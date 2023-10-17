ተግዳሮቶችን ለማሸነፍ ጠፈርተኞች በተቀለጠ የጨረቃ አቧራ ላይ መንዳት ይችላሉ።

የጠፈር ተመራማሪዎች ወደ ጨረቃ ሲመለሱ የጨረር፣የሙቀት መጠን መለዋወጥ እና አደገኛ የጨረቃ አቧራ ጨምሮ ብዙ ፈተናዎች ይገጥማቸዋል። የጨረቃን ወለል የማቋረጥ ችግር ለመፍታት የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) አቧራ ለማቅለጥ እና ጠንካራ የመንዳት ንጣፎችን ለመፍጠር ከፍተኛ ኃይል ያላቸውን ሌዘርዎችን የመጠቀምን ሀሳብ እየመረመረ ነው።
የአፖሎ 11 ተልእኮ ስለ ጨረቃ አቧራ ጥልቀት እና መጠን እርግጠኛ አለመሆን ገጥሞታል፣ ይህም በማረፍ ላይ ጊዜ የመስጠም አደጋ ፈጥሯል። የሌንደር አቧራ ዳሳሽ ፍተሻዎች ማንኛውንም የመስጠም ችግር ቢከላከሉም፣ አቧራው አሁንም ለአጭር ጊዜ የጨረቃ ወለል አሰሳ ችግር አስከትሏል። ስለዚህ, ለወደፊት ተልእኮዎች, ለቅጣቱ መፍትሄ መፈለግ, አቧራ ማጣበቅ ወሳኝ ነው.
አቧራውን በቦታው በማቅለጥ፣ ኢኤስኤ አላማው አስቸጋሪውን የጨረቃ አከባቢን የሚቋቋሙ ጠንከር ያሉ የመንዳት ንጣፎችን መፍጠር ነው። የናሳ ሞዴሊንግ እንደሚያሳየው ትላልቅ የጠፈር መንኮራኩሮች ማረፉ ከፍተኛ መጠን ያለው ብናኝ ሊፈጥር ይችላል፣ ይህም የመሬት ላይ ባለቤቶችን ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ አቧራውን ማቅለጥ እና ጠንካራ ንጣፎችን መፍጠር መቻል እነዚህን ችግሮች ይከላከላል.
የ ESA PAVER (መንገዱን ለሰፋፊ የ regolith ማጠንጠኛ) መርሃ ግብር የዚህን አካሄድ አቅም ሲመረምር ቆይቷል። አስመሳይ የጨረቃ ሬጎሊትን በመጠቀም ቁጥጥር በሚደረግባቸው ሙከራዎች 12 ኪሎ ዋት CO2 ሌዘር አቧራውን ለማቅለጥ ጥቅም ላይ ውሏል፣ በዚህም ምክንያት ለስላሳ፣ መስታወት ያለው ገጽ እንደ መንገድ መንገዶች፣ ማረፊያ ቦታዎች እና በጨረቃ ላይ የሚሰራ ቀጠና ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።
ለጠንካራ አሽከርካሪዎች ምድራዊ አሸዋ ለማቅለጥ ከፍተኛ ኃይል ያለው ሌዘር መጠቀም በ 1933 ታቅዶ ነበር ነገር ግን ፈጽሞ አልተተገበረም. ነገር ግን፣ በጨረቃ ላይ፣ በቦታው ላይ የሀብት ልማት ወሳኝ ነው፣ ይህም ፅንሰ-ሀሳቡን የበለጠ ተግባራዊ ያደርገዋል። የካርቦን ዳይኦክሳይድ ሌዘርን ወደ ጨረቃ ከማምጣት ይልቅ፣ ኢዜአ እንደሚያመለክተው የጨረቃ የፀሀይ ብርሀን በተመጣጣኝ ማቅለጥ ለማግኘት የታመቀ Fresnel ሌንስን በመጠቀም ሊከማች ይችላል።
የ PAVER ውጤቶችን የሚዘረዝር የቅርብ ጊዜ ወረቀት በጨረቃ ላይ የፀሐይ ኃይልን እና የጨረቃ ዳግመኛ መለቀቅን በቀጥታ መገኘቱን አጉልቶ ያሳያል፣ ይህም የ regolith መቅለጥ ወይም ማቅለጥ ውጤታማ አቀራረብ ያደርገዋል። በጥናቱ ውስጥ የተፈጠሩት ናሙናዎች ከ 56.19 እስከ 216.29 MPa, አማካይ 93.97 MPa, የተለያዩ የመጨመቂያ ጥንካሬዎችን አሳይተዋል.
ይህ ጥናት ቀደም ሲል በተሰራው የውስጠ-ሃብት አጠቃቀም ላይ ያሰፋው ሲሆን ይህም በጨረቃ ላይ መሠረተ ልማቶችን ለመገንባት የቀለጠ የጨረቃ ሪጎሊትን መጠቀም ያለውን እምቅ አቅም ያሳያል። ከተጨማሪ እድገት ጋር፣ በተቀለጠ የጨረቃ አቧራ ላይ መንዳት እውን ሊሆን ይችላል፣ ይህም ለወደፊቱ የጨረቃ አሳሾች አስተማማኝ እና ዘላቂ መጓጓዣ ይሰጣል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ሳይንሳዊ ዘገባዎች፡- “ጨረቃ ላይ ለመንጠፍ የጨረቃ ሬጎሊዝ ሲሙሌሽን ትላልቅ ንጥረ ነገሮችን በሌዘር ማቅለጥ” በጁዋን-ካርሎስ ጊኔስ-ፓሎማሬስ