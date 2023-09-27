በካሪቢያን ውስጥ የቀቀኖች ታሪክ እና ውድቀት፡ ከቅሪተ አካላት፣ አርኪኦሎጂ እና ዲኤንኤ ግንዛቤዎች

እ.ኤ.አ. በ 1492 ክሪስቶፈር ኮሎምበስ የካሪቢያን አካባቢ ደማቅ ክንፍ ያላቸው በቀቀን ደመናዎች ፀሐይን የሚሸፍኑበት ቦታ እንደሆነ ገልፀዋል ። እንደ አለመታደል ሆኖ ዛሬ በካሪቢያን ውስጥ ከሚታወቁት የፓሮት ዝርያዎች ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ጠፍተዋል. እነዚህ በአንድ ወቅት የበለፀጉ ህዝቦች እንዲጠፉ ያደረገው ምንድን ነው?
በቅርቡ በአሜሪካ ተመራማሪዎች ቡድን የተደረገ ጥናት የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ታሪክ እና በካሪቢያን አካባቢ በሚገኙ በቀቀን ዝርያዎች ላይ ያለውን ተጽእኖ ብርሃን ለማንሳት ያለመ ነው። የኩባ፣ የሂስፓኒዮላ እና የፖርቶ ሪኮ ደሴቶች ከባሃማስ ጋር በመሆን በመጥፋት ላይ የሚገኙትን የኩባ በቀቀን (Amazona leucocephala) እና Hispaniolan parrot (A. ventralis) ጨምሮ የተለያዩ የበቀቀን ዝርያዎች ጂኦግራፊያዊ መኖሪያ ሆነው ያገለግላሉ።
ተመራማሪዎቹ የቅሪተ አካል አጥንቶችን፣ የአርኪኦሎጂ ናሙናዎችን እና የዲኤንኤ ናሙናዎችን ከጥንትም ሆነ ከዘመናዊው በቀቀኖች በመመርመር የእነዚህን ዝርያዎች ታሪካዊ ስርጭቶች እና ልዩነቶች እንደገና ለመገንባት አስበው ነበር። ሁለቱ የጥናት ፓሮ ዝርያዎች መጀመሪያ ላይ ትልቅ የጂኦግራፊያዊ ክልል እና የበለጠ የተለያየ የጂን ገንዳ እንደነበራቸው ደርሰውበታል በበረዶ ዘመን። ይሁን እንጂ ከጊዜ በኋላ እንደ ተወላጅ (አሜሪዲያን) ወረራ እና የአውሮፓ ቅኝ ግዛት የመሳሰሉ የሰዎች እንቅስቃሴዎች በአካባቢው እንዲጠፉ እና የእነዚህ በቀቀኖች እንዲቀየሩ አድርጓል.
ጥናቱ እንደሚያመለክተው የአገሬው ተወላጆች በቀቀኖች አህጉራት እና ደሴቶች ለሺህ አመታት ሲዘዋወሩ እንደቆዩ፣ ይህ አሰራር በአውሮፓ ቅኝ ገዥዎች ቀጥሏል። ከተለያዩ አካባቢዎች በቀቀኖች በንግድ ወደ ካሪቢያን መግባታቸው የትውልድ አገራቸውን ግንዛቤ የበለጠ ያወሳስበዋል። ይሁን እንጂ የአርኪኦሎጂ ቦታዎች በቀቀን አጥንቶች ከሌሎች የተጣሉ ጥንታዊ ምግቦች ቅሪቶች ጎን ለጎን የሚያሳዩ ማስረጃዎች ያቀረቡ ሲሆን ይህም በቀቀኖች ለላባነታቸው እና ምናልባትም ለምግብነት የሚውሉ እንደነበሩ ይጠቁማሉ።
የፓሮት አጥንቶች ደካማ ተፈጥሮ ቢሆንም፣ ካሪቢያን ከሌሎች ሞቃታማ አካባቢዎች ጋር ሲወዳደር በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥሩ የቅሪተ አካል መዛግብት አለው። እነዚህ ቅሪተ አካላት ምንም እንኳን ብዙ ጊዜ የተሰበሩ ወይም የተበታተኑ ቢሆኑም ከጥንታዊ የዲኤንኤ ትንተና ጋር ሲጣመሩ ጠቃሚ መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ።
በሰዎች እና በቀቀኖች መካከል ያለውን የረዥም ጊዜ መስተጋብር መረዳት ለካሪቢያን ስነ-ምህዳሮች ወደ ነበረበት መመለስ ወሳኝ ነው። ይህ ጥናት በአካባቢው በሰዎች እና በቀቀኖች መካከል ያለውን ታሪካዊ ተለዋዋጭነት በማጋለጥ ሊጠፉ የተቃረቡ ዝርያዎችን ለመጠበቅ እና ለመጠበቅ ለሚደረገው ጥረት አስተዋጽኦ ያደርጋል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በሰዎች እና በዱር አራዊት መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት አጉልቶ የሚያሳይ ሲሆን ይህም ተጨማሪ መጥፋትን ለመከላከል እና የካሪቢያን የበቀቀን ህዝቦች ወደ ነበሩበት ለመመለስ ኃላፊነት የሚሰማቸውን የጥበቃ ተግባራት አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- Grrl ሳይንቲስት፣ በፎርብስ የተስተናገደ (ዩአርኤል የለም)
- ጂኦሎጂ.com (ዩአርኤል የለም)
- ክሪስቲን ግሬስ / ፍሎሪዳ ሙዚየም (ዩአርኤል የለም)