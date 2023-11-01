የድመት ፀጉር ወንጀሎችን ለመፍታት ይረዳል?

ድመቶች አይጦችን በመያዝ ይታወቃሉ፣ ግን ፀጉራቸው ወንጀለኞችን ለመያዝ እንደሚረዳ ያውቃሉ? በቅርቡ በእንግሊዝ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት አንዲት የድመት ፀጉር ተጠርጣሪን ከወንጀል ቦታ ወይም ከተጠቂው ጋር ሊያገናኝ የሚችል ዲ ኤን ኤ እንደያዘ አረጋግጧል። ይህ ግኝት በፎረንሲክ ምርመራዎች ውስጥ የጨዋታ ለውጥ የመፍጠር አቅም አለው።
ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ፣ አንድ አራተኛ የሚሆኑት የብሪታንያ ቤተሰቦች ድመት ያላቸው፣ እነዚህ ፀጉራማ አጋሮች የህልውናቸውን አሻራ በባለቤቶቻቸው ቤት መተዉ የማይቀር ነው። በአማካይ ፌሊን በሺዎች የሚቆጠሩ ፀጉሮችን በየዓመቱ ይጥላል, እና እነዚህ ፀጉሮች በወንጀል ድርጊቶች ውስጥ ቁልፍ ማስረጃዎችን ይይዛሉ. ይህ ግኝት ትኩረትን የሚስብ ብቻ ሳይሆን ለህግ አስከባሪ አካላትም ትልቅ ጠቀሜታ አለው።
ግን ስለ እስራኤልስ? እንግሊዛውያን ድመቶችን ወደ ሀገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ካስተዋወቁት በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ በእስራኤል ጎዳናዎች ላይ በተለይም እንደ እየሩሳሌም ባሉ ከተሞች የተለመደ እይታ ሆነዋል። ግምቶች እንደሚጠቁሙት በእስራኤል ውስጥ ወደ ሁለት ሚሊዮን የሚጠጉ ድመቶች የቤት እንስሳትም ሆኑ የባዘኑ ሲሆን ይህ ቁጥር በሚቀጥሉት አመታት ስምንት ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል። እንደዚህ ያለ ትልቅ የድመት ህዝብ በእስራኤል ውስጥ የድመት ፀጉርን እንደ ፎረንሲክ ማስረጃ የመጠቀም እድሉ ከፍተኛ ነው።
በሌስተር ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ተማሪ ኤሚሊ ፓተርሰን እና ባልደረቦቿ የተደረገው ጥናት ከፍተኛውን የዲኤንኤ መረጃ ከአንድ የድመት ፀጉር ለማውጣት የሚያስችል ጥንቃቄ የተሞላበት ዘዴ አሳይቷል። ያልተነካ ሥር ካለው ፀጉር በተለየ የድመት ፀጉር በጣም ትንሽ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ዲ ኤን ኤ ይዟል። ነገር ግን ከእናቶች ወደ ዘር የሚተላለፈው እና ከእናቶች ጋር ተያያዥነት ባላቸው ድመቶች መካከል የሚካፈለው ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ አሁንም ሊተነተን ይችላል። የፀጉር ዲ ኤን ኤ አንድን የተወሰነ ድመት ለየብቻ መለየት ባይችልም ይህንን ዘዴ በመጠቀም በፎረንሲክ ምርመራ የተገኘውን መረጃ ከፍ ያደርገዋል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር ጆን ዌተን በአዲሱ አቀራረባቸው እያንዳንዱ ድመት ማለት ይቻላል ያልተለመደ የዲኤንኤ አይነት ስላለው ምርመራው ፀጉሮች ብቻ ቢገኙም መረጃ ሰጪ እንዲሆን አድርጎታል። ይህ ግኝት ቀደም ሲል በጠፋች የድመት ጉዳይ ላይ የተስፋ ቃል አሳይቷል፣ የጠፋች ሴት ድመት አፅም ዲ ኤን ኤ በህይወት የተረፈችው ወንድ ዘሮቿ ላይ ከተገኘ ፀጉር ከዲ ኤን ኤ ጋር ተመሳስሏል።
የዚህ ጥናት አንድምታ በድመቶች ላይ ብቻ የተወሰነ አይደለም. ተመሳሳይ ዘዴ በሌሎች ዝርያዎች ላይ ሊተገበር ይችላል, በተለይም ውሾች, በፎረንሲክ ሳይንስ ውስጥ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታሉ.
በየጥ:
ጥ: የድመት ፀጉር ወንጀሎችን ለመፍታት እንዴት ሊረዳ ይችላል?
መ፡ የድመት ፀጉር ተጠርጣሪን ከወንጀል ቦታ ወይም ከተጎጂ ጋር ሊያገናኝ የሚችል ዲ ኤን ኤ ይዟል።
ጥ: - ተመራማሪዎች የድመት ፀጉርን ዲኤንኤ እንዴት ይመረምራሉ?
መ፡ ተመራማሪዎች ከድመት ፀጉር የሚገኘውን የዲኤንኤ መረጃ ከፍ የሚያደርግ ጥንቃቄ የተሞላበት ዘዴ ይጠቀማሉ።
ጥ: - የድመት ፀጉር አንድን ድመት በተናጠል መለየት ይችላል?
መ፡ አይ፣ የድመት ፀጉር ዲ ኤን ኤ አንድን ድመት በተናጠል መለየት አይችልም፣ ነገር ግን በፎረንሲክ ምርመራዎች ላይ ጠቃሚ መረጃ ሊሰጥ ይችላል።
ጥ: ይህ አቀራረብ በሌሎች እንስሳት ላይ ሊተገበር ይችላል?
መ: አዎ፣ ይህ ዘዴ እንደ ውሾች ባሉ ሌሎች ዝርያዎች ላይ ለፎረንሲክ ዓላማ ሊተገበር ይችላል።