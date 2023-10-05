ባምብል ንቦች በእስያ ቀንድ ላይ የመከላከል ስትራቴጂ

ባምብል ንቦች በእስያ ቀንድ አውጣዎች ላይ አስደናቂ የመከላከያ ስልት እንዳላቸው ተገኝተዋል። ጥቃት በሚሰነዝርበት ጊዜ ባምብል ንቦች መሬት ላይ ይወድቃሉ, ይህም ቀንድ አውጣዎች የሚጨብጡትን ያጣሉ ወይም ትግል ያደርጋሉ. የኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከ120 የሚበልጡ እንዲህ ያሉ ጥቃቶችን ተመልክተዋል፤ እና ዝንቦች ንቦች በማንኛውም ጊዜ ቀንድ አውጣዎችን በተሳካ ሁኔታ እንደሚዋጉ ሲገነዘቡ ተገረሙ። ነገር ግን፣ ምንም እንኳን የመከላከል አቅማቸው ቢሳካም፣ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የእስያ ቀንድ አውጣዎች ባሉባቸው አካባቢዎች የንብ ንብ ቅኝ ግዛቶች የእድገት ምጣኔን ቀንሰዋል።
የእስያ ቀንድ አውጣዎች፣ እንዲሁም ቢጫ-እግር ቀንድ አውጣዎች በመባል የሚታወቁት፣ በብዙ የአውሮፓ እና እስያ ክፍሎች ወራሪ እየሆኑ መጥተዋል እና በቅርቡ በአሜሪካ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ታይተዋል። የእስያ ቀንድ አውሬዎች እይታ በዩናይትድ ኪንግደም እና በአህጉር አውሮፓ ሪከርድ ደረጃ ላይ ደርሷል ፣ ይህም የአበባ ዘር ሰሪዎችን ስጋት ያሳድጋል እና ህዝባቸውን ለመቆጣጠር ጥረት አድርጓል።
የእስያ ቀንድ አውሬዎች ባምብል ንቦችን ጨምሮ በሌሎች የአበባ ዘር ዘሮች ላይ ስለሚኖራቸው ተጽእኖ ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም። ተመራማሪዎቹ የእስያ ቀንድ አውጣዎች ንቦችን እንደሚያደንቁ ደርሰውበታል፣ ነገር ግን በቅኝ ግዛት መግቢያዎች ላይ ያደረሱት ጥቃት በአስተያየታቸው አልተሳካም። ሆኖም፣ የእስያ ቀንድ አውሬዎች መኖራቸው አሁንም ባምብል የንብ ቅኝ ግዛቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። ቀንድ አውጣዎች የአበባ ማር ይበላሉ፣ ከንቦች ጋር በቀጥታ ለምግብነት ይወዳደራሉ እና በየጊዜው በአበባ ቦታዎች ላይ በሚደርሱ ጥቃቶች ያስጨንቋቸዋል።
የማር ንቦች የእስያ ቀንድ አውጣዎችን ሲገጥሙ ከሚሰጡት የመከላከያ ስልቶች ይልቅ ወደ መሬት የሚወርዱ ባምብል ንቦች የመከላከል ምላሽ የበለጠ የተሳካ ይመስላል። ባምብል ንቦች፣ ከማር ንቦች በተለየ፣ ከእስያ ቀንድ አውጣዎች ጋር በዝግመተ ለውጥ አልመጡም፣ ስለዚህ ይህ የመከላከያ ስልት “የዝግመተ ለውጥ አጋጣሚ” ሊሆን ይችላል።
በኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ የተደረገው ጥናት ከቪጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና የሳንቲያጎ ደ ኮምፖስቴላ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጋር በመሆን የእስያ ቀንድ አውጣዎች በስፔን በሚገኙ የንብ ንብ ቅኝ ግዛቶች ላይ ያለውን ተጽእኖ መርምሯል። ግኝቶቹ በብል ንቦች እና በእስያ ቀንድ አውጣዎች መካከል ስላለው ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ፣ ይህም የአበባ ዱቄቶችን ከወራሪ ዝርያዎች ለመጠበቅ ተጨማሪ ምርምር እና የጥበቃ ጥረቶች አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል።
ምንጭ፡- የኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ
ጥቅስ:
- በቦምቡስ ቴረስሪስ ቅኝ ግዛቶች ላይ የወራሪ ቀንድ ተፅእኖን በመለካት ፣ኮሙኒኬሽንስ ባዮሎጂ (2023)። DOI፡ 10.1038/s42003-023-05329-5