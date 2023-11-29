በውቅያኖስ ኦክስጅን ደረጃዎች እና በጅምላ መጥፋት መካከል ያለውን ግንኙነት መግለጽ

የሳይንስ ሊቃውንት የውቅያኖስ ኦክሲጅን መጠን በምድር ታሪክ ውስጥ ከታዩት የባህር ላይ መጥፋት አደጋዎች አንዱ ጋር በማገናኘት እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ይህ ግኝት ያለፉትን አለምአቀፋዊ ለውጦች ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ በዛሬው ጊዜ ስላለው የባህር ስነ-ምህዳራችን ደካማ ሁኔታ እንደ ማስጠንቀቂያም ያገለግላል።
የጥናቱ ትኩረት ከ 200 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተካሄደው የ Triassic-Jurassic የጅምላ መጥፋት ነበር። ይህ ክስተት በአለም አቀፍ ስነ-ምህዳሮች ውስጥ ጉልህ የሆነ ውድቀት እና የዝርያ መጥፋት ተለይቶ የሚታወቀው ከምድር ዋና ዋና የጅምላ መጥፋት አንዱ ነው። በተለምዶ እነዚህ የመጥፋት አደጋዎች በውቅያኖስ ውሃ ውስጥ የኦክስጂን መጠን እንዲቀንስ ካደረገው የአካባቢ ረብሻ ጋር ተያይዘዋል።
ከቀደምት ግምቶች በተቃራኒ፣ ጥናቱ ከፍተኛ መጠን ያለው የውቅያኖስ ዲኦክሲጄኔሽን በተፈጥሯቸው ትልቅ መጠን ያለው መጥፋት ያስከትላል የሚለውን መላምት ይሞግታል። ከሮያል ሆሎዋይ፣ ከትሪኒቲ ኮሌጅ ደብሊን እና ከዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎችን ያቀፈው የምርምር ቡድኑ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ በሰሜን አየርላንድ እና በጀርመን ከሚገኙ ጥንታዊ የጭቃ ድንጋይ ክምችቶች የተገኘውን ኬሚካላዊ መረጃ ተንትኗል።
ትንታኔው በአውሮፓ አህጉራዊ ህዳጎች ላይ ጥልቀት በሌላቸው የባህር አካባቢዎች ውስጥ በዲኦክሲጅን መጨመር እና በዲኦክሲጅን መጨመር መካከል ባለው የመጥፋት መጠን መካከል ያለውን ዝምድና አሳይቷል። የሚገርመው ነገር፣ በTriassic-Jurassic መጥፋት ወቅት ያለው ዓለም አቀፋዊ የከፍተኛ ዲኦክሲጂኔሽን መጠን ከዛሬው ደረጃ ጋር ተመሳሳይ ነበር፣ ይህም በዚያን ጊዜ የተወሰነ ክስተት መኖሩን ያመለክታል።
ይህ ጥናት የአሁን ውቅያኖቻችንን ተጋላጭነት በማጉላት እንደ ማስጠንቀቂያ ተረት ሆኖ ያገለግላል። የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች ቀደም ሲል ከታመነው በላይ ለመፈራረስ እና ለመጥፋት የበለጠ ተጋላጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል። ያለፉት ዓለም አቀፍ ለውጦች ጥናት ዘመናዊ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን መዘዝ እና ለወደፊቱ የስነ-ምህዳር ጠቃሚ ነጥቦችን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ የውቅያኖስ ዲኦክሲጄኔሽን ምንድን ነው?
መ: የውቅያኖስ ዲኦክሲጅኔሽን በውቅያኖስ ውሃ ውስጥ ያለውን የኦክስጂን መጠን መቀነስ ያመለክታል። ከአህጉራት እየጨመረ የመጣውን የንጥረ ነገር ፍሰት እና የአለም ሙቀት መጨመርን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ ነው።
ጥ፡ ትራይሲክ-ጁራሲክ የጅምላ መጥፋት ምንድነው?
መ፡ የትሪያስሲክ-ጁራሲክ የጅምላ መጥፋት የተከሰተው ከ200 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ሲሆን በምድር ታሪክ ውስጥ ከዋና ዋና የጅምላ መጥፋት አንዱ ነው። በአለም አቀፍ ስነ-ምህዳሮች ላይ ጉልህ የሆነ ውድመት እና የዝርያ መጥፋት ተለይቶ ይታወቃል።
ጥ፡ ጥናቱ የተካሄደው እንዴት ነበር?
መ፡ ተመራማሪዎቹ በTriassic-Jurassic መጥፋት ወቅት በውቅያኖስ ኦክሲጅን መጠን እና በመጥፋት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት በሰሜን አየርላንድ እና በጀርመን ከሚገኙ ጥንታዊ የጭቃ ድንጋይ ክምችቶች የተገኘውን ኬሚካላዊ መረጃ ተንትነዋል።
ጥ፡ ለምንድነው ይህ ጥናት አስፈላጊ የሆነው?
መ፡ ይህ ጥናት የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች ተጋላጭነት ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና በዘመናዊ የአየር ንብረት ለውጥ ውጤቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ያለፉትን ዓለም አቀፋዊ ለውጦች መረዳታችን የወደፊቱን የስነ-ምህዳር ጠቃሚ ነጥቦችን ለመተንበይ እና ለመቀነስ ይረዳናል።