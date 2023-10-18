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የሎንግ ቫሊ ካልዴራ የቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴን መረዳት

ByMampho Brescia

ጥቅምት 18, 2023
የሎንግ ቫሊ ካልዴራ የቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴን መረዳት

የሳይንስ ሊቃውንት በካሊፎርኒያ ምስራቃዊ ሴራራ ኔቫዳ የሚገኘውን የሎንግ ቫሊ ካልዴራን ለበርካታ አስርት ዓመታት በመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ እና በመሬት መበላሸት ምክንያት ሲቆጣጠሩ ቆይተዋል። ከ760,000 ዓመታት በፊት በእንቅልፍ ላይ ያለ ሱፐር እሳተ ገሞራ የሆነው ካልዴራ ኃይለኛ ፍንዳታ አጋጥሞታል። የቅርብ ጊዜውን እንቅስቃሴ መንስኤ ለማወቅ, የካልቴክ ተመራማሪዎች የካልቴራውን የመሬት ውስጥ መዋቅር ዝርዝር ጥናት አካሂደዋል.

ተመራማሪዎቹ የላቁ ኢሜጂንግ ቴክኒኮችን በመጠቀም ከካልዴራ በታች እስከ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለውን የምድር ንጣፍ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች መፍጠር ችለዋል። እነዚህ ምስሎች እንደሚያሳዩት የቅርቡ የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ አካባቢው ሲቀዘቅዝ እና ሲረጋጋ በሚለቀቁት ፈሳሾች እና ጋዞች ምክንያት ነው. የማቀዝቀዣው ሂደት የመሬት መንቀጥቀጥ እና ትናንሽ ፍንዳታዎችን ሊያስከትል ይችላል, ምንም እንኳን በቅርብ የሱፐርቫልካኒክ ፍንዳታ ላይ ባይሆንም.

ጥናቱ እንደሚያሳየው ከካልዴራ ስር ያለው የማግማ ክፍል በጠንካራ ክዳን ክዳን ላይ ክሪስታላይዝድ አለት፣ ፈሳሽ ማግማ ሲቀዘቅዝ እና ሲጠናከር። ይህ የሚያመለክተው የማግማ ክፍሉ በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ጫና ውስጥ አለመሆኑን ነው፣ ይህም ተጨማሪ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የማይታሰብ መሆኑን ያሳያል።

የቅርቡ እንቅስቃሴ ለአስቸኳይ አሳሳቢነት መንስኤ ባይሆንም ሳይንቲስቶች በሎንግ ቫሊ ካልዴራ ስር ያሉትን ሂደቶች የበለጠ ለመረዳት የሎንግ ቫሊ ካልዴራን መከታተል መቀጠል አስፈላጊ ነው። ይህ ጥናት ስለ እሳተ ገሞራዎች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል እና ሊከሰቱ ለሚችሉ ፍንዳታዎች የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓቶችን ለማዳበር አስተዋፅኦ ሊያደርግ ይችላል።

ምንጮች:
- የሳይንስ እድገቶች (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adi9878

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