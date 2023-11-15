በብራውን አቧራ 2 ላይ አዲስ እይታ፡ ቡድንዎን ለስኬት ማበጀት።

ብራውን አቧራ 2፣ በNeowiz ጨዋታዎች የተሰራ፣ በፍርግርግ ላይ በተመሰረተ የውጊያ ስርዓት ውስጥ ለተጫዋቾች ከፍተኛ ስትራቴጂካዊ የውጊያ ልምዶችን የሚሰጥ መሳጭ የጋቻ ጨዋታ ነው። የ Brave Nine ተተኪ እንደመሆኑ፣ ይህ RPG የጨዋታውን ታሪክ እያሰፋ የቀደመውን አጓጊ ታሪክ ይቀጥላል። በብራውን አቧራ 2 ውስጥ አምስት ቅጥረኞችን የሚይዝ አስፈሪ ቡድን ለመገንባት፣ በ6×4 ፍርግርግ ላይ በስትራቴጂ ለማሰማራት እና ጠላቶችን ለማሸነፍ የተሰላ ጥቃቶችን ለመጀመር እድሉ አለዎት።
ምርጥ ገጸ-ባህሪያትን መምረጥ አስፈላጊ ቢሆንም በብራውን አቧራ 2 ውስጥ ግጥሚያዎችን ማሸነፍ ጠንካራ ቡድን ከመሰብሰብ የበለጠ ይጠይቃል። የቡድናችሁን ጠንካራ ጎን ተጠቅመው የተቃዋሚዎን ድክመቶች የሚጠቀሙ ውጤታማ ስልቶችን መጠቀም ወሳኝ ነው።
አስደናቂ ቡድን ለመፍጠር እንዲረዳዎ እያንዳንዱን ቅጥረኛ እና ኤሌሜንታሪ ዓይነታቸውን (ንፋስ፣ ውሃ፣ እሳት፣ ብርሃን እና ጨለማ) ወደ S፣ A፣ B እና C ደረጃዎች የሚከፋፍል ሙሉ ቡናማ አቧራ 2 ደረጃ ዝርዝር እናቀርባለን። እባክዎን ይህ የደረጃ ዝርዝር ተጨባጭ እና የጸሐፊውን አስተያየት የሚያንፀባርቅ መሆኑን ልብ ይበሉ።
እንደ ሳማይ፣ አሌክ፣ አሪንስ፣ ጀስቲያ እና አንድሪው ያሉ የኤስ-ደረጃ ቅጥረኞች የአሁኑን ሜታ እንዲቆጣጠሩ የሚያደርጋቸው ወደር የለሽ ኃይል እና ችሎታ አላቸው። በእነዚህ ገፀ-ባህሪያት ማንኛውንም ተቃዋሚን በልበ ሙሉነት መግጠም እና አሸናፊ መሆን ይችላሉ።
ሄለና፣ ኦልስቴይን፣ ሲልቪያ፣ ግሬይ፣ ክሪ፣ ሌክሊስ፣ አናስታሲያ እና ግርዶሽ ጨምሮ የኤ-ደረጃ ቅጥረኞች እንዲሁ አስፈሪ ናቸው እና በአብዛኛዎቹ የጨዋታው ደረጃዎች ማሸነፍ ይችላሉ። በማሻሻያዎቻቸው ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ የውጊያ ችሎታቸውን የበለጠ ሊያሳድግ ይችላል, እንደ S-tier units ጠንካራ ያደርጋቸዋል.
የቢ-ደረጃ ቅጥረኞች፣ እንደ ቢያትሪስ፣ ሩ፣ ሩቢያ፣ ራፊና፣ ጄይደን፣ ኤሊሴ፣ ሊሲያንን፣ ሊያትሪስ፣ ላይላ፣ ኤማ፣ ዊግል፣ ሪጀኔት፣ ሴይር፣ ሉክሬዢያ፣ ሴሊያ፣ አማካይ የውጊያ ችሎታ አላቸው። ሆኖም እነሱን በማሻሻል እና ከS እና A-tier ክፍሎች ጋር በስልት በማጣመር በተለያዩ ግጥሚያዎች ድልን ማግኘት ይችላሉ።
የC-tier mercenaries ከትንሽ እስከ ምንም አገልግሎት ይሰጣሉ እና የጨዋታውን መካኒኮች ለመረዳት ለሚፈልጉ ጀማሪ ተጫዋቾች ተስማሚ ናቸው። እንደ Scheherazade፣ Eleaneer፣ Teresse፣ Carlson፣ Emma፣ Lathel፣ Ingrid፣ Sinthia፣ Maria፣ Lydia እና Julie ያሉ ክፍሎች ለጀማሪዎች የብራውን አቧራ 2 በጣም ስልታዊ በሆነው የጨዋታ አጨዋወት መካኒኮችን እንዲያውቁ መርዳት ይችላሉ።
የብራውን አቧራ 2 እርከን ዝርዝር በእያንዳንዱ የኒውይዝ ጨዋታዎች ዝመና ሊቀየር እንደሚችል ልብ ማለት ያስፈልጋል። አዳዲስ ገፀ-ባህሪያት በመደበኛነት ይተዋወቃሉ እና በነባር ቅጥረኞች ላይ ማስተካከያዎች በቡፍ እና በነርቭ ተደርገዋል ፣ይህም በደረጃ ዝርዝሩ ላይ ለውጦች አሉ።
አጠቃላይ የደረጃ ዝርዝርን በመጠቀም እና ውጤታማ ስልቶችን በማዳበር በብራውን ብናኝ 2 የስኬት እድሎቻችሁን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ጓድዎ በእያንዳንዱ ጦርነት አሸናፊ ሆኖ እንዲወጣ እና በጨዋታው ማራኪ ታሪክ ውስጥ ያደረጉት ጉዞ የማይረሳ ነው።