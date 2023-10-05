ባምብልቢዎች የእስያ ቀንድ አውጣዎችን ለማሸነፍ አስደንጋጭ ስልት ይጠቀማሉ

የኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በእስያ ቀንድ አውጣዎች ሲጠቁ በቡፍ ጅራት ባምብልቢዎች የሚጠቀሙበትን አስገራሚ የመከላከያ ዘዴ አግኝተዋል። ባምብልቢዎቹ ፈጣኑ እና ቀልጣፋ የሆኑትን ቀንድ አውጣዎችን ለማራመድ ከመሞከር ይልቅ እንደ ጡብ ከአየር ላይ ይወድቃሉ፣ ቀንድ አውርደውም ይወርዳሉ። ቀንድ አውጣው እጁን እንዲያጣ ወይም ባምብልቢው በተንጋጋው ለመበቀል እድል ለመስጠት በመሬት ላይ ያለው ተጽእኖ በቂ ነው።
የሳይንስ ሊቃውንት ይህንን ባህሪ በጋሊሺያ፣ ስፔን ውስጥ የመስክ ስራዎችን ሲያካሂዱ ተመልክተዋል። በኤክሰተር የአካባቢ እና ዘላቂነት ኢንስቲትዩት ባልደረባ ቶማስ ኦሺአ-ዌለር ባምብልቢዎች በጸጋ በረራቸው እንደማይታወቁ እና መብረር ካቆሙ በቀጥታ ወደ ታች ይወድቃሉ ብለዋል። ተመራማሪዎቹ ይህንን የመከላከያ ስትራቴጂ ከባምብልቢስ አልጠበቁም ነገር ግን በውጤታማነቱ ተደንቀዋል።
ባፍ ጅራት ባምብልቢዎች ከመሬት በታች ይኖራሉ፣ይህም ጥቃት ሲደርስባቸው የበለጠ በራስ የመተማመን ስሜት የሚሰማቸው ለምን እንደሆነ ያብራራል። ይህ ጠብታ-እና-ፓውንድ የእስያ ቀንድ አውጣዎችን ለመከላከል በጣም ውጤታማ መሆኑን ያረጋግጣል። በአንጻሩ ሌሎች ነፍሳት እንደ ማር ንቦች ብዙውን ጊዜ የእስያ የሆርኔት ጥቃት ሰለባ ይሆናሉ።
ባምብልቢዎች በቅኝ ግዛት መግቢያዎች ላይ ሆርኔትን በተሳካ ሁኔታ ሲዋጉ፣ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የእስያ ቀንድ አውጣዎች ባሉባቸው አካባቢዎች ያሉ ቅኝ ግዛቶች የዕድገት መጠን መቀነሱን ተመራማሪዎቹ ጠቁመዋል። የእስያ ቀንድ አውጣዎች ባምብልቢዎችን እንደሚያደንቁ ይታወቃል፣ ይህም በባምብልቢ ቅኝ ግዛቶች ላይ ያለውን አሉታዊ ተጽእኖ ሊያብራራ ይችላል።
በኮሙኒኬሽን ባዮሎጂ የታተመው ጥናቱ እንስሳት እራሳቸውን ከአዳኞች ለመጠበቅ ስለሚጠቀሙባቸው አስደናቂ ስልቶች ብርሃን ፈንጥቋል። በእንስሳት ዓለም ውስጥ፣ መዳን ብዙውን ጊዜ ምግብ እንዳይሆኑ በሚያስችሏቸው የፈጠራ ዘዴዎች ላይ የተመሠረተ ነው።
ምንጮች:
ባምብልቢስ፡ ጥቃት በሚደርስበት ጊዜ ባምብልቢስ ከሰማይ 'እንደ ጡብ' ወርውሮ የእስያ ቀንድ አውጣ። የኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-02/uoe-bwu022221.php
እራት ላለመሆን ያልተለመዱ ዘዴዎችን የፈጠሩ አምስት እንስሳት። ጠባቂው. https://www.theguardian.com/science/2021/mar/02/አምስት-እንስሳት-እራት-መሆን-እራት-መሆን-ለመቆጠብ-extraordinary-tactics-evolved-extraordinary-tactics-