በሴሎች ውስጥ አዲስ የተገኘ ክፍል፡ ልዩ የሆነው

የኢቲኤች ዙሪክ ተመራማሪዎች ቀደም ሲል የማይታወቅ በአጥቢ እንስሳ ህዋሶች ውስጥ “exclusome” የሚባል ክፍል በቅርቡ አግኝተዋል። ይህ ክፍል ፕላዝማይድ በመባል የሚታወቁትን የዲ ኤን ኤ ቀለበቶችን ያቀፈ ሲሆን በሴል ፕላዝማ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ይህም በ eukaryotic cells ውስጥ ያለው አብዛኛው ዲ ኤን ኤ በኒውክሊየስ ውስጥ ስለሚቀመጥ ያልተለመደ ነው። የዚህ ግኝት ግኝቶች በሞለኪውላር ባዮሎጂ ኦቭ ዘ ሴል መጽሔት ላይ ታትመዋል.
በገለልተኛ ክፍል ውስጥ የሚገኙት ፕላዝሚዶች ከሁለቱም ውጫዊ ምንጮች እና ቴሎሜሬዎች ሊመነጩ ይችላሉ, የታሸጉ የክሮሞሶም ጫፎች. በአንዳንድ የካንሰር ሕዋሳት ውስጥ ቴሎሜሪክ ቀለበቶች ብዙውን ጊዜ የሚፈጠሩት እነዚህን የዲ ኤን ኤ ክፍሎችን አንድ ላይ በማጣመር ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ ቀለበቶች ለፕሮቲን ማምረት ንድፍ የላቸውም. የኢቲኤች ዙሪክ ተመራማሪዎች የሴሉ ኒውክሊየስ እነዚህን የዲ ኤን ኤ ቀለበቶች ከፕላዝማይድ ጋር ከውጭ ምንጮች እንደሚያስወግድ እና በሴል ፕላዝማ ውስጥ እንደሚያስቀምጣቸው አሳይተዋል. ይህ ሂደት ሴሎች የራሳቸውን ዲ ኤን ኤ አሁንም አስፈላጊ የሆነውን እና ከአሁን በኋላ የማይፈለጉትን የውጭ ዲ ኤን ኤ መካከል እንዲለዩ ይረዳል.
የ exclusome አንዱ እምቅ ተግባራት ሴሉላር immunological ትውስታ ውስጥ ያለው ሚና ነው. ተመራማሪዎች የዲኤንኤ ቀለበቶችን ጨምሮ ከዲ ኤን ኤ ጋር የሚያገናኘውን ልዩ ፕሮቲን ሲያጠኑ ቆይተዋል። ይህ ፕሮቲን ህዋሶች የሚያቃጥሉ መልእክተኛ ንጥረ ነገሮችን እንዲለቁ የሚገፋፋ የምልክት መቅዘፊያ ሊፈጥር ይችላል፣ ይህም በሽታ አምጪ ተህዋስያን መኖሩን ያሳያል። አግላይ የሆነው በዚህ ሂደት ውስጥ ሊሳተፍ እና ቀጣይነት ያለው የኢንፌክሽን ቅዠት እንዲቀጥል ሊያደርግ ይችላል, ይህም እንደ ስርአታዊ ሉፐስ ኤራይቲማቶሰስ የመሳሰሉ ራስን የመከላከል ምላሾችን ያመጣል.
መሪ ተመራማሪው ሩት ክሮሼቭስኪ፣ አግላይ የሆነው ቀደምት የዝግመተ ለውጥ ቅሪት ነው ብለው ያምናሉ። የዩኩሪዮቲክ ሴሎች የመነጩት ባክቴሪያን ከአርኬያ ጋር በመዋሃድ ሲሆን የእነዚህ ፍጥረታት የቀለበት ቅርጽ ያለው ዲ ኤን ኤ ጥበቃ ያስፈልገዋል። ልዩ የሆነው ከኒውክሌር ኤንቨሎፕ ጋር ሲነፃፀር ቀለል ያለ የኤንቨሎፕ መዋቅር ያለው የሴል ኒውክሊየስ ጥንታዊ ቅርጽ ሆኖ ያገለግላል። በዚህ ያልተሟላ ኤንቨሎፕ ውስጥ ፕላሲሚዶች የተዘጉበት ምክንያቶች እስካሁን አይታወቁም።
ተጨማሪ ምርምር በፕላዝሚድ ዲ ኤን ኤ ላይ የተደረጉ ለውጦችን እና ፕላዝማይድን ወደ አግላይ የማስገባት ስልቶችን በመመርመር ላይ ያተኩራል። ይህ አዲስ የተገኘ የአካል ክፍል ተመራማሪዎች ለመፍታት ያሰቡትን የተለያዩ እንቆቅልሾችን ይከፍታል፣ ይህም በሴሉላር ክፍል ውስጥ ያሉትን አስደናቂ ውስብስብ ነገሮች በብርሃን ይከፍታል።
ምንጭ፡- ETH ዙሪክ