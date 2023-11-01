ድርብ የስበት ሌንሶችን ዕድል ማሰስ

በቴሌስኮፕ አማካኝነት የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች አስገርመው የሚያውቁ ከሆነ፣ የስበት ሌንሲንግ ጽንሰ-ሀሳብ አጋጥመውዎት ይሆናል። ይህ ክስተት የሚከሰተው የጋላክሲዎች ግዙፍ ክላስተር ስበት የብርሃን መንገዱን ሲያጣብቅ የተፈጥሮ ቴሌስኮፕ በህዋ እና በጊዜ ራቅ ያሉ ነገሮችን እንድናይ ነው።
ታዋቂው የፊዚክስ ሊቅ አልበርት አንስታይን ቁስ አካል እንዴት ቦታን እንደሚያዛባ በአጠቃላይ አንጻራዊነት ንድፈ ሃሳቡ ገልጿል። ይህ ጽንሰ-ሀሳብ አንድን ከባድ ነገር፣ ልክ እንደ ቦውሊንግ ኳስ፣ የጎማ ሉህ ላይ ከማስቀመጥ እና ዳይፕን እንዴት እንደሚፈጥር ከመመልከት ጋር ይነጻጸራል። በተመሳሳይ ብርሃን እንደ ጋላክሲ ክላስተር ባሉ ግዙፍ ነገሮች ሲያልፍ መንገዱ በመታጠፍ ምክንያት ስለሚቀየር የስበት ሌንስን ያስከትላል።
በቅርቡ የቲዎሬቲካል የፊዚክስ ሊቅ ቪክቶር ቲ ቶት አንድ አስገራሚ ጥያቄ አንስተዋል፡- በርካታ የስበት ሌንሶች ስልጣኔዎችን ለመግባባት የሚያስችለውን “የመገናኛ ድልድይ” ለመመስረት ሊደረደሩ ይችላሉ? ቶት በ arXiv ቅድመ ማተሚያ አገልጋይ ላይ በታተመ ወረቀት ላይ ይህን ዕድል በጥልቀት ገልጿል።
በተለመደው የስበት መነፅር ውስጥ አንድ ግዙፍ ነገር - እንደ የጋላክሲዎች ስብስብ - በሩቅ ነገር እና በምድር መካከል እንደ ሌንስ ሆኖ ይሠራል። ከሩቅ ነገር የሚመጣው ብርሃን በጋላክሲ ክላስተር ዙሪያ መታጠፍ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሌንስ ክላስተር ውስጥ ያለውን የቁስ ስርጭት እንዲያጠኑ እና የሩቅ ነገርን በግልፅ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። ቶት ብዙ የስበት ሌንሶች፣ ከብዙ ሌንሶች ጋር ካለው ቴሌስኮፕ ጋር የሚመሳሰሉ፣ የብርሃንን ማጉላት እንደሚያሳድጉ ገምቷል።
ቶት የበርካታ የስበት ሌንሶች ውህዶችን ፈትሾ ነገር ግን ከአንዱ ሌንስ ሲስተም ጋር ሲነጻጸር ምንም አይነት ጥቅም ወይም ተጨማሪ የሲግናል ማጉላት አላገኘም። ምንም እንኳን ቶት በስርአቱ ማዕከላዊ ዘንግ ላይ በተሰለፈው የስበት ሌንስ ድልድይ በመባል በሚታወቀው ባለሁለት ሌንስ ስርዓት ላይ ያተኮረ ቢሆንም፣ ምንም ግኝቶች አልነበሩም። የብርሃን እና የጨረር መፈለጊያ ቴክኒኮችን የሞገድ ንድፈ ሃሳብ መተግበርም ተመሳሳይ ውጤት አስገኝቷል - ከአንድ-ሌንስ ስርዓት ጋር ሲነጻጸር በሁለት ሌንሶች ውስጥ ምንም ጠቃሚ ጥቅሞች አልታዩም.
የሌንስ ድልድይ ከሩቅ ሥልጣኔዎች ጋር ለመግባባት የመጠቀም ፅንሰ-ሀሳብ የሚማርክ ቢሆንም፣ የቶት ጥናት እንደሚያመለክተው ድርብ የስበት ሌንሶችን መለየት እና እንደ ኮስሚክ ስልክ መጠቀም ቢያንስ ለአሁኑ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ሆኖ ይቆያል። ምንም እንኳን ሊኖሩ ቢችሉም እነርሱን የመለየት እና የመጠቀም ተግባራዊ ተግዳሮቶች ትልቅ እንቅፋት ይፈጥራሉ።
በማጠቃለያው፣ ድርብ የስበት ሌንሶችን ማሰስ አስገራሚ እድሎችን ይከፍታል፣ ነገር ግን አሁን ያለው ጥናት ውስን ተስፋዎችን ያሳያል። ስለ አጽናፈ ሰማይ ሰፊ ስፋት እና ስለ አጽናፈ ሰማዩ ክስተቶች ለማወቅ ምን ያህል ተጨማሪ ነገር እንዳለ የሚያስታውስ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የስበት ሌንሲንግ ምንድን ነው?
መ፡ የስበት ሌንሲንግ እንደ ጋላክሲ ክላስተር ያሉ የግዙፉ ነገሮች ስበት የብርሃንን መንገድ በማጣመም እንደ ተፈጥሯዊ መነፅር ሆኖ በሩቅ ያሉ ነገሮችን እንድንመለከት የሚያደርግ ክስተት ነው።
ጥ፡- በሥልጣኔዎች መካከል ለመገናኛ ብዙ የስበት ሌንሶች መጠቀም ይቻላል?
መ፡ በርካታ የስበት ሌንሶችን በሩቅ ስልጣኔዎች መካከል እንደ መገናኛ ድልድይ የመጠቀም እድሉ ተዳሷል፣ ነገር ግን አሁን ያለው ጥናት ከነጠላ ሌንስ ሲስተም ጋር ሲወዳደር ውስን ጥቅሞችን ወይም የምልክት ማጉላትን ያሳያል።
ጥ፡- አልበርት አንስታይን ስለ ስበት ሌንሶች ግንዛቤያችን እንዴት አስተዋጾ አድርጓል?
መ: የአልበርት አንስታይን አጠቃላይ አንጻራዊነት ጽንሰ-ሀሳብ የቁስ መገኘት እንዴት ቦታን እንደሚያዛባ ገልጿል። ይህ ጽንሰ-ሀሳብ የስበት ኃይል ብርሃንን እንዴት እንደሚጎዳ እና እንደ ስበት ሌንሲንግ ወደ መሳሰሉ ክስተቶች እንደሚመራ ለመረዳት መሰረት ይሰጣል።
ጥ፡ ድርብ የስበት ሌንሶችን በመፈለግ እና በመጠቀም ላይ ተግባራዊ ተግዳሮቶች አሉ?
መ: ድርብ የስበት ሌንሶችን ማግኘት እና መጠቀም ጉልህ ፈተናዎችን ይፈጥራል። በገሃዱ ዓለም ሁኔታዎች ውስጥ ማግኘታቸው አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፣ እና እነዚህን መሰናክሎች ለማሸነፍ ተጨማሪ ምርምር እና እድገቶች ያስፈልጋሉ።