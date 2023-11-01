በርካታ የስበት ሌንሶች የግንኙነት ክፍተቱን ሊያስተካክሉ ይችላሉ?

የአጽናፈ ሰማይን ድንቅ ነገሮች ማሰስ ሁልጊዜ በቴሌስኮፖች የሚመለከቱትን ያስደንቃል። በህዋ ላይ ካሉት አስገራሚ ክስተቶች አንዱ የስበት ሌንሲንግ ሲሆን የትላልቅ ጋላክሲዎች ክላስተሮች ስበት ብርሃንን በማጣመም እንደ ተፈጥሮ የራሱ ቴሌስኮፖች ሆኖ ያገለግላል። ይሁን እንጂ የፊዚክስ ሊቅ ቪክቶር ቲ ቶት አንድ አስደሳች ጥያቄ አቅርበዋል-በሥልጣኔዎች መካከል "የግንኙነት ድልድይ" ለመፍጠር ብዙ የስበት ሌንሶች ሊደረደሩ ይችላሉ?
የአልበርት አንስታይን አጠቃላይ የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ የቁስ መገኘት እንዴት ቦታን እንደሚያዛባ ያብራራል። እስቲ አስቡት የጎማ ሉህ መሃል ላይ የተቀመጠ ቦውሊንግ ኳስ መሬቱ ውስጥ መንከር ፈጠረ። ኳሱን የሚያልፉ ነገሮች በዚህ “ጥምዝ ቦታ” ውስጥ ይጓዛሉ እና የተቀየሩ መንገዶችን ይለማመዳሉ። ይህ ጽንሰ-ሐሳብ የጠፈር መንኮራኩር አቅጣጫዎችን ለማስተካከል በጠፈር ተልዕኮዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል.
በተመሳሳይ፣ እንደ ጋላክሲ ክላስተር ባሉ ግዙፍ ነገሮች የሚያልፈው ብርሃን በዚህ ክስተት ተጎድቷል፣ በዚህም ምክንያት የስበት ሌንሶችን ያስከትላል። ብርሃን በአንድ ግዙፍ ነገር ሲገለበጥ የመጀመሪያው ማስረጃ እ.ኤ.አ.
ቶት ብዙ የስበት ሌንሶች ብርሃንን ያጎላሉ የሚለውን ሃሳብ ይዳስሳል፣ ይህም በስልጣኔዎች መካከል የግንኙነት ድልድይ ይፈጥራል። አንድ ነጠላ መነፅር ማጉላትን ሲያቀርብ ቶት የበርካታ ሌንሶች ስርዓት የበለጠ ሊሰጥ እንደሚችል ይጠቁማል። ነገር ግን፣ ጥናቱ ያተኮረው በማዕከላዊው ዘንግ ላይ በተሰለፈው ባለሁለት ሌንሶች ላይ ነው፣ ነገር ግን ከአንዱ ሌንስ ሲስተም ጋር ሲነጻጸር ምንም አይነት ጥቅም ወይም ተጨማሪ የምልክት ማጉላት አላገኘም።
የፎቶን ካርታ እና የሞገድ ንድፈ ሃሳብን ጨምሮ የተለያዩ ቴክኒኮች በሁለት ሌንሶች ስርዓት ላይ ተፈጻሚነት ነበራቸው፣ ይህም ተመሳሳይ ውጤት አስገኝቷል። የኮምፒዩተር ግራፊክስ እና የጨረር ፍለጋ የስርዓቱን ምስላዊ ባህሪያት ለመለየት ጥቅም ላይ ውለው ነበር, ይህም ሁለት የተጠጋጉ የአንስታይን ቀለበቶች መኖራቸውን ይጠቁማል. ሆኖም፣ እነዚህን ቀለበቶች በገሃዱ ዓለም ሁኔታዎች ውስጥ ማግኘት እጅግ በጣም ፈታኝ ይሆናል።
በየጥ
ብዙ የስበት ሌንሶች ለግንኙነት ዓላማዎች ብርሃንን ማጉላት ይችላሉ?
ፅንሰ-ሀሳቡ አስደናቂ ቢሆንም፣ በቪክቶር ቲ ቶት የተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው ባለብዙ ሌንስ ሲስተም ከአንድ ሌንስ ሲስተም ጋር ሲወዳደር ምንም አይነት ጉልህ ጥቅም ወይም ተጨማሪ የምልክት ማጉላት አይሰጥም። ስለዚህ፣ የስበት ሌንሶችን እንደ የረጅም ርቀት የጠፈር ግንኙነት መንገድ መጠቀም ለአሁኑ የሳይንስ ልብወለድ ሃሳብ ሆኖ ይቆያል።
የስበት ሌንሶች እንዴት ይሠራሉ?
የስበት ሌንሶች የሚከሰቱት እንደ ጋላክሲ ክላስተር ያሉ የግዙፉ ነገር ስበት በውስጡ የሚያልፈውን ብርሃን ሲያጣብቅ ነው። ይህ የማጣመም ውጤት እንደ ተፈጥሯዊ መነፅር ይሠራል, ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሩቅ ነገሮችን እንዲያጠኑ እና በሌንስ ክላስተር ውስጥ የቁስ ስርጭትን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል.
ምንጮች፡ ደራሲ ቪክቶር ቲ ቶት፡ [አገናኝ](https://viktortoth.net/)