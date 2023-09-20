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አየርላንድ አስደናቂ የሰሜናዊ መብራቶችን ማየት ትችላለች።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 20, 2023
አየርላንድ አስደናቂ የሰሜናዊ መብራቶችን ማየት ትችላለች።

የአይሪሽ ኮከብ ቆጣሪዎች በሴፕቴምበር 23 የሰሜን ብርሃኖች አስደናቂ ትርኢት ለማየት እድሉ ሊኖራቸው ይችላል። የሴፕቴምበር እኩልነት የአውሮራ ቦሪያሊስ አስደናቂ ትዕይንት ሊያመጣ ይችላል፣ በተለይም በሰሜን አየርላንድ በገጠር የባህር ዳርቻ። እንደ የአየር ሁኔታ ሁኔታ መብራቶቹ ማዮ፣ አሽቦርን እና ደብሊንን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች ሊታዩ የሚችሉበት እድልም አለ። የሰሜን ብርሃኖች ከምድር ከባቢ አየር ጋር መስተጋብር በሚፈጥሩ ቅንጣቶች የመነጩ አረንጓዴ፣ ሮዝ እና ቀይ የሚያምሩ ቀለሞችን ያሳያሉ።

የአስትሮኖሚ አየርላንድ መፅሄት አዘጋጅ ዴቪድ ሙር እንዳብራሩት ኢኩኖክስ ምድር ወደ ፀሀይ በማዘንበል ምክንያት የሰሜናዊ ብርሃኖችን የማየት እድልን ከፍ ያደርገዋል። ፀጥ ያለ ፀሀይ ክስተቱን የመመልከት እድሎችን ሊያስቀር ቢችልም ፣በፀሐይ እኩለ ቀን ላይ መጠነኛ ፍንዳታ እንኳን ቢሆን የአውሮራ ማሳያን ሊፈጥር ይችላል። ሙር በአየርላንድ ሰሜናዊ የባህር ጠረፍ የሚኖሩ ሰዎች ከሩቅ የከተማ መብራቶች ምንም አይነት ጣልቃገብነት ሳይኖራቸው በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ መመልከት ስለሚችሉ የተሻለ እይታ እንዲኖራቸው ሐሳብ አቅርቧል።

ይሁን እንጂ ሙር በአየር ሁኔታ ላይ በጣም ጥገኛ ስለሆነ ሙሉውን ማሳያ ለመመልከት በጣም ተስፋ እንዳንቆርጥ አስጠንቅቋል. የአየርላንድ ያልተጠበቀ የአየር ሁኔታ ብዙውን ጊዜ የደመና ሽፋንን ያስከትላል, ይህም እይታውን ሊያደናቅፍ ይችላል. ቢሆንም፣ በሀገሪቱ የጠራ ሰማይ ጊዜ አለ፣ እና በሴፕቴምበር 23 የወጣው የቅርብ ጊዜ የአየር ሁኔታ ትንበያ የዝናብ ጊዜን ተከትሎ የጠራ ሰማይ ሊኖር እንደሚችል ያሳያል። ይህ በአየርላንድ ላሉ የኮከብ ተመልካቾች በምሽት ሰማይ ላይ አስደናቂ ትርኢት በጉጉት ለሚጠባበቁ አንዳንድ ተስፋ ይሰጣል።

ምንጮች፡ አስትሮኖሚ አየርላንድ መጽሔት፣ ሜት ኢሬንን።

By ገብርኤል Botha

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