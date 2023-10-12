በናሳ ተልዕኮ የተሰበሰበው የአስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር ይመለሳል

በናሳ የተጀመረው ተልእኮ እስካሁን በተሰበሰበው ትልቁ የአስትሮይድ ናሙና በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ተመልሷል። ቤንኑ ተብሎ ከሚጠራው 4.5 ቢሊየን አመት እድሜ ካለው አስትሮይድ የተወሰደው ናሙና ተመራማሪዎች የህይወት አመጣጥ እና የስርዓተ ፀሐይ አፈጣጠርን እንዲያጠኑ ይረዳቸዋል። በካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ የፕላኔቶች ሳይንቲስት እና ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት አላን ሂልዴብራንድ የናሙናውን ጥናት የሚያጠና የምርምር ቡድን አካል ናቸው። ከ 2009 ጀምሮ በተልዕኮው ውስጥ የተሳተፈ ሲሆን የናሙናውን ጥንቅር ፣ ዕድሜ እና ባህሪ ሲያጠና ቆይቷል ።
ቤንኑ ጠቆር ያለ አስትሮይድ ነው፣ ይህ ናሙና ልዩ እና ለሳይንሳዊ ጥናት ጠቃሚ ያደርገዋል። ከሌሎች አስትሮይዶች የተለየ ነው እና ስለ የፀሐይ ስርዓት አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ናሙናው የተሰበሰበው በናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ሲሆን ለሰባት አመታት ያህል በጠፈር ላይ የከርሰ-ምድር አስትሮይድን በመጎብኘት እና መነሻውን በካርታው ላይ አድርጓል። ይህ ዐውደ-ጽሑፍ የዓለቱን ናሙና ጥንቅር እና ባህሪያት ለመረዳት ወሳኝ ነው.
የ OSIRIS-REx ተልዕኮ ተመራማሪዎች የአስትሮይድ ናሙናዎችን ከምንጫቸው በቀጥታ እንዲያጠኑ ስለሚፈቅድ ትልቅ ሳይንሳዊ እድገት ነው። በተለምዶ ሜትሮራይቶች ወደ ምድር ሲወድቁ በከባቢ አየር ሊበከሉ ይችላሉ። ሳይንቲስቶች በቀጥታ ከአስትሮይድ ላይ ናሙናዎችን በመሰብሰብ ይህንን ብክለት በማስወገድ ስለ አስትሮይድ ስብጥር እና ታሪክ የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
የተልእኮው ግኝቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ እና የህይወት ህንጻዎች ግንዛቤ ውስጥ እንደ አዲስ ግኝት ተገልጿል. ናሙናው ከተጠበቀው በላይ ካርቦን እና ውሃ ይዟል, ይህም በምድር ላይ ያሉ ህይወት ያላቸው ንጥረ ነገሮች በእነዚህ አለቶች ውስጥ ሊቆለፉ እንደሚችሉ ይጠቁማል. ይህ ጥናት ስለ አመጣጣችን እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላለን ቦታ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ ይረዳል።
ተልእኮው ከሳይንሳዊ ጠቀሜታው በተጨማሪ ተግባራዊ እንድምታ አለው። እንደ ቤኑ ያሉ አስትሮይዶችን በማጥናት፣ ናሳ በመሬት ላይ የሚያደርሱትን ስጋት በተሻለ ሁኔታ ሊረዳ ይችላል እና ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን ለመጥለፍ እና ለማስወገድ ስልቶችን ማዘጋጀት ይችላል። ሂልዴብራንድ ቤኑ ራሱ በ150 ዓመታት አካባቢ ምድር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ገልጿል።
የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ በተልዕኮው ውስጥ ያለው ተሳትፎ ብርቅዬ የጠፈር ድንጋዮችን በማጥናት ያላቸውን እውቀት ያጎላል። ዩንቨርስቲው ከ20 አመት በላይ ልምድ ያለው ስስ ናሙናዎችን በመያዝ እና የሳይንሳዊ ትንታኔን ወሰን በመግፋት ነው። እንደ ተልእኮው አካል፣ ካናዳ የናሙናውን አራት በመቶ የሚይዝ ሲሆን 25 በመቶው ለሚሲዮን ቡድን ጥናት የሚውል ሲሆን ቀሪው በናሳ ለወደፊት ጥናት እንዲቀመጥ ይደረጋል።
የቤንኑ ናሙና የያዘው ጣሳ በጥቅምት ወር ይከፈታል፣ እናም ተመራማሪዎች ናሙናውን እስከ ህዳር ድረስ ማጥናት እንደሚጀምሩ ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ አስደሳች ተልእኮ የቀደመውን የፀሀይ ስርዓት ምስጢራት ለመግለጥ እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለን ቦታ ላይ ብርሃን ለመስጠት ልዩ እድል ይሰጣል።
ምንጮች፡ ሲቢሲ፣ ናሳ