ወጣት ጋላክሲዎች በአሳሳች ሁኔታ የታዩት ለምን እንደሆነ አዲስ ጥናት ገለጸ

በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ሊቃውንት በቅርቡ የተደረገ ጥናት ለምን ወጣት ጋላክሲዎች ከተጠበቀው በላይ ግዙፍ እንደሚመስሉ ፍንጭ ሰጥቷል። ጥናቱ ከBig Bang በኋላ ብዙም ሳይቆይ የጋላክሲ አፈጣጠርን ለመቅረጽ የላቀ የኮምፒዩተር ሲሙሌሽን ተጠቅሟል።
ቀደም ሲል በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የተደረጉ ምልከታዎች ሳይንቲስቶችን ግራ ያጋባቸው ነበር፣ ምክንያቱም ወጣት ጋላክሲዎች በጣም ብሩህ፣ ግዙፍ እና ለዕድሜያቸው የዳበሩ ይመስላሉ። እነዚህ ጋላክሲዎች በዓመታት ውስጥ ከጨቅላ ወደ አዋቂነት ያደጉ ያህል ነበር።
በሰሜን ምዕራብ ቡድን የተካሄዱት አዳዲስ ማስመሰያዎች እንደሚጠቁሙት እነዚህ ጋላክሲዎች ቀደም ሲል ከታሰበው ያነሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት አነስተኛ ግዙፍ ጋላክሲዎች አሁንም ደማቅ የከዋክብት አፈጣጠርን ሊያመነጩ ይችላሉ፣ ይህም ከክብደታቸው ከሚገምተው በላይ ብሩህ እንዲመስሉ ያደርጋቸዋል።
ዋና ተመራማሪው ጉኦቻኦ ሰን እንዳብራሩት ዋናው ነገር የአንድ ስርዓት በአጭር ጊዜ ውስጥ በቂ መጠን ያለው ብርሃን የማመንጨት አቅም ነው። ይህ ሊከሰት የሚችለው ስርአቱ ግዙፍ ስለሆነ ወይም በፍጥነት ብርሃን ማመንጨት ስለሚችል ነው። የከዋክብት አፈጣጠር በፍንዳታ ውስጥ ከተከሰተ የብርሃን ብልጭታዎችን ሊያወጣ ይችላል, ይህም በጣም ደማቅ ጋላክሲዎች እንዲታዩ ያደርጋል.
ጥናቱ የአጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያ ኮከቦች እና ጋላክሲዎች የተፈጠሩበት ወቅት ስለነበረው የጠፈር ንጋት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። JWST ከመጀመሩ በፊት ስለዚህ ጥንታዊ ጊዜ ብዙም የሚታወቅ ነገር አልነበረም። ይሁን እንጂ የቴሌስኮፕ ምልከታዎች ስለ ኮስሚክ ንጋት ያለንን ግንዛቤ በእጅጉ አስፍተውልናል።
ተመራማሪዎቹ እጅግ በጣም ጥሩ ስልተ ቀመሮችን እና አስትሮፊዚካል ንድፈ ሃሳብን በመጠቀም የጋላክሲን አፈጣጠርን ሞዴል ማድረግ እና የተካተቱትን ሃይል፣ ጅምላ፣ ሞመንተም እና ኬሚካላዊ ክፍሎችን መመርመር ችለዋል። የእነርሱ አስመስሎዎች እንደሚያሳዩት የፈነጠቀ የኮከቦች አፈጣጠር፣ ኮከቦች በተለዋዋጭ ስርዓተ-ጥለት የሚፈጠሩት፣ የጠፈር ጎህ ሲቀድ የጋላክሲዎችን ልዩ ብሩህነት ሊያብራራ ይችላል።
ግኝቶቹ ቀደም ሲል የነበሩትን መላምቶች ይቃወማሉ እና ለወጣት ጋላክሲዎች አሳሳች ስብስብ አሳማኝ ማብራሪያ ይሰጣሉ። የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን በመጠቀም፣ ቡድኑ አሁን ካለን የኮስሞስ ግንዛቤ ጋር ምንም አይነት አለመጣጣም ሳያመጣ ይህንን ማረጋገጥ ችሏል።
ይህ ጥናት ስለ ጋላክሲ አፈጣጠር እና ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ ውስጥ አንድ ጠቃሚ እርምጃን ያሳያል። እንደ JWST ባሉ የክትትል ቴክኖሎጂ እድገቶች ሳይንቲስቶች የጥንታዊ ጋላክሲዎችን አካላዊ ዝርዝሮች ለመመርመር እና የጠፈር ንጋትን ምስጢሮች የበለጠ ለመረዳት ከፍተኛ ችሎታ አላቸው።
ምንጮች:
- ሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች (doi: 10.3847/2041-8213/acf85a)