Caddisfly Larvae ለመከላከያ እና ለመዳን የተወሳሰቡ የሮክ ማስቀመጫዎችን ገነባ

Caddisflies በጅረቶች ውስጥ የሚኖሩ እና ለትራውት ተወዳጅ ምግብ ሆነው የሚያገለግሉ አስደናቂ ፍጥረታት ናቸው። እነዚህ ነፍሳት እራሳቸውን እና እጮቻቸውን ከአዳኞች እና ከጅረቱ ጥድፊያ የሚከላከሉበት አስደናቂ መንገድ አላቸው። በጅረት አልጋ ላይ ከሚገኙ ጥቃቅን ድንጋዮች የተሠሩ ውስብስብ መያዣዎችን ይሠራሉ.
ፎቶግራፍ አንሺ Sheryl R. Garrison በአልበርታ፣ ካናዳ ውስጥ በዋተርተን ሐይቆች ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የcaddisfly መያዣን የሚያሳይ አስደናቂ ምስል አንሥቷል። መከለያው የተገነባው ከአካባቢው አከባቢ በተገኙ ሐር እና ድንጋዮች በመጠቀም በካዲስፍሊ እጭ ነው። እጮቹ እስኪጠባበቁ ድረስ እንደ ተንቀሳቃሽ መጠለያ ሆኖ ያገለግላል.
በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ማይክሮፕላስቲኮችን በአንዳንድ ማሸጊያዎች ላይ የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ቢያሳዩም, በሼሪል የተያዘው መያዣ በሮኪዎች ውስጥ ካለው ተራራማ ጅረት ወጣ. እንደ አርጊላይት ፣ የኖራ ድንጋይ ፣ ዶሎማይት እና ተቀጣጣይ አለቶች ያሉ የተለያዩ አለቶች በመጠቀም ነው የተሰራው።
የውሃ ውስጥ ነፍሳትን ለመትረፍ የ caddisfly መያዣ መዋቅር አስፈላጊ ነው. እጮቹ በአገጫቸው ስር ካለ እጢ ውስጥ "ሐር" በመባል የሚታወቀውን አስደናቂ ሙጫ ያመነጫሉ. ይህ ሙጫ እንደ ባለ ሁለት ጎን ቴፕ ሆኖ ድንጋዮቹን በማጣበቅ በውሃ ውስጥ የሚከላከል የድንጋይ ቤት ይፈጥራል።
ካዲስፍሊ ሐርን የበለጠ አስደናቂ የሚያደርገው በውሃ ውስጥም ቢሆን ድንጋዮችን የማጣበቅ ችሎታው ነው። ሳይንቲስቶች በዚህ ልዩ ንብረት እና መድሃኒትን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ሊኖሩት ስለሚችሉት አፕሊኬሽኖች ይማርካሉ። ተመራማሪዎች የ caddisfly silkን ባህሪያት ለመኮረጅ መማር ከቻሉ, በሰው መድሃኒት ውስጥ እድገትን ያመጣል.
በክሪክ ውስጥ የ caddisfly larvae መኖር ጤናማ እና የሚሰራ የስነ-ምህዳር አወንታዊ ምልክት ነው። እነዚህ ነፍሳት የመኖሪያ አካባቢን አጠቃላይ የስነ-ምህዳር ሚዛን አመልካቾች ሆነው ያገለግላሉ. ሼሪል ጋሪሰን ምስሉን በያዘችበት ክሪስታል-ግልጽ ክሪክ ላይ ተስፋ ታገኛለች ፣ይህንንም የተፈጥሮ አካባቢዎችን የመጠበቅ እና የመጠበቅን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥታለች።
ለማጠቃለል ያህል፣ ካዲስፍላይዎች እጮቻቸውን እስኪሳቡ ድረስ ለመከላከል ሐር በመጠቀም የተፈጥሮ ችሎታቸውን ይጠቀማሉ። የ caddisfly silk ልዩ ባህሪያት በተለያዩ መስኮች ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎችን የሚመለከቱ የሳይንስ ሊቃውንትን ትኩረት ስቧል። በሼረል አር ጋሪሰን የተቀረፀው ምስል የእነዚህን ፍጥረታት ውበት እና የመቋቋም አቅም እና የሚኖሩበትን ስነ-ምህዳር እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።
ምንጮች:
– EarthSky Community ፎቶዎች በሼረል አር ጋሪሰን
- ዋተርተን ሐይቆች ብሔራዊ ፓርክ ፣ አልበርታ ፣ ካናዳ።
ትርጓሜዎች፡-
- Caddisflies: ትናንሽ የእሳት ራት መሰል ነፍሳት በጅረቶች ውስጥ የሚኖሩ እና ለትርጓሜ ምግብ ሆነው ያገለግላሉ።
- ካሲንግ፡- ሐር እና ቋጥኞችን በመጠቀም በካዲስፍሊ እጮች የተገነባ መከላከያ መጠለያ።
– ማይክሮፕላስቲክ፡- በተፈጥሮ አካባቢ ውስጥ ሰርገው የገቡ ጥቃቅን የፕላስቲክ ቅንጣቶች።
- Pupates: አንድ እጭ ወደ ትልቅ ነፍሳት የሚቀየር ሂደት።
- ሙጫ፡- ቋጥኞችን አንድ ላይ ለማያያዝ በካዲስፍሊ እጭ የሚወጣ ተለጣፊ ንጥረ ነገር።
– ሐር፡- እንደ ሙጫ በሚያገለግል በካዲስፍሊ እጭ የሚመረተው ንጥረ ነገር።