የግመል ሸረሪቶች አስደናቂው ዓለም፡ የዝግመተ ለውጥ ምስጢራቸውን ይፋ ማድረግ

ግመል ሸረሪቶች፣ ብዙውን ጊዜ “ቸልተኛ የሆኑ የአራክኒድ ዘመዶች” ወይም “የንፋስ ጊንጥ” እየተባሉ የሚጠሩት፣ እውነተኛ ሸረሪቶች ሳይሆኑ የዝንጅብል ቀለም ያለው ጊንጥ ዓይነት ናቸው። እነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት ሳይንቲስቶችን እና አድናቂዎችን በጥቃት፣ ልዩ በሆነ የሩጫ ፍጥነት እና በረሃማ አካባቢዎች ውስጥ የመልማት ችሎታን ማረካቸው። ታዋቂነታቸው ቢታወቅም የዝግመተ ለውጥ ታሪካቸውን ሰፋ ያለ ግንዛቤ አለማግኘታቸው ለብዙ ጥያቄዎች መልስ አጥቷል።
ነገር ግን፣ “ከእንግዲህ ችላ ተብሏል፡ በ Solifugae ውስጥ የከፍተኛ ደረጃ ግንኙነቶች ፊሎጅኖሚክ መፍታት” በሚል ርዕስ የተደረገ ትልቅ ጥናት በግመል ሸረሪቶች ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች ብርሃን ፈንጥቋል። በዊስኮንሲን-ማዲሰን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፕራሻንት ሻርማ እና በኢየሩሳሌም የዕብራይስጥ ዩኒቨርሲቲ ዶ/ር ኤፈርት ጋቪሽ-ሬጌቭ የተመራው ይህ ጥናት ስለእነዚህ እንቆቅልሽ አራክኒዶች ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው።
የላቁ የሴኪውሲንግ ቴክኖሎጂዎችን እና ልዩ የሆነ የዘረመል ዳታ ስብስብን በመጠቀም ጥናቱ የግመል ሸረሪቶችን በመለየት እና በማጥናት ቀደም ሲል ያጋጠሙትን ፈተናዎች አልፏል። ተመራማሪዎቹ በግመል ሸረሪቶች ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁሉን አቀፍ የሆነ ሞለኪውላዊ ዛፍ ወይም phylogeny መገንባት ችለዋል። ይህ ግኝት እነዚህን ፍጥረታት በሁለት አዳዲስ ቡድኖች እንዲከፋፈሉ ከማድረግ ባለፈ የዘመናዊ ጂኖሚክ ቴክኒኮች የማይታዩ ፍጥረታትን ሚስጥሮች ለመፍታት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል።
በጥናቱ ውስጥ ከተካተቱት ዋና ዋና ግኝቶች አንዱ በአሜሪካ ውቅያኖሶች ውስጥ ሁለት ዋና ዋና የግመል ሸረሪቶች መኖራቸው ነው, እነዚህም በሞቃታማ ክልሎች ውስጥ ከተፈጠረው ትልቅ ቡድን የመነጩ ናቸው. ግመል ሸረሪቶች የዝግመተ ለውጥ ጉዟቸውን ከ250 እስከ 300 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የጀመሩት በፔርሚያን ዘመን እንደሆነም ጥናቱ አረጋግጧል። የአህጉራት መፍረስ እና ከ66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተከሰተ ትልቅ የመጥፋት ክስተት የእነዚህን አስደናቂ ፍጥረታት ዝግመተ ለውጥ በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል።
ዶ / ር ጋቪሽ-ሬጌቭ ስለ ግኝቶቹ በጣም እንደተደሰቱ ገልፀው ሥራቸው የግመል ሸረሪቶችን ከጥላ ውስጥ አውጥተው ወደ ፋይሎጅኖሚክ ትንተና ብርሃን እንዳመጣላቸው ተናግረዋል ። አዲስ የታቀዱት ንዑስ ትዕዛዞች በዚህ መስክ ላይ ለወደፊቱ ምርምር ጠንካራ መሰረት ይሰጣሉ እና ለፕላኔታችን ብዝሃ ህይወት ያለንን አድናቆት የበለጠ ያሳድጋሉ።
በጥቅሉ፣ ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት የግመል ሸረሪቶችን የዝግመተ ለውጥ ሚስጥሮችን ይፋ አድርጓል፣ ታሪካቸውን እና ግንኙነታቸውን ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። የላቀ የጂኖሚክ ቴክኒኮችን መጠቀማችን በእነዚህ አስገራሚ ፍጥረታት ላይ ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ መንገድ ይከፍታል፣ በመጨረሻም ስለ ብዝሃ ህይወት እና የዝግመተ ለውጥ ሳይንስ ያለንን ግንዛቤ ጥልቅ ያደርገዋል።
ምንጮች:
- ፕሮፌሰር ፕራሻንት ሻርማ, የዊስኮንሲን-ማዲሰን ዩኒቨርሲቲ
– ዶ/ር ኤፈርት ጋቪሽ-ሬጌቭ፣ የኢየሩሳሌም የዕብራይስጥ ዩኒቨርሲቲ