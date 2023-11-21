የካናዳ የጠፈር ተመራማሪዎች ምደባ፡ አዲስ የኅዋ ምርምር ዘመን

ካናዳ ረቡዕ ህዳር 22 የጠፈር ተመራማሪዎችን ምደባ ይፋ በማድረግ አስደሳች አዲስ የህዋ አሰሳ ምዕራፍ ውስጥ ትገባለች።የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ (ሲኤስኤ) በሞንትሪያል፣ ኩቤክ አቅራቢያ በሚገኘው ዋና መሥሪያ ቤቱ የቀጥታ ዝግጅትን ያስተናግዳል። ዩቲዩብ እና ፌስቡክን ጨምሮ በተለያዩ መድረኮች ላይ የሚቀርበው ይህ ክስተት ለካናዳ የጠፈር ተጓዦች የቅርብ ጊዜ ተልዕኮዎችን ያሳያል።
ቀደም ባሉት ጊዜያት የጠፈር ተጓዦች ማንነት እና ሥራቸው እስከ ዝግጅቱ ጊዜ ድረስ ተዘግቶ ነበር። ሆኖም፣ በዚህ ጊዜ፣ በእርግጠኝነት የምናውቀው አንድ አንኳር እውነታ አለ፡ ሶስት ንቁ የCSA ጠፈርተኞች ለሚስዮን ይገኛሉ። እነዚህም በ204-2018 በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ 19 ቀናት ያሳለፉትን የህክምና ዶክተር ዴቪድ-ሴንት ዣክን፣ የእሳት አደጋ ሳይንቲስት ጄኒ ሲዴይ-ጊቦንስ ለመጀመሪያ ጊዜ የጠፈር በረራ ብቁ የሆነችውን እና ጆሹዋ ኩትሪክ የተባለ ወታደራዊ አብራሪ ይገኙበታል። የጠፈር በረራ.
አንድ የምናውቀው ነገር ቢኖር አንድ የሲኤስኤ ጠፈርተኛ ጄረሚ ሀንሰን በ 2 መጨረሻ በጨረቃ ዙሪያ ለመብረር በናሳ አርጤምስ 2024 ተልእኮ ውስጥ ተመድቧል። የሃንሰን ምደባ ካናዳ ለአለም አቀፍ የጠፈር መርሃ ግብሮች ትልቅ አስተዋፅዖ እንዳላት ያሳያል። ከ1970ዎቹ መገባደጃ ጀምሮ ካናዳ ለናሳ ተልእኮዎች ሮቦቲክስን በማቅረብ ከካናዳርም በጠፈር መንኮራኩር እስከ ካናዳአርም2 እና በዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ Dextre ድረስ አስተዋፅዖ አበርክታለች። ለሮቦቲክስ ስራዋ በምላሹ ካናዳ የሳይንስ ድርሻ እና የጠፈር ተጓዥ መቀመጫ በ ISS ላይ ትቀበላለች።
ነገር ግን የካናዳ በህዋ ምርምር ላይ የምታደርገው ተሳትፎ ከሮቦቲክስ ባሻገር እየሰፋ ነው። በቅርቡ የካናዳአርም3 ለናሳ የጌትዌይ ፕሮጀክት ቃል መግባት እና ከአክሲዮም ስፔስ ጋር የተደረገው የመግባቢያ ስምምነት ለካናዳ የጠፈር ተመራማሪዎች በቀድሞ የናሳ ጠፈርተኞች በሚታዘዙ የአይኤስኤስ የጨረቃ ተልዕኮዎች እና የአጭር ጊዜ ተልእኮዎች ላይ እንዲሳተፉ መንገድ ጠርጓል።
ለካናዳ የጠፈር ተመራማሪዎች እድሎች የተገደቡ ቢሆንም ሀገሪቱ ባላት አነስተኛ የታክስ መሰረት ለህዋ የገንዘብ ድጋፍ፣ ይህ ማስታወቂያ በርካታ የCSA ጠፈርተኞች በተመሳሳይ የጊዜ ገደብ ውስጥ ስራዎችን የሚያገኙበት ያልተለመደ አጋጣሚ ነው። ለካናዳ አዲስ የኅዋ ምርምር ዘመንን በመቀበል እና በዓለም አቀፍ የጠፈር መርሃ ግብሮች ውስጥ እንደ ቁልፍ ተዋናኝ ቦታውን ስለሚያጠናክር አስደሳች ጊዜ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ንቁ የCSA ጠፈርተኞች እነማን ናቸው?
በአሁኑ ጊዜ ለተልእኮዎች የሚገኙት ንቁ የCSA ጠፈርተኞች ዴቪድ-ሴንት ዣክ፣ ጄኒ ሲዴይ-ጊቦንስ እና ጆሹዋ ኩትሪክ ናቸው።
የአርጤምስ 2 ተልዕኮ ምንድን ነው?
የአርጤምስ 2 ተልዕኮ በናሳ የሚመራ በጨረቃ ዙሪያ የሚበር ተልዕኮ ነው። የCSA ጠፈርተኛ ጄረሚ ሃንሰን አስቀድሞ ለዚህ ተልዕኮ ተመድቧል።
Canadarm3 ምንድን ነው?
ካናዳራም 3 በጨረቃ አቅራቢያ የጠፈር ጣቢያ ለማቋቋም በናሳ የጌትዌይ ፕሮጀክት በካናዳ የተሰራ ቀጣይ ትውልድ ሮቦቲክ ክንድ ነው።
Axiom Space ምንድን ነው?
Axiom Space በ SpaceX Crew Dragon የጠፈር መንኮራኩር በመጠቀም ለአይኤስኤስ የአጭር ጊዜ ተልእኮዎችን የሚያንቀሳቅስ በሂዩስተን ላይ ያለ ኩባንያ ነው። ካናዳ ለአጭር ጊዜ ተልእኮዎች ከአክሲዮም ስፔስ ጋር የመግባቢያ ስምምነት አላት።