የጨረቃን አመጣጥ መፍታት፡ አዲስ ጥናት ጥልቅ ግንዛቤዎችን ያሳያል

ሳይንቲስቶች ስለ ጨረቃ አፈጣጠር ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ግምታቸውን ሲገልጹ ቆይተዋል፣ ነባራዊው ፅንሰ-ሀሳብ በማርስ መጠን ባለው ፕሮቶፕላኔት እና በምድር መካከል ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከፍተኛ ግጭት እንደሚፈጠር ይጠቁማል። ይሁን እንጂ ቲያ የተባለ የፕሮቶፕላኔት ቋጥኝ ወይም ቅሪት የመሳሰሉ ቀጥተኛ ማስረጃዎች አለመኖራቸው ብዙ የሚፈለግ ነገር ሆኖ ቆይቷል። ኔቸር በተሰኘው ታዋቂው ጆርናል ላይ ባሳተመው አስደናቂ ጥናት፣ የካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች የጨረቃን አመጣጥ ታሪክ እንደገና ሊጽፉ የሚችሉ አሳማኝ አዳዲስ ማስረጃዎችን ይፋ አድርገዋል።
በካልቴክ የድህረ ዶክትሬት ተመራማሪ በሆነው ኪያን ዩዋን እየተመራ ቡድኑ የቲያ፣ የማይታወቅ ፕሮቶፕላኔትን ፍለጋ ፍለጋ ጀመረ። ጉዟቸው ወደ ምድር ዘልቆ ወሰዳቸው፣ በተለይም በመጎናጸፊያው እና በዋናው መካከል ካለው ድንበር፣ ከመሬቱ በታች 1,800 ማይል ያህል። በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ በዚህ እንቆቅልሽ ክልል ውስጥ የተከማቸ የቲያ ቁርጥራጮችን አግኝተዋል።
ዶ/ር ዩአን ስለ ቲያ እጣ ፈንታ የማወቅ ጉጉት በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ በተመረቁበት ወቅት አንድ ፕሮፌሰር አንድ ወሳኝ ጥያቄ ባቀረቡ ጊዜ “ተፅዕኖ ፈጣሪው ቲያ አሁን የት አለ?” ይህ ቀጥተኛ የሚመስለው ጥያቄ የሃሳብን ዘር በመዝራቱ በመጨረሻ ወደዚህ ታላቅ ምርምር አመራ።
ቲያ ለጨረቃ አፈጣጠር አስተዋፅኦ እንዳደረገች በሰፊው ተቀባይነት ቢኖረውም ጥናቱ አስገራሚ መገለጥን ይፋ አድርጓል - በግምት 90% የሚሆነው የቲያ ስብስብ በመጨረሻ ወደ ምድር ተመለሰ። አንዳንድ ክፍሎች በማቅለጥ ከምድር ማዕድናት ጋር እንደሚዋሃዱ ጥርጥር የለውም፣ ነገር ግን ተመራማሪዎቹ አንዳንድ ቁርጥራጮች በአብዛኛው ሳይበላሹ ሊቆዩ እንደሚችሉ ይገምታሉ።
የግኝቱ ግኝቶች በልብስ መጎናጸፊያው ውስጥ ከሚገኙት ሁለት ግዙፍ መዋቅሮች ጋር የተቆራኙ ናቸው - አንደኛው ከምእራብ አፍሪካ በታች ፣ ቱዞ ተብሎ የሚጠራው ፣ እና ሌላኛው በፓስፊክ ውቅያኖስ ስር ፣ ጄሰን ይባላል። ሰፊ ቦታዎችን የሚሸፍኑ እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ወደ መጎናጸፊያው ውስጥ የሚገቡት እነዚህ ግዙፍ ቅርጾች ሳይንቲስቶችን ለብዙ አሥርተ ዓመታት ግራ ሲያጋቡ ቆይተዋል። ዶ/ር ዩዋን እና ቡድናቸው ቱዞ እና ጄሰን ተጨማሪ የቲያ ቅሪቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ ሀሳብ አቅርበዋል፣ ድምፃቸውም ከጨረቃ ጋር ተመሳሳይ ነው።
በተራቀቁ የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ተመራማሪዎቹ በመሬት እና በቲያ መካከል ያለውን ግጭት እንደገና ገንብተዋል ፣ከተፅዕኖ በኋላ የተቆራረጡ ቁርጥራጮችን እንቅስቃሴ በጥንቃቄ ይከታተላሉ። ተምሳሌቶቹ እንደሚያሳዩት የግጭቱ ኃይለኛ ኃይል የምድርን ቅርፊት እና ውጫዊ ቀሚስ አቅልጦ ከቲያ ቁርጥራጮች ጋር በማዋሃድ እና በመጨረሻም ጨረቃችንን ወለደ።
የቱዞ እና የጄሰን አወቃቀሮችን እንቆቅልሽ እየፈታ በጨረቃ አፈጣጠር ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል። አሁንም መልስ የሚሻቸው ብዙ ጥያቄዎች ቢኖሩም፣ እነዚህ ግኝቶች ለበለጠ ጥናት የሚጋብዙ እና የሰማይ ታሪካችንን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት መንገድ ይከፍታሉ።
በየጥ
ጥ፡- ስለ ጨረቃ አፈጣጠር ያለው ንድፈ ሐሳብ ምንድን ነው?
መ: በጣም ታዋቂው ቲዎሪ ቲያ የተባለ ፕሮቶፕላኔት ከ 4.5 ቢሊዮን አመታት በፊት ከምድር ጋር በመጋጨቱ ወደ ጨረቃ መፈጠር ምክንያት ሆኗል.
ጥ፡ ለዚህ ፅንሰ-ሀሳብ ምን ማስረጃ የጎደለው ነበር?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች የወቅቱን ንድፈ ሃሳብ ለመደገፍ እንደ ቋጥኝ ወይም የቲያ ቀሪዎች ያሉ የተወሰኑ ማስረጃዎችን ሲፈልጉ ቆይተዋል።
ጥ፡- በቅርቡ የተደረገው ጥናት ምን አገኘ?
መልስ፡ ተመራማሪዎች በምድር መጎናጸፊያ እና እምብርት መካከል ባለው ድንበር ላይ የሚገኙትን የቲያ ቁርጥራጭ ቁርስራሽ ከላዩ በታች አገኙ።
ጥ፡ የቱዞ እና ጄሰን አወቃቀሮች ምንድናቸው?
መ፡ ቱዞ እና ጄሰን በምድር ካባ ውስጥ ጥልቅ የሆኑ ግዙፍ ሕንጻዎች ናቸው፣ አንደኛው ከምዕራብ አፍሪካ በታች እና ሌላኛው በፓስፊክ ውቅያኖስ ስር ይገኛል።
ጥ፡ የቱዞ እና የጄሰን አወቃቀሮች ከቴያ ጋር እንዴት ይዛመዳሉ?
መልስ፡ ተመራማሪዎች ቱዞ እና ጄሰን ተጨማሪ የቲያ ቅሪቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠራጠራሉ፣ ምክንያቱም ጥምር ድምፃቸው ከጨረቃ ጋር ስለሚወዳደር።
ጥ፡ ጨረቃ እንዴት ተመሰረተች?
መልስ፡ በላቁ የኮምፒውተር ማስመሰያዎች ጥናቱ እንደሚያሳየው በቲያ እና ምድር መካከል የተፈጠረው ግጭት የምድርን ቅርፊት እና ውጫዊ መጎናጸፊያ በማቅለጥ ወደ ጨረቃ መፈጠር ምክንያት ሆኗል።