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

ለግንኙነት የቺሊ ድርብ ነዋሪነት የስዊዘርላንድ እና የቺሊ አርቲስቶች ተመርጠዋል

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 11, 2023
ለግንኙነት የቺሊ ድርብ ነዋሪነት የስዊዘርላንድ እና የቺሊ አርቲስቶች ተመርጠዋል

ጥበባት በ CERN እና የስዊስ አርትስ ካውንስል ፕሮ ሄልቬቲያ ለኮኔክተር ቺሊ ባለሁለት ነዋሪነት ሁለት አርቲስቶች ዶሚኒክ ኮች ከስዊዘርላንድ እና ማርሴላ ሞራጋ ከቺሊ መምረጣቸውን አስታውቀዋል። Connect በኪነጥበብ እና በሳይንስ መካከል ለሚደረገው ውይይት ፍላጎት ያላቸውን አርቲስቶች የሚደግፍ ሽልማት ነው። ፕሮግራሙ አርቲስቶች በሁለቱም በጄኔቫ፣ ስዊዘርላንድ እና በሰሜናዊ ቺሊ በሚገኘው የአታካማ በረሃ ውስጥ የመኖሪያ ፈቃድ ሀሳቦችን እንዲያቀርቡ ጋብዟል።

CERN፣ በቅንጣት አፋጣኝ እና ዳሳሾች የሚታወቀው፣ እና የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ESO) እና Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ቺሊ ውስጥ፣ በሥነ ፈለክ ጥናት የሚታወቁት፣ ሁለቱ መሪ ሳይንሳዊ የምርምር ተቋማት ናቸው። የቺሊ ኮኔክተር ነዋሪነት በስዊዘርላንድ እና በቺሊ የተካሄደውን ተጓዳኝ ሳይንሳዊ እና ቴክኖሎጂያዊ ምርምርን በማሳየት በኪነጥበብ እና በሳይንስ መካከል ትርጉም ያለው ውይይትን በባህል ልውውጥ ለመፍጠር ያለመ ነው።

ከባዝል፣ ስዊዘርላንድ የመጣው ዶሚኒክ ኮች የተለያዩ የምርምር ዘርፎችን የሚያዋህዱ፣ የተዳቀሉ ውዝግቦችን እና የአዕምሯዊ ገጠመኞችን በማጣመር ጭነቶችን ይፈጥራል። ማርሴላ ሞራጋ፣ ቺሊያዊት አርቲስት በተፈጥሮ እና በባህል መካከል ያለውን ግንኙነት በስዕሎቿ፣ በጨርቃጨርቅ እና በቪዲዮ ትርኢቶችዋ ትመረምራለች፣ ሰዎችን እና ያልሆኑትን የሚያገናኙ አዳዲስ ትረካዎችን አዘጋጅታለች።

በነዋሪነት ጊዜ ኮች እና ሞራጋ እራሳቸውን በሳይንሳዊ ድረ-ገጾች ውስጥ ያጠምቃሉ, እዚያ ስለሚካሄዱት ምርምር የመጀመሪያ ግንዛቤ ያገኛሉ. አዳዲስ የጥበብ አገላለጾችን ለመመርመር ከሳይንቲስቶች፣ መሐንዲሶች እና ባለሙያዎች ጋር አብረው ይሰራሉ። አርቲስቶቹ ጥናታቸውን እና ልምዳቸውን ወደ ስነ ጥበብ ስራዎች በመቀየር በኪነጥበብ እና በሳይንስ መካከል ያለውን ክፍተት በማጣጣም ላይ ናቸው።

Connect ቺሊ ከዚህ ቀደም በደቡብ አፍሪካ እና በህንድ ውስጥ የመኖሪያ ቦታዎችን ያካተተ የግንኙነት መርሃ ግብር አምስተኛውን እትም ያመለክታል። መርሃግብሩ በአለም ዙሪያ ባሉ ጥበባዊ እና ሳይንሳዊ ማህበረሰቦች መካከል ልውውጥ እና ትብብር መድረክ ሆኖ ያገለግላል። የቺሊ ኮኔክተር አስመራጭ ኮሚቴ ከኪነጥበብ እና ከሳይንስ ዘርፍ የተውጣጡ ባለሙያዎችን ያቀፈ ነበር።

ይህ ባለሁለት ነዋሪነት ለኮች እና ሞራጋ አስደናቂ በሆነው በCERN እና በቺሊ በሚገኘው የALMA-ESO ኦብዘርቫቶሪ እየተከበቡ ወደ ፊዚክስ ምርምር መስኮች እንዲገቡ ልዩ እድልን ይወክላል። መርሃግብሩ አዳዲስ የፍጥረት ሂደቶችን እና መነሳሳትን በሁለገብ እና በባህላዊ ልውውጥ ለማፍለቅ ያለመ ነው። በኪነጥበብ፣ በሳይንስ እና በቴክኖሎጂ መገናኛ ላይ ጥልቅ ምርምር ለማድረግ ቦታን ይሰጣል።

ምንጮች:
- ጥበብ በ CERN እና Pro Helvetia ድህረ ገጽ

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወጣት ኮከቦችን በእንቆቅልሽ ክላስተር በሱፐርማሲቭ ብላክ ሆል አቅራቢያ አግኝተዋል

ጥቅምት 12, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው የንቃተ ህሊና ልምዶች በእርግዝና መጨረሻ ላይ ይጀምራሉ

ጥቅምት 12, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

ፎኖን ኢንጂነሪንግ፡ ከፍሎረሰንት ስፔክትረም ባሻገር ሌዝንግ ማራዘም

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou

አመለጠዎት

ሳይንስ

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወጣት ኮከቦችን በእንቆቅልሽ ክላስተር በሱፐርማሲቭ ብላክ ሆል አቅራቢያ አግኝተዋል

ጥቅምት 12, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው የንቃተ ህሊና ልምዶች በእርግዝና መጨረሻ ላይ ይጀምራሉ

ጥቅምት 12, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ፎኖን ኢንጂነሪንግ፡ ከፍሎረሰንት ስፔክትረም ባሻገር ሌዝንግ ማራዘም

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ለአገሬው ተወላጆች የፀሐይ ግርዶሽ አስፈላጊነት

ጥቅምት 12, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች