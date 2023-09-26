ሴራባይት በ2023 ኤስ.ዲ.ሲ ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው የሴራሚክ ፊልም ማህደረ ትውስታን አስተዋውቋል

በቅርብ ጊዜ ማስታወቂያ ላይ፣ የጀርመን ጀማሪ ሴራባይት አስደናቂውን የሴራሚክ ፊልም ትውስታውን በ2023 የSNIA ማከማቻ ገንቢዎች ኮንፈረንስ (ኤስዲሲ) ላይ አሳይቷል። ይህ የፈጠራ ቴክኖሎጂ መረጃን ለማከማቸት ከ50-100 አቶም ወፍራም የሴራሚክ ንጣፎችን ይጠቀማል። ከQR ኮዶች ጋር በሚመሳሰል መልኩ ሌዘር ወይም ቅንጣቢ ጨረር የውሂብ ማትሪክስ ይፈጥራል፣ ይህም ከፍተኛ ጥራት ባላቸው ጥቃቅን ምስሎች ቴክኒኮች ወይም በኤሌክትሮን ጨረር ማይክሮስኮፒ በመጠቀም ሊነበብ ይችላል።
CeraMemory, ኩባንያው እንደሚለው, ከ 5,000 ዓመታት በላይ መረጃን የማቆየት ችሎታ ያለው አስደናቂ የመቆየት ችሎታዎች አሉት. በተጨማሪም፣ ይህ የሴራሚክ ማህደረ ትውስታ የሚበላሹ፣ አሲዳማ፣ ራዲዮአክቲቭ አካባቢዎችን እና ኤሌክትሮማግኔቲክ pulse (EMP) መስተጓጎልን የሚቋቋም ነው። ከ -273 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 300 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ያለውን የሙቀት መጠን መቋቋም ይችላል.
በሴራሚክ እርከኖች የተሸፈኑ ሉሆችን የያዘ ካርቶጅ ሴራ ሜሞሪን ያስቀምጣል፣ ይህም የጂቢ/ሰከንድ የውሂብ መጠን ያቀርባል። CeraTape የተባለ ሌላ ተለዋዋጭ ባለ 5-ማይክሮን ወፍራም ተጣጣፊ 10 nm ውፍረት ያለው የሴራሚክ ሽፋን ያለው ልዩ ልዩ የቲቢ/ስኩዌር-ሴንቲ ሜትር ስፋት ያለው እና የውሂብ ማዕከል ማከማቻ አጠቃላይ የባለቤትነት ዋጋ (TCO) በ 75% ለመቀነስ አቅዷል።
የሴራባይት የቴክኖሎጂ ፍኖተ ካርታ ከ100nm እስከ 3nm የሚደርሱ የቢት መጠኖችን ማሳደግን ያጠቃልላል። በ2030-2035፣ የታሰበው የቲቢ/ካሬ-ሴሜ ጥግግት ዳታሴንተር መደርደሪያ ማከማቻ እፍጋቶችን በ10PB እና 100PB መካከል በሉሆች እና አስደናቂ 1ኢቢ በሴራቴፕ ያስችለዋል።
የሚገርመው ነገር የሴራባይት የሴራሚክ ፊልም ማህደረ ትውስታ ከሚሌኒያታ ኤም-ዲስክ ኦፕቲካል ዲስኮች የተለየ ነው። ለብዙ አመታት የቆዩት የሚሌኒያታ ዲስኮች የሴራሚክ ቁሳቁሶችን ለመረጃ ማከማቻነት ይጠቀማሉ እና ለ1,000 ዓመታት ያህል የይገባኛል ጥያቄ ያቀረቡ የታሪክ ማህደር ህይወትን ይመካል። ሆኖም፣ የሚሌኒያታ ቴክኖሎጂን በተመለከተ ምንም አይነት የቅርብ ጊዜ ክስተቶች አልተዘገበም።
በተለይም በሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከብሔራዊ ደረጃዎች እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (NIST) ጋር በመተባበር በስፒንትሮኒክ ቴክኖሎጂ ላይ ከፍተኛ እመርታ አሳይተዋል። ከአሁኑ ይልቅ በኤሌክትሮን ስፒኖች ላይ የሚመረኮዘው ስፒንትሮኒክስ ፈጣን እና ቀልጣፋ የመረጃ ሂደትን እድል ይሰጣል።
በፕሮፌሰር ጂንግ-ፒንግ ዋንግ የሚመራው የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ ቡድን በመግነጢሳዊ ዶፒንግ በተለይም ፌን በደካማ ቶፖሎጂካል ኢንሱሌተር በመጠቀም ቶፖሎጂካል ሴሚሜታል አዘጋጅቷል። ይህ sputtered Pt3Sn ቶፖሎጂካል ሴሚሜታል የመግነጢሳዊ መስክ በፊልም አውሮፕላን ውስጥ ሲተገበር እንደ ኮንዳክቲቭ ከፊል-ሜታል ሆኖ ያከናውናል፣ ይህም የተቀነሰ የረጅም ጊዜ የመቋቋም ችሎታ ያሳያል። የቡድኑ ስራ በተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን መጣጥፍ ላይ ታትሟል።
ይህ የቁሳቁስ ሳይንስ እመርታ እንደ ኤምአርኤም ያሉ የማስታወሻ መሳሪያዎችን እና ስፒን ላይ የተመሰረቱ የማቀናበሪያ አፕሊኬሽኖችን ለማስፋፋት ያስችላል። ተመራማሪዎቹ ይህ የበለጠ ኃይል ቆጣቢ እና ከኢንዱስትሪ ጋር የሚጣጣሙ SOT MRAM እና ስፒን ላይ የተመሰረቱ አመክንዮአዊ መሳሪያዎች እንዲፈጠሩ እንደሚያደርግ ያምናሉ። በተጨማሪም፣ የPt3Sn የማምረት ሂደት ከሌሎች ቶፖሎጂካል ቁሶች ጋር ሲወዳደር ውስብስብ እንዳልሆነ እና ከተለመደው የCMOS ሂደት ጋር ሊካተት እንደሚችል ይጠቁማሉ።
በአጠቃላይ፣ የሴራባይት ከፍተኛ ጥግግት ያለው የሴራሚክ ፊልም ትውስታን በ2023 ኤስዲሲ ማስተዋወቁ ከሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ በቶፖሎጂካል ሴሚሜታል እድገቶች ጋር ተዳምሮ በአከርካሪ ላይ የተመሰረተ የማስታወስ ችሎታ እና የሎጂክ መሳሪያ ገጽታ የወደፊት ተስፋን ያሳያል።
ትርጓሜዎች
- የሴራሚክ ፊልም ማህደረ ትውስታ፡ መረጃን ለማከማቸት ቀጭን የሴራሚክ ንጣፎችን የሚጠቀም ቴክኖሎጂ።
- ስፒንትሮኒክ መሳሪያዎች፡- ፈጣን እና ቀልጣፋ የመረጃ ሂደትን በማቅረብ መረጃን ለማንቀሳቀስ እና ለማስኬድ ከአሁኑ ይልቅ በኤሌክትሮን ስፒኖች ላይ የሚመሰረቱ መሳሪያዎች።
– MRAM: መግነጢሳዊ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ፣ ሃይል ሲወገድ እንኳን የማስታወሻ ሁኔታዎችን የሚይዝ የማይለዋወጥ የማህደረ ትውስታ አይነት ነው።
ቶፖሎጂካል ሴሚሜታል፡- ሁለቱንም ብረታ ብረት እና መከላከያ ባህሪን በአንድ ጊዜ የሚያሳይ ቁሳቁስ።
– ስፒን-ኦርቢት ቶርኬ (ኤስኦቲ) መሳሪያዎች፡- በኤሌክትሮን እሽክርክሪት እና በመዞሪያው መካከል ባለው መስተጋብር የሚፈጠረውን ጉልበት በመጠቀም መግነጢሳዊ ሁኔታዎችን ለመቆጣጠር የሚረዱ መሳሪያዎች።
– CMOS ፕሮሰሲንግ፡ ማሟያ ሜታል-ኦክሳይድ-ሴሚኮንዳክተር ፕሮሰሲንግ፣የተቀናጁ ወረዳዎችን ለማምረት የሚያገለግል ቴክኖሎጂ።
ምንጮች:
– ሴራባይት፡ ለመረጃ ማከማቻ ከ50-100 አቶም ወፍራም የሴራሚክ ንጣፎችን በመጠቀም የሴራባይት ካርትሪጅ መግቢያ። የውሂብ ተመኖች GB/s ናቸው። የወደፊቱ የመንገድ ካርታ CeraTape ከ10nm ውፍረት ያለው የሴራሚክ ሽፋን ለቲቢ/ካሬ-ሴሜ እፍጋቶች እና ወደፊት ከፍተኛ ጥግግት ያለው የመንገድ ካርታ ሉሆችን ይጠቀማል።
- በሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከብሔራዊ ደረጃዎች እና ቴክኖሎጂ ተቋም (NIST) ቡድን ጋር በመተባበር በማግኔት ዶፒንግ የቶፖሎጂካል ሴሚሜታልን ፈጥረዋል። ቁሱ መግነጢሳዊ መስክ በሚተገበርበት ጊዜ የቁመታዊ የመቋቋም ችሎታ ቀንሷል ፣ ይህም ከፊል ብረት ያደርገዋል።
– ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን፡ የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ ስለ ቶፖሎጂካል ሴሚሜትል ጥናት የሚያብራራ ህትመት።
(ማስታወሻ፡ ዩአርኤሎች ተወግደዋል)