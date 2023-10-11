በፕላኔታዊ ኔቡላ ውስጥ ያለው ማዕከላዊ ኮከብ በህይወቱ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

ማጠቃለያ:
በፕሮፌሰር ክላውስ ቨርነር የሚመራው ዓለም አቀፍ የምርምር ቡድን በክፍት ኮከብ ክላስተር ውስጥ የሚገኘውን የፕላኔቶች ኔቡላ ማዕከላዊ ኮከብ አጥንቷል። በከዋክብት ዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃን በማብራት ማዕከላዊው ኮከብ በሕይወት ዘመኑ ያጣውን ብዛት ለማወቅ ችለዋል። ጥናቱ በአስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ መጽሔት ላይ ታትሟል።
ክፍት የኮከብ ስብስቦች ከጥቅጥቅ ያለ የጋዝ እና የአቧራ ደመና በአንድ ጊዜ የተፈጠሩ የከዋክብት ስብስቦች ናቸው። በእነዚህ ስብስቦች ውስጥ ያሉት ኮከቦች እድሜያቸው ተመሳሳይ ነው ነገር ግን በጅምላ ይለያያሉ. ኮከብ በበዛ መጠን የኒውክሌር ነዳጅ ነዳጁን በፈጣን መጠን ይበላል እና ወደ ነጭ ድንክነት ይለወጣል። ተመራማሪዎቹ የኮከብ ክላስተርን እንደ ላቦራቶሪ ተጠቅመው የከዋክብትን የዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሃሳቦችን አስተማማኝነት ለመለካት ተጠቅመዋል።
በከዋክብት የዝግመተ ለውጥ ፅንሰ-ሀሳብ ውስጥ እርግጠኛ ካልሆኑት ነገሮች አንዱ ኮከብ በህይወት ዘመኑ ምን ያህል ጉዳቱን እንደሚያጣ ነው። የጅምላ ኪሳራው ትልቅ ነው፣ እንደ ፀሀያችን ያሉ ከዋክብት ነጭ ድንክ በሚሆኑበት ጊዜ ክብደታቸውን በግማሽ ያጣሉ። በከዋክብት መወለድ እና እንደ ነጭ ድንክ በሞት ጊዜ በክብደት መካከል ያለው ግንኙነት የመጀመሪያ-የመጨረሻ የጅምላ ግንኙነት በመባል ይታወቃል።
የምርምር ቡድኑ በሜሲየር 37 ኮከብ ክላስተር ውስጥ ያለውን ማዕከላዊ ኮከብ በማጥናት የክብደቱ መጠን 0.85 የፀሐይ ጅምላ እንዲሆን ወስኗል ይህም በህይወት ዘመኑ 70% ጉዳዩን እንደጠፋበት ያሳያል። ኮከቡ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያልተለመደ ክስተትን የሚያመለክት ልዩ ኬሚካላዊ ቅንብር ነበረው.
ይህ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ የጅምላ ግንኙነት ትክክለኛ ውሳኔ የኮከብ ዝግመተ ለውጥ የመጨረሻ ደረጃን ስለሚወስን ፣ ነጭ ድንክ ፣ በሱፐርኖቫ ፍንዳታ ውስጥ ያለ የኒውትሮን ኮከብ ፣ ወይም ጥቁር ቀዳዳ በመሆኑ በአስትሮፊዚክስ ውስጥ መሠረታዊ ነው። በተጨማሪም ከከዋክብት የሚወጣው ንጥረ ነገር ለጋላክሲዎች እና ለመላው ዩኒቨርስ ኬሚካላዊ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጭ፡ Universitaet Tübingen