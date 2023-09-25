የካሪቢያን በቀቀኖች በፍጥነት ማሽቆልቆል ከሰው እንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ፣ የጥንት ዲኤንኤ ይገለጣል

በፒኤንኤኤስ የታተመ አዲስ ጥናት በካሪቢያን አካባቢ በቀቀኖች መውረድ ላይ ብርሃን ለመስጠት ጥንታዊውን ዲ ኤን ኤ ተጠቅሟል። ጥናቱ ያተኮረው በሁለት ዝርያዎች ማለትም በኩባ ፓሮት (አማዞና ሉኮሴፋላ) እና በሂስፓኒዮላን ፓሮት (አማዞና ቬንትራሊስ) ሲሆን ሁለቱም ዝርያዎች ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ የተስፋፉ እና የተለያዩ መሆናቸውን አረጋግጧል።
ጥናቱ ለምን በቀቀኖች በአለም ላይ በጣም ለአደጋ የተጋለጠ የአእዋፍ ቡድን እንደ ሆኑ ለማብራራት ያግዛል, ከሁሉም ዝርያዎች 28% ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው. ይህ በተለይ በደሴቶች ለሚኖሩ በቀቀኖች እውነት ነው.
ከሰዎች ጋር ያለው የተወሳሰበ የበቀቀን ታሪክ ባዮሎጂስቶች ያለፈውን ስርጭታቸውን ለመረዳት ፈታኝ አድርጎባቸዋል። በቀቀኖች በአህጉራት እና በደሴቶች መካከል ለብዙ ሺህ ዓመታት በአገሬው ተወላጆች እና በአውሮፓ ቅኝ ገዥዎች ተንቀሳቅሰዋል። ዛሬም በቀቀኖች እየተጓጓዙ ነው።
ይህንን ፈተና ለማሸነፍ ተመራማሪዎቹ ወደ ጥንታዊው ዲ ኤን ኤ ዞረዋል. ከአርኪኦሎጂካል ናሙናዎች እና ቅሪተ አካላት የዘረመል ቅደም ተከተሎችን በመተንተን በአማዞና ጂነስ ውስጥ ያለውን የበቀቀን ታሪክ በአንድ ላይ ማሰባሰብ ችለዋል። የጥንት የዲ ኤን ኤ ናሙናዎችን ማግኘት የሚችሉበት በኩባ እና በሂስፓኒዮላን በቀቀኖች ላይ ያተኮሩ ነበሩ።
ውጤቶቹ አስገራሚ ግኝቶችን አሳይተዋል. ከባሃማስ የመጡ ቅሪተ አካላት በትክክል ከሂስፓኒዮላን በቀቀኖች የተገኙ ናቸው፣ ይህም የሰው ልጅ ከመምጣቱ በፊት ያለውን ርቀት ያሳያል። በተመሳሳይ የኩባ በቀቀኖች በአንድ ወቅት በቱርኮች እና ካይኮስ በትልቁ ደሴት ላይ ይገኙ ነበር አሁን ግን አይገኙም።
ይህ ጥናት የዝርያዎችን ታሪካዊ ስርጭት ለመንከባከብ ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። በቀቀኖች ባለፈው የት እንደሚበቅሉ በማወቅ፣ የቀሩትን ህዝቦቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ለመጠበቅ እና ልዩነታቸውን ለመጠበቅ እንችላለን።
ምንጭ፡- PNAS (ምንም URL አልተሰጠም)