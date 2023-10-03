ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የመጡ በጣም አፍቃሪ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች 'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ ለመመስከር ወደ አሜሪካ ሲጓዙ

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ስሜታዊ የሆኑ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና ታዛቢዎች ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በመጓዝ መጪውን ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በተለምዶ 'የእሳት ቀለበት' ተብሎ የሚጠራውን ግርዶሽ ለማየት እቅድ እያወጡ ነው። በጥቅምት 14 ላይ የሚፈጠረው ግርዶሽ በአረብ ክልል ውስጥ አይታይም.
በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት ትጓዛለች ፣ በከፊል ሸፍና እና አንኑሉስ በመባል የሚታወቅ የማይጣራ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት ይፈጥራል። የዱባይ አስትሮኖሚ ቡድን ዋና ስራ አስፈፃሚ ሃሰን አል ሃሪሪ እንዳብራሩት ግርዶሹ በዩኤስ በተለይም በምእራብ የባህር ጠረፍ፣ በካሪቢያን እና በደቡብ አሜሪካ ይታያል። በቅርብ ዓመታት ውስጥ በጣም ረጅም እና ግልጽ ከሆኑ ግርዶሾች አንዱ እንደሚሆን ይጠበቃል.
የስነ ከዋክብትን ክስተት ደህንነቱ የተጠበቀ ምልከታ ለማረጋገጥ ተገቢውን የመከላከያ መነጽር መጠቀም አስፈላጊ ነው። የታይነት ጊዜ በግርዶሽ መንገድ ላይ ባለው ቦታ ላይ በመመስረት ይለያያል፣ከትንሽ ደቂቃ በላይ እስከ አምስት ደቂቃ የሚጠጋ።
ምንም እንኳን ግርዶሹ በተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ ባይታይም የዱባይ አስትሮኖሚ ቡድን ዝግጅቱን በቀጥታ በዩቲዩብ ቻናላቸው እና በሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ለማስተላለፍ አቅዷል። ይህ በዓለም ዙሪያ ያሉ የሰማይ ተመልካቾች ልዩውን ክስተት እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።
በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የመጨረሻው አመት ግርዶሽ የተካሄደው በታህሳስ 2019 ሲሆን ከዚያ በፊት የነበረው ክስተት ከ172 ዓመታት በፊት የተከሰተ ነው። የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በቀጥታ በፀሐይ እና በምድር መካከል ስትሰለፍ በፕላኔታችን ላይ ጥላ ስትጥል ነው። የዓመታዊ ግርዶሽ ከአጠቃላይ ግርዶሽ በተለየ ጨረቃን ሙሉ በሙሉ አይሰውርም እና በሚያንጸባርቅ ቀለበት የተከበበ የጨለማ ዲስክ ስሜት ይፈጥራል።
የዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ በኦሪገን በ12.13፡8.13 pm EDT (1.03፡14pm UAE time) ሊጀምር እና በ1.19፡30pm EDT አካባቢ ከዩናይትድ ስቴትስ ይወጣል። ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ ወደ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ይቀጥላል. በዋሽንግተን፣ የከፊል ግርዶሽ በኦክቶበር 2.39 እኩለ ቀን ላይ ይጀምራል፣ ከፍተኛው በXNUMXpm EDT ላይ ይደርሳል፣ በግምት XNUMX በመቶው የፀሐይ ዲስክ በጨረቃ ተሸፍኗል። ግርዶሹ በXNUMX፡XNUMXpm EDT ይጠናቀቃል።
ይህ የሰለስቲያል ክስተት ናሳ እና በሰሜን እና ደቡብ አሜሪካ የሚገኙ የተለያዩ የስነ ፈለክ ማህበረሰቦችን በማሳተፍ የአለም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እና የሰማይ ተመልካቾችን ቀልብ ይስባል። በተጨማሪም በሚቀጥለው ዓመት በሚያዝያ ወር በአሜሪካ ለሚደረግ ሌላ ሙሉ ግርዶሽ ዝግጅት ሆኖ ያገለግላል።
ምንጭ፡ Khaleej Times ዱባይ አስትሮኖሚ ቡድን