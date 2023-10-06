ባምብልቢዎች የእሳት አደጋ ተከላካዮች የሚጠቀሙበትን "ማቆም፣ መጣል እና መጠቅለል" ዘዴን በመከተል ከእስያ ቀንድ አውጣዎች ላይ ብልህ የሆነ የመከላከያ ዘዴ ፈጥረዋል። ተመራማሪዎች የንብ ቅኝ ግዛቶች የሆርኔት ብዛት ያላቸውባቸው ቦታዎች ላይ በማስቀመጥ እና ማንኛውንም ጥቃት ለመከታተል ካሜራዎችን በመጠቀም ጥናት አካሂደዋል። ቡድኑ በስፔን በሚገኙ 120 የተለያዩ ቅኝ ግዛቶች 12 አድፍጦ በካሜራ ቀርፆ አንድ ቀንድ ባጠቃ ጊዜ ባምብልቢዎች ወዲያውኑ መብረር አቁመው መሬት ላይ ከወደቁ በኋላ ጀርባቸው ላይ ከመንከባለል እና እራሳቸውን ለመከላከል ወንጀለኞችን በማንሳት ላይ መሆናቸውን አረጋግጧል።
የውድቀቱ ተጽእኖ አብዛኛውን ጊዜ ቀንድ አውጣው በንብ ላይ ያለውን መያዣ በማጣቱ ንብ እንዲያመልጥ ያስችለዋል. ነገር ግን ቀንድ አውጣው እጁን ከያዘ፣ ንብ ጀርባው ላይ ተንከባሎ ቀንድ አውጣውን እየገፋ ሲሄድ ትግል ተፈጠረ። ተመራማሪዎች ይህ ስልት የሆርኔት ጥቃቶችን ለመከላከል 100% ውጤታማ መሆኑን ደርሰውበታል.
ምንም እንኳን የዚህ የመከላከያ ዘዴ ስኬታማ ቢሆንም ቀንድ ባለባቸው አካባቢዎች የባምብልቢ ቀፎዎች ብዙም ስኬታማ አልነበሩም እና ከቀፎዎች ነፃ በሆኑ አካባቢዎች ካሉ ቀፎዎች ጋር ሲነፃፀሩ በዝግታ ያድጋሉ። የዚህ ትክክለኛ ምክንያት አልታወቀም ነገር ግን ተመራማሪዎች የሆርኔትስ መኖር በባምብልቢ ቅኝ ግዛቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ይጠራጠራሉ።
የእስያ ቀንድ አውሬዎች በአዳኝ ባህሪያቸው ይታወቃሉ እና የማር ንቦችን ጨምሮ የተለያዩ የነፍሳት ዝርያዎችን ለማጥቃት እና ለመግደል “ሃውኪንግ” የተባለ ዘዴ ይጠቀማሉ። ይሁን እንጂ ባምብልቢዎች ይህን ዘዴ በመጠቀም ለመገዛት አስቸጋሪ መሆናቸውን አረጋግጠዋል. ቀንድ አውጣዎች በተመሳሳይ መንገድ ባምብልቢዎችን ለማጥቃት ቢሞክሩም፣ በጥናቱ ወቅት በተደረጉ ምልከታዎች ሙሉ በሙሉ አልተሳካላቸውም።
የሆርኔት ጥቃትን መከላከል ለባምብልቢዎች በተለይም የሆርኔት ብዛት ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ በኃይል ውድ ነው። ቀንድ አውጣዎች ከአበቦች የአበባ ማር ለማግኘት ከንቦች ጋር ይወዳደራሉ እና በየጊዜው በሚሰነዘሩ ጥቃቶች በአበባ ማስቀመጫዎች ላይ ያስቸግራቸዋል. ይህ የሃብት ውድድር እና የመዳነን አደጋ በባምብልቢ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በእስያ ቀንድ አውጣዎች ላይ ባምብልቢዎች ስላላቸው የመከላከያ ስትራቴጂ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ጥናቱ በኮሚዩኒኬሽን ባዮሎጂ መጽሔት ላይ ታትሟል.
ምንጮች:
- ጥናት: የግንኙነት ባዮሎጂ