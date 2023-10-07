ባምብልቢዎች የእስያ ቀንድ አውጣዎችን ለመዋጋት ብልህ ስትራቴጂን ይጠቀማሉ፣ የጥናት ግኝቶች

በኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት አዲስ ጥናት ባምብልቢዎች የእስያ ቀንድ አውሬዎችን ለመከላከል ውጤታማ ዘዴ እንደፈጠሩ አረጋግጧል። ተመራማሪዎቹ ጥቃት ሲሰነዘርባቸው ቡፍ ጅራት ያላቸው ባምብልቢዎች ወደ መሬት በመውደቃቸው ቀንድ አውጣዎቹ የሚጨብጡትን እንዲያጡ እና ንቦቹ እንዲዋጉ እድል እንደሚሰጣቸው ደርሰውበታል። ባምብልቢዎች ንዴታቸውን ያነሳሉ እና ተስፋ እስኪቆርጡ ድረስ ወይም በተሳካ ሁኔታ እስኪያስወግዱት ድረስ ከሆርኔት ጋር ይወጋሉ። ጥናቱ ከ120 በላይ እንደዚህ ያሉ ጥቃቶችን ተመልክቷል እናም ባምብልቢዎች በማንኛውም ጊዜ ቀንድ አውጣዎችን መከላከል እንደሚችሉ አረጋግጧል።
በኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የሆኑት ቶማስ ኦሼ ዌለር እንደሚሉት፣ ይህ ወደ መሬት የመውደቅ የመከላከያ ምላሽ በማር ንቦች ከሚጠቀሙት ዘዴዎች የበለጠ የተሳካ ይመስላል። ነገር ግን፣ የባምብልቢስ ስልታዊ ውጊያዎች ቢኖሩም፣ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የእስያ ቀንድ አውሬዎች ባሉባቸው አካባቢዎች ያሉ ቅኝ ግዛቶች የእድገታቸውን መጠን መቀነስ አሳይተዋል፣ ይህም ቀንድ አውጣዎች አሁንም አሉታዊ ተፅእኖ እንዳላቸው ያሳያል።
የእስያ ቀንድ አውሮፕላኖች በአውሮፓ ውስጥ ከፍተኛ ውድመት የሚያስከትሉ ወራሪ ዝርያዎች ናቸው እና በእንግሊዝ ውስጥ ለንብ ህዝብ ስጋት ይፈጥራሉ። እነዚህ ቀንድ አውጣዎች የማር ንቦችን ጨምሮ የተለያዩ ነፍሳትን ያጠምዳሉ፣ ነገር ግን እንደ ባምብልቢስ ባሉ ሌሎች የአበባ ዱቄቶች ላይ ያላቸው ተጽእኖ በደንብ አልተረዳም። ጥናቱ ከባምብልቢዎች ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል፣ ይህም ቀንድ አውጣዎች በባምብልቢዎች ላይ በሚያደርጉት ጥቃት ሙሉ በሙሉ ያልተሳካላቸው መሆኑን አስገራሚ ግኝት ያሳያል።
የምርምር ቡድኑ ለንግድ ያደጉ የባምብልቢ ቅኝ ግዛቶችን በተለያዩ የእስያ ቀንድ እፍጋቶች በስፔን ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች አስቀምጧል። ይሁን እንጂ ከፍ ያለ የሆርኔት እፍጋታ ባለባቸው አካባቢዎች ቅኝ ገዥዎች ለምን ቀርፋፋ እድገት እንዳጋጠማቸው እስካሁን ግልፅ አይደለም።
የእስያ ቀንድ አውጣዎች በባምብልቢ ህዝብ ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ጥናቱ በባዮቴክኖሎጂ እና ባዮሎጂካል ሳይንሶች ምርምር ካውንስል (BBSRC) እና በአውሮፓ ክልላዊ ልማት ፈንድ (ERDF) የገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል።
ምንጮች:
- የኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ
– ቢቢሲ ዜና