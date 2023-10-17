የመሰብሰቢያ ቲዎሪ መረዳት፡ በዝግመተ ለውጥ እና ፊዚክስ መካከል ያለውን ግንኙነት ማሰስ

ዝግመተ ለውጥ እና ፊዚክስ ብዙውን ጊዜ እንደ ሁለት የተለያዩ መስኮች ይታያሉ, ነገር ግን በቅርብ ጊዜ በታዋቂ መጽሔቶች ላይ የታተሙ ወረቀቶች እነዚህን ዘርፎች ለማገናኘት ሞክረዋል. ይሁን እንጂ ከእነዚህ ወረቀቶች መካከል አንዱ በተለይም በዝግመተ ለውጥ እና በፊዚክስ መካከል ያለውን ግንኙነት በመጥፎ አጻጻፍ እና በተሳሳተ መንገድ በመግለጽ ተችቷል.
በደንብ ያልተጻፈው ወረቀት የመሰብሰቢያ ቲዎሪን ያስተዋውቃል፣ ይህም የተፈጥሮ ሁኔታዎችን ጥምር ኬሚስትሪ እና ውስብስብ ሞለኪውሎችን ማመንጨት ያስችላል። ይሁን እንጂ ኬሚስቶች የሆኑት ደራሲዎች ፊዚክስ እና ባዮሎጂ የማይጣጣሙ መሆናቸውን በተሳሳተ መንገድ ያረጋግጣሉ. እንደ እውነቱ ከሆነ, ዝግመተ ለውጥ ከፊዚክስ ጋር ሙሉ በሙሉ ይጣጣማል, እና ይህ ለረጅም ጊዜ እውቅና አግኝቷል.
የመሰብሰቢያ ቲዎሪ ከፊዚክስ ህጎች ጋር በተያያዘ የአንድን 'ነገር' ጽንሰ-ሀሳብ እንደገና ለመወሰን ያለመ ማዕቀፍ ያቀርባል። ፅንሰ-ሀሳቡ እንደሚያመለክተው ነገሮች እንደ አቶሞች ያሉ አካላዊ አካላትን ነገር ግን አካላዊ ያልሆኑ ፅንሰ-ሀሳቦችን እንደ የሰው ቋንቋዎች እና ትውስታዎችም ሊያካትቱ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ወረቀቱ ይህንን ንድፈ ሐሳብ በበቂ ሁኔታ ማብራራት አልቻለም, ግራ መጋባትን እና ግንዛቤን እንቅፋት ይፈጥራል.
የመሰብሰቢያ ቲዎሪ በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት, በኬሚስትሪ ውስጥ ስለ እሱ ለማሰብ ይረዳል. እስቲ አስቡት የቀላል ኬሚካሎች ድብልቅን አንድ ላይ ጣሉት እና ምላሾቹን ይመልከቱ። ውጤቱ በተለምዶ ከቀላል ኬሚካሎች በዘፈቀደ የተሰበሰቡ ፖሊመሮች ጥምረት ይሆናል። ሆኖም ግን, በእውነቱ, ብዙ ጊዜ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ውሱን ጥምረቶችን እናከብራለን. ይህ ዝግመተ ለውጥ ለተወሰኑ የተግባር ፕሮቲኖች ብዛት ካለው ሰፊ አቅም ውስጥ እንዴት እንደሚመርጥ ተመሳሳይ ነው።
የመሰብሰቢያ ቲዎሪ ማንኛውም የሞለኪውሎች ብዛት ለመገጣጠም ከሚያስፈልጉት አነስተኛ የእርምጃዎች ብዛት እና ከተገኙት ቅጂዎች ብዛት ጋር ሊታይ እንደሚችል ሀሳብ ያቀርባል። ይህ የመጨረሻው ህዝብ በመጀመሪያዎቹ የመሰብሰቢያ እርምጃዎች ታሪክ እና ድንገተኛ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ይገነዘባል። ንድፈ ሃሳቡ በዘፈቀደ የተገጣጠሙ ፖሊመሮችን እና ከአንድ ነጠላ ሞኖመር ከበርካታ ቅጂዎች የተፈጠሩትን በቁጥር ለመለየት ጠቃሚ ነው።
የመሰብሰቢያ ቲዎሪ አቅም ያላቸው አፕሊኬሽኖች ቢኖሩትም ውስንነቱን ማወቅ እና በዝግመተ ለውጥ እና ፊዚክስ መካከል ያለውን ግንኙነት ከማሳሳት መቆጠብ አስፈላጊ ነው። ዝግመተ ለውጥ ከፊዚክስ ህጎች ጋር የሚጣጣም እና አሁን ባሉት ማዕቀፎች ውስጥ ሊረዳ ይችላል።
ምንጮች:
– ኦሪጅናል የምንጭ መጣጥፍ በ Andriy Onufriyenko