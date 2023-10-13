ታዋቂው የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና የአካባቢ ጥበቃ ሊቅ ሁበርት ሪቭስ በ91 አመታቸው ከዚህ አለም በሞት ተለዩ

ማጠቃለያ፡- የስነ ፈለክ ተመራማሪ፣ የአካባቢ ጥበቃ ተመራማሪ እና ጸሃፊ ሁበርት ሪቭ በ91 አመቱ ከዚህ አለም በሞት ተለዩ።በርካታ ሽልማቶችን እና ክብርን የተሸለመው ሪቭ በትውልዱ ከታላላቅ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አንዱ ተደርጎ ይቆጠር ነበር። . ብዙ መጽሃፎችን እና ህትመቶችን አዘጋጅቷል, አላማውን ከአጽናፈ ሰማይ አስደናቂ ነገሮች ጋር ለማካፈል. እ.ኤ.አ. በ1932 በሞንትሪያል የተወለደ ሬቭ ከልጅነቱ ጀምሮ ለሳይንስ ከፍተኛ ፍቅር በማሳየት በዘርፉ ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርጓል። በከዋክብት ውስጥ ያለውን ቴርሞኑክለር ምላሽን አጥንቷል እና እንደ ሊቲየም ፣ ቤሪሊየም እና ቦሮን ያሉ ንጥረ ነገሮችን አመጣጥ ላይ ያለውን ንድፈ ሀሳብ እንዲያዳብር ረድቷል። በፈረንሣይ ውስጥ የሪቭስ ሥራ የመጀመሪያዎቹ ኮከቦች ከመፈጠሩ በፊት የከባድ ሃይድሮጂንን ብዛት እንዲገመግም አድርጓል ፣ ይህም ስለ ቢግ ባንግ ማስረጃ ነው። ከሳይንሳዊ ስራዎቹ በተጨማሪ፣ ሪቭስ ጠንካራ የአካባቢ ጥበቃ ተሟጋች ሲሆን የአክቲቪስት ድርጅት ሂውማንቴ እና ባዮዲቨርሲቴ ፕሬዝዳንት ሆኖ አገልግሏል። የስነ ፈለክ ጥናት እና ስነ-ምህዳር እርስ በርስ የተሳሰሩ መሆናቸውን እና አጽናፈ ሰማይን መረዳታችን የወደፊት ሕይወታችንን ለመጠበቅ ይረዳል ብሎ ያምን ነበር። ሪቭስ በሰላም አረፈ፣ እና የመጨረሻ ምኞቱ “አስደሳች መውጫ” እንዲኖረው ነበር። እንደ ድንቅ ሳይንቲስት፣ ጥልቅ የአካባቢ ጥበቃ ተቆርቋሪ እና ለጽንፈ ዓለሙ አስደናቂ ነገሮች ጠበቃ ያበረከተው ውርስ ለብዙ ዓመታት ሲታወስ ይኖራል።
ታዋቂው የስነ ፈለክ ተመራማሪ፣ የአካባቢ ጥበቃ ተመራማሪ እና ጸሃፊ ሁበርት ሪቭ በ91 አመቱ ከዚህ አለም በሞት ተለየ።ልጃቸው በማህበራዊ ድረ-ገጾች በደረሰው ጉዳት ቤተሰቡ የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። ሬቭስ ለጽንፈ ዓለም ጥናት ላበረከቱት አስተዋጾ እና ስለ ኮስሞስ ባለው ጥልቅ ግንዛቤ በሰፊው ይታወቅ ነበር። እንደ ሊቲየም ፣ ቤሪሊየም እና ቦሮን ያሉ ንጥረ ነገሮችን አመጣጥ በተመለከተ በንድፈ-ሀሳብ እድገት ውስጥ ጉልህ ሚና ተጫውቷል። በተጨማሪም በከዋክብት ውስጥ በቴርሞኑክሌር ምላሽ ላይ ሰፊ ምርምር አድርጓል።
በኪውቤክ፣ ዩኤስ እና አውሮፓን ጨምሮ ሪቭስ በስራው ሂደት የአልበርት አንስታይን እና የሳሙኤል ደ ቻምፕላይን ሽልማቶችን ጨምሮ የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝቷል። በካናዳ ትዕዛዝ እውቅና ተሰጥቶት የኦርሬ ናሽናል ዱ ኩቤክ ኦፊሰር በመሆን ልዩነቱን አግኝቷል። ከዚህም በላይ ስምንት የክብር ዶክትሬት ተሰጥቷቸዋል፣በተጨማሪም በአስትሮፊዚክስ ዘርፍ ያለውን የተከበረ ደረጃ አሳይተዋል።
እንደ ደራሲ፣ ሪቭስ ወደ 40 የሚጠጉ መጽሃፎችን እና ብዙ ህትመቶችን በልዩ ሳይንሳዊ መጽሔቶች ላይ ጽፏል። ለአጽናፈ ሰማይ ያለውን ፍቅር እና አድናቆት ለማካፈል ባለው ፍላጎት ተገፋፍቶ በርካታ ትርኢቶችን እና ታዋቂ የሳይንስ መጽሃፎችን ፈጠረ። እንደ “Patience dans l’azur” እና “Poussière d’étoile” ያሉ ርዕሶች ውስብስብ ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦችን ለብዙ ተመልካቾች ተደራሽ ለማድረግ ያደረገውን ጥረት በምሳሌነት ያሳያሉ።
እ.ኤ.አ. በ1932 በሞንትሪያል የተወለደ ሬቭስ ገና በለጋነቱ ለሳይንስ ፍቅር አሳድሯል። መጀመሪያ ላይ “L'Encyclopédie de la jeunesse” በልቶ በመጽሃፍቱ ውስጥ ገብቷል፣ እና በኋላም በሰገነቱ ውስጥ ያገኙትን የመማሪያ መጽሃፍትን መረመረ። ለርዕሰ ጉዳዩ የነበረው ፍቅር በኩቤክ ከፍተኛ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ለውጥ በታየበት በጸጥታው አብዮት ወቅት በዩኒቨርሲቲው ዴ ሞንትሪያል ፕሮፌሰር በመሆን እንዲሰራ አድርጎታል። ሆኖም፣ ሪቭ በግዛቱ ውስጥ ባለው የሳይንስ ማህበረሰብ ውስጥ በሰፈነው ብሔርተኝነት ተበሳጨ።
እ.ኤ.አ. በ 1964 ፣ ሬቭስ በኩቤክ ላይ የተመሰረቱ ባልደረቦቹ በቤተ ሙከራ ውስጥ እንግሊዝኛ ለመናገር ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የትብብር ፕሮጄክትን ካቋረጡ በኋላ በቤልጂየም ለማስተማር የቀረበለትን ጥያቄ ተቀበለ። በቀጣዩ ዓመት የፈረንሣይ የምርምር ቡድንን ተቀላቀለ፣ የመጀመሪያዎቹ ኮከቦች ከመፈጠሩ በፊት የከባድ ሃይድሮጂንን ብዛት በመገምገም ጉልህ እመርታ አድርጓል። እንደ ሬቭስ እራሱ አባባል ይህ ስኬት ለቢግ ባንግ መኖር በጣም አሳማኝ ማስረጃዎች አንዱ ነው።
በህይወቱ በሙሉ፣ ሪቭስ ለአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ጠንካራ ተሟጋች ነበር። እ.ኤ.አ. በ 2001 ፣ እስከ እለተ ህይወቱ ድረስ የነበራቸውን ሚና የሰብአዊት እና ባዮዲቨርሲቴ የተሰኘው ድርጅት ፕሬዝዳንት ሆነ። ለሪቭስ፣ የስነ ፈለክ ጥናት እና ስነ-ምህዳር እርስ በርስ የተያያዙ ነበሩ፣ ሁለቱም የእኛን ህልውና ለመረዳት እና የወደፊት ህይወታችንን ለመጠበቅ አስፈላጊ ናቸው። በመነሻችን እና እንደ ዝርያ በሚገጥሙን ስጋቶች መካከል ያለው ትስስር የሁለቱንም የትምህርት ዓይነቶች አስፈላጊነት እንዲያበረታታ አነሳሳው።
ከሳይንስ ፍለጋው ባሻገር፣ ሪቭስ በተፈጥሮ እና በኪነጥበብም ደስታን አግኝቷል። የሚኖረው ማራኪ በሆነው የፈረንሳይ መንደር ማሊኮርን ሲሆን ብዙ ጊዜ በገጠር የእግር ጉዞ ይደሰትበት ነበር። ለሙዚቃ ተቆርቋሪ በመሆን በተለያዩ የኦርኬስትራ ፕሮዳክሽኖች ላይ ተሳትፏል፣ የአጽናፈ ዓለሙን ውበት እና ብልጽግና ለማስተላለፍ የተለያዩ መንገዶችን በመቃኘት ላይ ይገኛል።
ሁበርት ሪቭስ፣ አስደናቂ ሳይንቲስት፣ ጥልቅ የአካባቢ ተቆርቋሪ እና የአጽናፈ ዓለሙን ድንቅ ነገሮች ጠበቃ፣ ለሥነ ፈለክ ፊዚክስ ላበረከቱት ጉልህ አስተዋፅዖ፣ ለአካባቢያዊ ጉዳዮች ባደረገው ትጋት እና ውስብስብ ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦችን ለብዙ ተመልካቾች ለማስተላለፍ ባለው ችሎታ ይታወሳል። የእሱ ማለፍ የአንድን ዘመን መጨረሻ ያመለክታል, ነገር ግን ትሩፋቱ የወደፊቱን የሳይንስ ሊቃውንት እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ማነሳሳቱን ይቀጥላል.
ትርጓሜዎች
– አስትሮፊዚስት፡- በዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ የሰማይ አካላትን እና ክስተቶችን በማጥናት ላይ ያተኮረ ሳይንቲስት።
- ቴርሞኑክለር ምላሾች፡- በከዋክብት ውስጥ እንደሚታየው እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ የሙቀት መጠን የሚከሰቱ የኑክሌር ምላሾች።
- ቢግ ባንግ፡- የአጽናፈ ሰማይን አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ የሚያብራራ ሳይንሳዊ ጽንሰ-ሀሳብ።
– አክቲቪስት ድርጅት፡ ለአንድ ዓላማ ወይም ጉዳይ ለማስተዋወቅ እና ለመሟገት የተሰጠ ቡድን።
ምንጮች:
- የካናዳ ፕሬስ