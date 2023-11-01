በ ‹cFos› እና 53BP1 Immunoreactive Cells በ Hippocampus ላይ አዲስ ግኝቶች

በኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ (OHSU) ተመራማሪዎች የ cFos እና 53BP1 የበሽታ መከላከያ ሴሎችን በሂፖካምፐስ ውስጥ ያለውን ሚና በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እመርታ አድርገዋል። የታለመ የመዳፊት ሞዴል በእነዚህ ህዋሶች ላይ በተለያዩ የዕድሜ ቡድኖች እና ጾታዎች ላይ የሚያስከትለውን የፍርሃት ሁኔታ ለመመርመር ጥቅም ላይ ውሏል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የ ‹cFos› የነርቭ እንቅስቃሴ ምልክት ለፍርሃት ማመቻቸት ምላሽ ሊሰጥ ይችላል። ሆኖም፣ የቅርብ ጊዜው ምርምር በcFos ማግበር ላይ የፆታ-ተኮር ልዩነት አግኝቷል። ወጣት ሴት አይጦች ከፍርሃት ኮንዲሽነር በኋላ በ cFos immunoreactive cells ውስጥ ጊዜያዊ ጭማሪ አሳይተዋል፣ ወጣት ወንድ አይጦች ግን ተመሳሳይ ምላሽ አላሳዩም።
የሚገርመው ነገር፣ በመካከለኛ ዕድሜ ላይ ያሉ ሴት እና ወንድ አይጦች አፖፖፕሮቲን E2 (apoE) ጂን E4 ቅርፅ ያላቸው የcFos የበሽታ መከላከያ ህዋሶች ጊዜያዊ ጭማሪን ጠብቀዋል፣ E3 እና E4 ቅጾች ያላቸው ግን አላደረጉም። ይህ የሚያሳየው የ E2 allele መገኘት ከእድሜ ጋር በተዛመደ በ cFos ማግበር ላይ የመከላከያ ውጤት ሊሰጥ ይችላል.
በተቃራኒው በተለያዩ ቡድኖች መካከል በ 53BP1 የበሽታ መከላከያ ሴሎች ውስጥ ምንም ልዩነቶች አልተገኙም. 53BP1 ለዲኤንኤ ጉዳት ምላሽ እና የጥገና ሂደቶች ጠቋሚ ነው።
እነዚህ ግኝቶች የፍርሀት ማስተካከያ እና ከእድሜ ጋር ተዛማጅነት ባላቸው የነርቭ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያሉትን ሞለኪውላዊ ዘዴዎችን ለመረዳት ጠቃሚ አንድምታ አላቸው። በሴኤፍኦስ አግብር ውስጥ ያለው የስርዓተ-ፆታ እና የአሌሌ-ተኮር ልዩነቶች በጄኔቲክ ምክንያቶች፣ በእድሜ እና በነርቭ ተግባራት መካከል ያለውን ውስብስብ መስተጋብር ያጎላሉ።
የ OHSU ማይክሮስኮፕ ኮር ፋሲሊቲዎች በሂፖካምፐስ CA53 ክልል ውስጥ የ cFos እና 1BP1 የበሽታ መከላከያ ሴሎችን የሚወክሉ ምስሎችን በማንሳት ረገድ ትልቅ ሚና ነበራቸው። እነዚህ ምስሎች በጥናቱ ውስጥ የተመለከቱትን ልዩነቶች ጠቃሚ ምስላዊ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ.
የእነዚህን ግኝቶች ዋና ዘዴዎች እና እምቅ የሕክምና አንድምታዎችን ሙሉ በሙሉ ለማብራራት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ሳይንቲስቶች በጄኔቲክ ምክንያቶች እና በኒውሮናል እንቅስቃሴ መካከል ያሉትን ውስብስብ ግንኙነቶች በመዘርጋት ከእድሜ ጋር የተያያዘ የግንዛቤ ማሽቆልቆልን ለመከላከል እና ለማከም አዳዲስ አቀራረቦችን መንገድ ሊከፍቱ ይችላሉ።