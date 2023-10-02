የሳንድሂል ክሬን አስደናቂ ሕይወት

የአሸዋው ክሬን የካሪቦ-ቺልኮቲን አካባቢ መኖሪያው ብሎ የሚጠራ አስደናቂ ወፍ ነው። እነዚህ ጥንታዊ ፍጥረታት እስከ 2.5 ማይል ድረስ በሚጓዙ ልዩ ጥሪዎቻቸው ይታወቃሉ. እነዚህን ጮክ ያሉ እና የማይረብሹ ድምፆችን ለመስራት የሚያስችላቸው በተጠቀለለ የመተንፈሻ ቱቦ ውስጥ ልዩ ባህሪ አላቸው።
የአሸዋ ክሬን በዓለም ዙሪያ ከሚገኙ አስራ አምስት የክሬን ዝርያዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን በካናዳ ውስጥ የሚተከል ብቸኛ ዝርያ ነው። እነዚህ ግርማ ሞገስ የተላበሱ ወፎች በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ከአንድ ሜትር በላይ ቁመት ያላቸው ሁለት ሜትር ክንፍ ያላቸው ትላልቅ ናቸው. ግራጫማ አካል፣ ቀይ ግንባር፣ ደማቅ ነጭ ጉንጭ፣ እና ረጅም ጥቁር ቢል እና እግሮች አሏቸው።
እነዚህ ወፎች በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ኖረዋል እና በአንጻራዊ ሁኔታ ሳይለወጡ ቆይተዋል. የመላመድ ችሎታቸው እና የረጅም ጊዜ የማስታወስ ችሎታቸው በሕይወት ለመትረፍ አስተዋፅዖ አድርጓል፣ ይህም ከ99% በላይ የሚሆኑት እስካሁን ከነበሩት ዝርያዎች የላቀ ነው። ክሬኖች በታሪክ ውስጥ በብዙ ባህሎች ውስጥ ትልቅ ቦታ ይዘዋል፣ እና በካሪቦ-ቺልኮቲን መገኘታቸው በእውነት ልዩ ነው።
የአሸዋ ክሬኖች የተገለሉ የጎጆ ቤት ቦታዎችን ይመርጣሉ፣ ይህ ማለት ብዙውን ጊዜ የሚታዩት በስደት ወቅት ወይም በበጋው መጨረሻ ላይ ጫጩቶቻቸው ሲያበቁ ብቻ ነው። በማርች እና በግንቦት መካከል ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ይደርሳሉ እና በሴፕቴምበር እና በጥቅምት መካከል ወደ ደቡብ ይመለሳሉ። በፀደይ ወቅት የጋብቻ ጭፈራዎች የተለመዱ ነገሮች ናቸው, ምክንያቱም ወፎቹ የዕድሜ ልክ የትዳር ጓደኛን እንዲያገኙ ይረዳሉ.
እነዚህ ወፎች እንደ ረግረጋማ፣ ቦግ፣ ድርቆሽ ሜዳ እና የግጦሽ መሬት ባሉ የተለያዩ መኖሪያዎች መሬት ላይ ይጎርፋሉ እና ይመገባሉ። ለሺህ አመታት ተመሳሳይ የፍልሰት ስልቶችን ተከትለዋል፣ የጎጆ ማረፊያ ቦታዎችን እንደገና በመጠቀም እና በሚታወቁ አካባቢዎች ሰፍረዋል።
የአሸዋ ክሬኖች ቀርፋፋ የመራቢያ መጠን አላቸው፣ሴቶች በተለምዶ ሁለት እንቁላል ይጥላሉ፣ነገር ግን አንድ ጫጩት ብቻ ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚኖረው። ወጣቶቹ ክሬኖች ቀደም ብለው የተፈጠሩ እና በተፈለፈሉ ሰዓታት ውስጥ ጎጆውን ለቀው መውጣት ይችላሉ። እርባታ የሌላቸውን ክሬኖች ከመቀላቀል በፊት ከወላጆቻቸው ጋር ለዘጠኝ እስከ አስር ወራት ያህል ይቆያሉ።
የሳንድሂል ክሬኖች ከዚህ ቀደም ከመጥፋት ማገገም ቢችሉም፣ የሰዎች እንቅስቃሴ በመኖሪያ አካባቢያቸው ላይ ስጋት መፍጠሩን ቀጥሏል። እንደ ማጭበርበር እና እርጥብ መሬት መጨፍጨፍ በመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች የሚፈጠሩ ውጣ ውረዶች ጎጆዎችን እና የመኖ ቦታዎችን ሊያውኩ ይችላሉ። የነፋስ እርሻዎች እንዲሁ በስደት መንገዶቻቸው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ እና ለምደባ ቦታቸው እንደገና መታየት አለባቸው።
ከአሥር ሺሕ በታች ሕዝብ በሚኖርባት፣ የክሬኑን ፍልሰተኞች ማረፊያ ቦታዎችን እና ጎጆዎችን መጠበቅ ወሳኝ ነው። በሰዎች እንቅስቃሴ ወቅት በመኖሪያቸው ላይ ያለውን ተጽእኖ መቀነስ ህልውናቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። እነዚህ ስሜታዊ የሆኑ ወፎች፣ ዝቅተኛ ጫጩት የመትረፍ ብዛታቸው እና የመራቢያ ጊዜያቸው ዘግይቶ፣ በአግባቡ ካልተጠበቁ በቀላሉ አደገኛ ዝርያዎች ሊሆኑ ይችላሉ።
ምንጮች:
- ካሪቦ የዱር ህይወት