የህንድ አድቲያ ኤል1 የጠፈር መንኮራኩር የፀሐይ ጨረሮችን እና ሲኤምኢዎችን ለመቆጣጠር የታጠቀ

የናሽናል ኤሮናዉቲክስና የጠፈር አስተዳደር (ናሳ) የጠፈር መንኮራኩሯ ፓርከር ሶላር ፕሮብ በኃይለኛ ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) ደመና ውስጥ እንዳለፈ የሚያሳይ ምስል በቅርቡ አጋርቷል። ይህ CME ሳተላይቶችን እና የጠፈር መንኮራኩሮችን ሊጎዳ የሚችል ጠንካራ ከፀሃይ ኮሮና መባረር ነው። የህንዱ አድቲያ ኤል1 የጠፈር መንኮራኩር በአራት ወራት ውስጥ መድረሻው ይደርሳል ተብሎ ሲጠበቅ፣ ሲኤምኢ በተልእኮው ላይ ሊያመጣ የሚችለው ተጽእኖ ስጋት ፈጥሯል።
እነዚህ ፍራቻዎች ቢኖሩም, Aditya L1 የጠፈር መንኮራኩር እንደዚህ አይነት አደጋዎችን ለመቋቋም የሚረዱ ሁለት ጥቅሞች አሉት. በመጀመሪያ፣ ከናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ በተለየ በ6.9 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ ፀሀይ ከሚጠጋው ከፀሀይ በጣም ርቀት ላይ ይገኛል። Aditya L1 በበኩሉ ከመሬት 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ይርቃል። ይህ የቦታ ልዩነት የበለጠ የጥበቃ ደረጃ ሊሰጥ ይችላል።
በተጨማሪም፣ Aditya L1 የጠፈር መንኮራኩር ልዩ ውህዶችን እና ከህዋ-ተያያዥ አደጋዎች እንደ ከባድ ጨረር እና ሲኤምኢ ደመና ለመጠበቅ የተነደፉ ንጥረ ነገሮች አሉት። ይህ ባህሪ የጠፈር መንኮራኩሩ ለፀሃይ ካለው ቅርበት ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች ለመቋቋም በደንብ መዘጋጀቱን ያረጋግጣል።
አድቲያ ኤል-1 የህንድ የመጀመሪያ የፀሐይ ተልእኮ ሲሆን በቅርቡ አራተኛውን ከምድር ጋር የሚያገናኘውን እንቅስቃሴ በሴፕቴምበር 15 አጠናቅቋል። በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) እና በሌሎች ስድስት ብሄራዊ ተቋማት መካከል ያለው ትብብር የፀሃይን ፎቶፊር፣ ክሮሞስፌር እና ኮሮናን ለማጥናት ያለመ ነው። የላቀ ኤሌክትሮማግኔቲክ ቅንጣት እና መግነጢሳዊ መስክ ጠቋሚዎችን በመጠቀም.
በጠንካራ ዲዛይን እና የመከላከያ እርምጃዎች, Aditya L1 የጠፈር መንኮራኩሮች ስለ ፀሀይ እና ባህሪያቱ ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ አስተዋፅኦ ለማድረግ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ. ይህ ተልእኮ የሀገሪቱን የቴክኖሎጂ ብቃት እና ለሳይንሳዊ ምርምር ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ለህንድ የጠፈር ምርምር ፕሮግራም ወሳኝ እርምጃን ይወክላል።
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