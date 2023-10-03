ኮከብ ቆጣሪዎች በተለያዩ ጊዜያት የአረፋ ኔቡላ አስደናቂ ምስሎችን ይሳሉ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪው ስቲቨን ቤላቪያ ከማቲትክ ኒው ዮርክ በ2018 እና 2023 የተነሱትን የአረፋ ኔቡላ ምስሎችን አጓጊ ምስሎችን አካፍለዋል።ተመሳሳዩን ነገር ለምን ብዙ ጊዜ ፎቶግራፍ እንደሚያነሳው በተለምዶ ለሚጠየቁ ጥያቄዎች ምላሽ በመሳሪያ፣ በቴክኖሎጂ፣ በሶፍትዌር፣ እና ችሎታዎች አስትሮፖቶግራፊን በመቅረጽ ረገድ ከፍተኛ መሻሻሎችን ሊያደርጉ ይችላሉ።
እ.ኤ.አ. በ 2018 ቤላቪያ በወቅቱ የነበሩትን ምርጥ መሳሪያዎችን እና ቴክኒኮችን በመጠቀም በአረፋ ኔቡላ ምስል ረክቷል። ይሁን እንጂ ከጊዜ በኋላ ይበልጥ ጠንካራ የሆነ ተራራ፣ ትንሽ ትልቅ ቴሌስኮፕ እና የተሻሻለ ካሜራ አግኝቷል። በተጨማሪም፣ አሁን የምስል ጥራትን ለማሻሻል ጠባብ የመተላለፊያ ይዘት ያላቸው ተጨማሪ ማጣሪያዎች አሉት። የሚጠቀመው መመሪያ ሶፍትዌር ብዙ ኮከቦችን ለማካተት የተሻሻለ ሲሆን የምስል ቀረጻ ሶፍትዌር ቅልጥፍናን ለማሻሻል እና ስህተቶችን ለማስወገድ አውቶማቲክ ባህሪያት አሉት. የቤላቪያ መሳሪያዎች አሁን ለትክክለኛ ትኩረት በምስል ቀረጻ ሶፍትዌር በርቀት ቁጥጥር ሊደረግበት የሚችል ኤሌክትሮኒክ ትኩረትን ያካትታል። ከዚህም በላይ በሶፍትዌር ሂደት ውስጥ የተደረጉ እድገቶች እንደ ክብደት ውህደት፣ AI ዲኮንቮሉሽን፣ የ AI ድምጽ ቅነሳ እና የ AI ኮከብ ማስወገድ ያሉ ቴክኒኮችን አስተዋውቀዋል።
ከ 2018 እና 2023 ምስሎችን በማነፃፀር አንድ ሰው አስደናቂ የሆኑትን ልዩነቶች ማየት ይችላል. የ 2023 ምስል በኔቡላ ዙሪያ ያለውን የጋዝ እና አቧራ ውስብስብ አወቃቀር የበለጠ ዝርዝር ያሳያል።
ቤላቪያ በአስትሮፖቶግራፊ ውስጥ የተገኘውን እድገት በማሰላሰል ከገዛ ጓሮው በተመጣጣኝ ዋጋ በተመጣጣኝ ዋጋ ሊደረስበት በሚችለው ነገር መደነቃቱን ገልጿል። የምንኖረው በአስደናቂ ጊዜ ውስጥ ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንደሆነ ያውቃል።
በማጠቃለያው፣ በ2018 እና 2023 የተቀረፀው የአረፋ ኔቡላ ምስሎች የስቲቨን ቤላቪያ ንፅፅር በአስትሮፖቶግራፊ ውስጥ ያለውን ቀጣይነት ያለው እድገት ጎላ አድርጎ ያሳያል። የእሱ ታሪክ መሣሪያዎች፣ ቴክኖሎጂ፣ ሶፍትዌሮች እና የተገኙ ክህሎቶች አስደናቂ የሰማይ አካላት ምስሎችን በመቅረጽ ረገድ ጉልህ መሻሻሎችን እንዴት እንደሚያበረክቱ ያሳያል።
ምንጭ፡ EarthSky Community Photos