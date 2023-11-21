አዲስ ርዕስ፡ አንጸባራቂ መሳሪያ ቦርሳ በመሬት ምህዋር ውስጥ ማየት፡ ብርቅዬ የኮከብ እይታ እድል

ኮከብ ቆጣሪዎችን እና የጠፈር ወዳጆችን የሚማርክ አንድ ልዩ ክስተት በምድር ምህዋር ውስጥ ተከስቷል። በጠፈር መራመጃ ላይ በአጋጣሚ የተለቀቀው አዲስ የሰማይ አካል እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል—የመሳሪያ ቦርሳ በህዋ ላይ በነፃነት የሚንሳፈፍ። በናሳ ጠፈርተኞች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ውጭ ጥገና ሲያደርጉ የለቀቁት የመሳሪያ ኪቱ ፕላኔቷን በሰአት 17,000 ማይል በሚያስገርም ፍጥነት ሲዞር ቆይቷል።
የከረጢቱ አንጸባራቂ ገጽታ ሳይታሰብ ነጻ ከወጣ በኋላ በተለያዩ ክልሎች እንዲታይ አድርጎታል። አሁን ያሉት ምልከታዎች እንደሚያመለክቱት የመሳሪያው ቦርሳ ወደ ተለየ የምሕዋር ነገር ወይም የቦታ ፍርስራሽነት ተቀይሯል። የዩኤስ የጠፈር ሃይል አቅጣጫውን በንቃት እየተከታተለ ነው።
የዚህን ያልተለመደ ክስተት በጨረፍታ ለመመልከት ለሚፈልጉ, ቢኖክዮላር ወይም ቴሌስኮፕ አስፈላጊ ይሆናል. የመሳሪያው ቦርሳ በአንጻራዊነት ትንሽ ቢሆንም, ከፍተኛ አንጸባራቂው በተገቢው ሁኔታ ውስጥ እንዲታይ ያስችላል. ዛሬ ማታ (ህዳር 21)፣ ሳውዝ ዌልስ፣ ኮትስዎልድስ እና ኦክስፎርድሻየርን ጨምሮ በተወሰኑ የዩናይትድ ኪንግደም ክፍሎች ያሉ ነዋሪዎች በማለዳ ሰዓታት ውስጥ የማየት እድል ሊኖራቸው ይችላል። ምሽቱ እየገፋ ሲሄድ የመሳሪያው ቦርሳ በሰሜን ለንደን እና በምስራቅ የባህር ዳርቻ ላይ እንደሚያልፍ ይጠበቃል.
የማየት እድሎዎን ለመጨመር የአየር ሁኔታን ይከታተሉ። በደቡብ ብሪታንያ የሚኖሩ ነዋሪዎች ከቀኑ 6፡24 ፒኤም እስከ 6፡34 ፒኤም መካከል የተሻለ ታይነት ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን፣ የመሳሪያውን ቦርሳ ለመታዘብ ጥሩው ጊዜ በኖቬምበር 24፣ በ5፡30 ፒኤም እና 5፡41 ፒኤም መካከል እንደሚሆን የሚጠቁሙ ሪፖርቶች አሉ።
ከሃርቫርድ የአስትሮፊዚክስ ማእከል የስነ ፈለክ ተመራማሪው ጆናታን ማክዶዌል የመሳሪያው ቦርሳ በተረጋጋ ምህዋር ውስጥ እንዳልሆነ እና ላልተወሰነ ጊዜ እንደማይታይ ገልጿል። ይልቁንም ወደ ምድር ከባቢ አየር ተመልሶ በጥቂት ወራት ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንደሚበታተን ተተንብዮአል።
የሰው ሰራሽ ነገሮች ከህዋ ስፋት ጋር ሲጣመሩ ለመመስከር ይህንን ያልተለመደ እድል ተቀበሉ። እይታዎን ወደ ሰማይ ላይ እንዲያተኩር ያድርጉ እና የአከባቢያችንን ማራኪ ውበት ይለማመዱ።
በየጥ
ጥ፡ አንጸባራቂውን መሳሪያ ቦርሳ በምህዋር ውስጥ እንዴት መለየት እችላለሁ?
መ: የመሳሪያውን ቦርሳ ለመለየት, ቢኖክዮላር ወይም ቴሌስኮፕ ያስፈልግዎታል. እንደ ሳውዝ ዌልስ፣ ኮትስዎልድስ እና ኦክስፎርድሻየር በምሽት መጀመሪያ በተመረጡት የጊዜ መስኮቶች ውስጥ በተወሰኑ ክልሎች ይፈልጉት። በኋላ በሰሜን ለንደን እና በምስራቅ የባህር ዳርቻ ላይ እንደሚያልፍ ይጠበቃል.
ጥ: የመሳሪያውን ቦርሳ ለማየት ምርጡ ጊዜ መቼ ነው?
መ: የመሳሪያውን ቦርሳ ለመመልከት የሚመከረው ጊዜ በኖቬምበር 24፣ ከቀኑ 5፡30 እና 5፡41 ፒኤም መካከል ነው። በደቡብ ብሪታንያ ያሉ ነዋሪዎች፣ በተለይም እንደ ሳውዝ ዌልስ፣ ኮትስዎልድስ እና ኦክስፎርድሻየር ባሉ ክልሎች ውስጥ ከቀኑ 6፡24 ፒኤም እስከ 6፡34 ፒኤም መካከል ከፍተኛ የመታየት እድላቸው አላቸው።
ጥ: የመሳሪያው ቦርሳ ላልተወሰነ ጊዜ ይታያል?
መ፡ አይ፣ የመሳሪያው ቦርሳ በተረጋጋ ምህዋር ውስጥ አይደለም እና በጥቂት ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ ምድር ከባቢ አየር ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። አንዴ ከደረሰ ሙሉ በሙሉ ይቃጠላል.
ጥ፡ የመሳሪያውን ቦርሳ አቅጣጫ የሚከታተለው ማነው?
መ፡ የዩኤስ የጠፈር ሃይል የመሳሪያውን ቦርሳ ወደ ምህዋር የሚዞርበትን ሁኔታ በንቃት ይከታተላል።